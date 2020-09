Adiós al veto: TV Azteca transmitió entrevista con Myriam Montemayor, la ganadora de “La Academia”

Myriam reapareció en las pantallas de TV Azteca, empresa a la que señaló hace años por tenerla vetada (IG: myriammontecruz_)

Años después de asegurar que TV Azteca la tenía vetada, la cantante Myriam Montemayor reapareció en las pantallas de la televisora para brindar una entrevista en la que contó difíciles momentos en su vida personal y profesional.

La ganadora de la primera generación de La Academia recordó en el programa En sus Batallas que estuvo a punto de quedar fuera de la competencia por haber llegado tarde a la audición.

“Hice mi casting, fui la última que llegó porque me fui al salón de belleza a arreglar y cuando llegué, ya no había números para el casting y me acuerdo que una persona me dijo: ‘pues pásale a ver si te dan uno’ y sí afortunadamente alcancé. Estaba muy exigente y empecé a cantar ‘Amorcito Corazón’ y me quedé entre los seleccionados de Monterrey”.

Myriam dio una entrevista al programa "En sus batallas" de TV Azteca

El programa con Myriam ya había generado cierta polémica, pues TV Azteca anunció que lo transmitiría la semana pasada, pero en su lugar apareció una entrevista con Fernando del Solar, lo que causó la indignación de los fans de la regiomontana.

Algunos incluso especularon si aún existirían rencillas entre la empresa y Myriam, pues en mayo de 2015 ella dijo estar vetada por la empresa.

Myriam reaccionó en Twitter a una declaración del productor Roberto Romagnoli, quien aseguró que no existían los vetos en Azteca e incluso puso como ejemplo a Carlos Rivera, otro integrante de La Academia que se había sumado a Televisa recientemente.

“Decir que el veto no existe para quienes lo padecemos es una broma de muy mal gusto, si no fuera así otra cosa sería. Llamemos a las cosas por su nombre, lo que sí existen son los intercambios. Talento hay de sobra, lo que falta es apoyarlo”, escribió Myriam en la red social. “¿Que el talento es libre? ¿Que el veto no existen? Me tiene bloqueada hasta en el Twitter. Cuando la gente pueda verme y escucharme donde sea, entonces voy a ser completamente libre, cuando lo ejerza”, añadió.

Myriam fue la primera ganadora de "La Academia"

Si bien Myriam no tocó el asunto del veto en su reciente entrevista para En sus batallas, sí refirió que aun habiendo ganado La Academia no le fue fácil desarrollar su carrera.

“Ahora soy una artista independiente y mis decisiones dependen de mí y mis logros también. A lo mejor las cosas no se me dieron en charola de plata porque el ser ganadora no me aseguró nada, creo que lo que me he ganado ha sido bien trabajado, con mucho esfuerzo, con mucha constancia, con mucha resistencia. Soy una artista libre y con muchas ganas de trabajar. Como artista independiente he puesto en práctica todo lo que he aprendido en estos 18 años de carrera”.

Myriam tocó el tema de su conflicto con Toñita (Twitter @lanegradeoroofi e IG: myriammontecruz_)

En la charla también se tocó el tema del conflicto que Myriam ha tenido con Toñita, otra integrante de la primera generación de La Academia.

“En el momento en que me faltó al respeto, que una cuestión personal la hizo pública, que no tiene una ética profesional es muy difícil o imposible mantener una relación cuando se pierde todo eso. No me quiero reencontrar con ella ni virtualmente, no puedes estar en un lugar donde no estás a gusto ”.

Myriam aseguró que no tiene caso intentar recuperar su relación con ella, pues desea ver hacia el futuro y prefiere compartir que competir.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Ex académicas: Toñita acusó a Myriam Montemayor de incitar a sus seguidores a insultarla

Ataques, mentiras y depresión: la pelea entre Toñita y Myriam, ex integrantes de “La Academia”

Yuridia ignoró a Erasmo Catarino cuando le propuso un reencuentro de “La Academia”: “No me contestó”