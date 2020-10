Meghan Markle: “Fui la persona más trolleada del mundo en el año 2019”

La imagen de promoción del podcast, dirigido por tres adolescentes

Meghan Markle dijo que ‘fue la persona más trolleada en todo el mundo en 2019’ en una conversación con estudiantes secundarios con la que debutaron para el podcast por el Día Mundial de la Salud Mental.

El duque y la duquesa de Sussex discutieron el estigma que rodea al tema y se refirieron a “cómo todos podemos contribuir a un mundo más saludable: física, mental, emocional y holísticamente”, en una charla con los jóvenes en su villa de Santa Bárbara.

El podcast, titulado Terapia para adolescentes, se describe a sí mismo como “cinco adolescentes estresados, privados de sueño, pero enérgicos, que se sientan y hablan sobre las luchas que conlleva ser un adolescente”.

El príncipe Harry y Meghan Markle, plantan flores durante su visita a un jardín de infantes en Los Angeles, California. Mandatory credit MATT SAYLES/via REUTERS

El último episodio, protagonizado por Harry, de 36 años, y Meghan, de 39, fue lanzado el sábado por la noche y consistió en la charla de la pareja con los presentadores Gael, Kayla y Thomas sobre su propia experiencia de salud mental.

Meghan dijo que el impacto de la pandemia había empujado a las personas cada vez más hacia Internet, lo que, según ella, habilitó una ‘vulnerabilidad’ y un lugar para la ‘desconexión’. “Puedo hablar a título personal porque me dijeron que en 2019 yo fui la persona más trolleada en todo el mundo, hombre o mujer”, dijo Meghan.

"Ahora, ocho meses después, ni si quiera soy visible. Estuve de licencia por maternidad y con un bebé. Pero igual muchas cosas fueron fabricadas y producidas. Es casi imposible de sobrevivir ', añadió.

Meghan Markle y el príncipe Harry. REUTERS/Toby Melville/File Photo

“Ni siquiera puedes pensar en lo que se siente porque no me importa si tienes 15 o 25 años si la gente dice cosas sobre ti que no son ciertas lo que eso le hace a tu mente y la salud emocional es muy dañino”, dijo sobre los efectos de los comentarios y el trolleo del que fue víctima.

Además, la ex actriz de Suits afirmó que aunque sabía que su experiencia y la de su esposo es particular, sigue siendo una experiencia humana y eso es universal: “Todos sabemos lo que se siente cuando hieren nuestros sentimientos, todos sabemos lo que se siente estar aislado o estar ‘ajeno’ ... todos lo estamos averiguando”.

“Meghan dijo eso que sucedió en 2019 a escala global, pero si eres una niña o un niño en la escuela, ese es tu mundo, así que si estás siendo atacado, acosado o lo que sea en internet... se siente igual”, añadió su marido, el príncipe Harry.

Meghan Markle y el príncipe Harry para la revista Time

“Creo que es muy fácil ser absorbido y consumido por la negatividad, pero todos tenemos la opción de poder eliminar eso de nuestras vidas”, agregó como consejo.

Más tarde, Meghan agregó que, pese a todo, ahora “le está yendo muy bien” y dijo: 'Los últimos meses han sido buenos para todos, ciertamente no podemos quejarnos, somos afortunados de tener nuestra salud, tenemos techos sobre nuestras cabezas.

Por su parte, Harry agregó: “Nos sentimos increíblemente agradecidos y afortunados de poder tener un espacio al aire libre donde nuestro hijo puede dar sus primeros pasos. Espacio al aire libre donde pueda tener suficiente espacio para correr y moverse. Es una gran bendición”.

Los duques de Sussex durante una visita al Zoo Taronga, en Sydney. Dominic Lipinski/Pool via REUTERS

El príncipe lo dijo en referencia a las millones de personas que estos meses de confinamientos por el nuevo coronavirus debieron vivir con sus familias en espacios reducidos: “Me recuerda cuántas personas están apiladas una encima de la otra y lo han estado mes tras mes tras mes tras mes, y los efectos de eso en la salud mental”.

El duque de Sussex insistió además en “poner el cuidado personal como una prioridad” debido a que ser vulnerable no es sinónimo de de ser débil.

Además, Harry elogió a los presentadores adolescentes y a la generación más joven por su franqueza en torno a la salud mental y las dificultades personales, y luego que "cuanto más hablamos de eso, más se vuelve normal, y es normal, y no es un signo de debilidad, es un signo de fuerza’.

Los duques de Sussex. REUTERS/Andrew Milligan/Pool

Los duques de Sussex se enteraron del podcast, dirigido por cinco estudiantes de la escuela secundaria Loara en Anaheim, en el condado de Orange, después de leer un perfil de los adolescentes publicado en el New York Times en el mes de julio. Después de escuchar algunos episodios de la serie, decidieron que querían apoyar el trabajo de los adolescentes.

Grabaron el episodio esta semana en su nueva ciudad de Montecito, Los Angeles, con todos los participantes con máscaras durante toda la grabación.

Markle y su esposo, el príncipe Harry, se mudaron a Estados Unidos este año tras dejar Canadá y después de anunciar en enero que se alejarían de las obligaciones como miembros de la familia real británica.

Meghan Markle y el príncipe Harry haciendo un podcast con tres adolescentes

