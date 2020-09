“Empiezo a pensar en cómo será la salida”: Andrés García reveló sus temores y su epitafio ante la idea de su muerte

El actor Andrés García está cada vez más convencido de que transita por la “recta final de su vida”

El actor Andrés García está cada vez más convencido de que transita por la “recta final de su vida”, por lo que tiene pesadillas, pensamientos de “cómo será la salida” del mundo terrenal y hasta la de idea para su epitafio.

El consagrado como uno de los galanes más cotizados en los años 70 y 80 en la farándula mexicana prefiere que su deceso sea “bonito” o “cómodo”, aunque también ha pensado en batirse en un duelo a balazos con algún conocido.

“Todo el mundo se muere entre los 70 y 80 y parece que voy a llegar a los 80, pero ya empiezo a pensar en cómo será la salida. Yo quisiera una salida bonita, aunque en esa cosa no es cuando uno quiera o como uno quiera, sino cuando Dios quiera”, comentó al programa de espectáculos de TV Azteca, Ventaneando.

El histrión de 79 años tiene en mente dos opciones para fallecer, pero una de ellas podría considerarse muy polémica.

El histrión de 79 años tiene en mente dos opciones para fallecer, pero una de ellas podría considerarse muy polémica.

“Me gustaría, y no quiero que se tome a mal, una salida cómoda, si es posible sin dolor, hay gente que les da dormidos, es un regalo de Dios. Y si no se puede así, pues sería matarme a balazos con un par de cabrones, un duelo, justificado de ‘no nos caemos, no nos queremos, vámonos’”, sugirió el actor.

García mencionó que ya le ha propuesto este método a algunas personas que no tolera, pero hasta ahora no lo ha podido concretar: “Se lo he propuesto a varios que no me caen, no han aceptado, pero ahí encuentro alguno que sí acepte”.

Reconoció que no teme por los dolores provocados por las balas, pero aseguró que podría morir sin dolor y evitar así cualquier malestar.

“No duelen cuando andas con la adrenalina, te duelen después, te digo porque ya me han dado balazos; si te toca uno de muerte ya te fuiste sin dolor, lo malo es cuando tardas en sanar y te quedas ahí, pero ya es cuestión de lo que Dios disponga”, destacó.

El actor también señaló que no quisiera padecer una enfermedad que lo deje postrado en su cama. “Si quedo mal me tomo una pastilla y que me dé el pase al otro mundo”, aseguró.

Quisiera ser recordado como una buena persona y ya hasta tiene en mente la frase para su epitafio: “Ayer se murió un buen hombre, se murió Andrés García”.

El consagrado como uno de los galanes más cotizados en los años 70 y 80 en la farándula mexicana prefiere que su deceso sea “bonito” o “cómodo” (Foto: TV Azteca)

El actor habló de sus problemas de salud hace unas semanas y comentó que ya le queda poco tiempo de vida.

“Estoy en la recta final de mi vida, considerando los años y achaques que tengo. Trato de sobrevivirlos, porque tengo dolores muy fuertes por la vida de golpes y peleas que he llevado”, declaró al número más reciente de la revista Tv y Novelas.

“Tengo fibromialgia y osteoartritis, que me provocan dolores terribles, pero no me quiero quejar; los sobrellevo como puedo y mejor disfruto”, añadió García, de 79 años, sobre su estado de salud.

El actor además habló con la revista sobre la manera en que ha enfrentado la pandemia de COVID-19 y si bien reconoció que le ha permitido pasar más tiempo en familia, lo cierto es que la situación lo deprimió y le impidió continuar con sus planes de escribir un libro biográfico y una serie.

“Me tiene triste y sin ánimo lo que pasa en el mundo y lo que va a pasar; no puedo escribir, estoy triste. Estoy enfocado en cuidar a mi familia y en buscar una solución económica para sobrellevar estos momentos, para al menos mejorar la situación de las personas que están alrededor mío, pero no la encuentro”, aseguró.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Estoy en la recta final de mi vida”: Andrés García se confesó acerca de su salud

“Me parece de muy mal gusto”: Andrés García habló sobre la versión que asegura que la mamá de Luis Miguel está viva

Andrés García advirtió a Luis Miguel que Luisito Rey quería matar a Marcela Basteri