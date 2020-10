Issabela Camil no formará parte de la segunda parte de la serie de Luis Miguel

La actriz Issabela Camil confirmó que no participará en la grabación de la segunda temporada de la serie biográfica de Luis Miguel. Hay que recordar que la actriz había sido pareja sentimental del “Sol” en los años 90.

Issabela Camil se había reunido varias veces con la actriz Camila Sodi, quien actuó de ella en la popular serie de Netflix, con el fin de que le ayudara a interpretar mejor el personaje. Sin embargo aclaró que el romance no verá su final en la pantalla por lo que el acabose del romance con Issabela no formará parte de la serie.

Esto podría dejar más dudas relacionadas con la serie ya que no se podrá aclarar como o cuál fue el motivo por el cual la actriz decidió romper la relación sentimental con Luis Miguel. Ella hizo una petición para que esa parte de su vida que fue tan íntima quede al margen de la pantalla. Así lo dijo en una entrevista para el programa Hoy:

Es un tema que no me gusta tocar. Cada quien cuenta la historia como le fue y yo no puedo decir: ‘No cuenten tal cosa’. Me mantengo mucho al margen porque es algo que pasó, algo que no quiero comentar, es mi vida personal y no le incumbe a nadie, esa es la verdad