“La quiero muchísimo”: Mauricio Ochmann habló sobre su relación con Esmeralda Pimentel

Ambos actores estelarizan la cinta "Ahí te encargo" que ha tenido una aceptación favorable en la plataforma Netflix (Foto: Instagram @esmepimentel)

Recientemente se ha especulado que Mauricio Ochmann sostiene una relación con Esmeralda Pimentel, rumor derivado de la química que mostraron ambos histriones en la cinta de Netflix que coprotagonizan llamada Ahí te encargo. En medio de la aceptación que ha tenido el filme, los rumores rodean a los estelares, pues en las redes sociales se ha asegurado que entre ambos artistas hay más que un proyecto laboral en común.

Ante la insistencia del rumor, fue Ochmann quien habló del tema y se dejó ver acostumbrado a que se le involucre con las protagonistas femeninas de los proyectos en los que participa, pero en esta ocasión negó tajantemente tener un romance con Pimentel, de quien dice ser sólo amigo. Así lo dijo la ex pareja de Aislinn Derbez:

“No, yo a Esme la quiero muchísimo, es una gran compañera y es una actriz talentosísima” , dijo el papá de Kailani para el programa Sale el sol, donde otro tema que tocó fue su relación con la hija mayor de Eugenio Derbez, de quien hizo pública su separación el pasado mes de marzo.

Esmeralda ha hecho comentarios últimamente donde se deja ver que podría estar relacionada sentimentalmente con una chica (Foto: Instagram @esmepimentel)

Como ya en otras ocasiones el actor ha sido relacionado sentimentalmente con sus coestrellas, esta vez no se mostró sorprendido y explicó por qué:

“Ya no me extraña, siempre es con la que trabaje… ¡ah, con esa!... entonces es como, híjole, bueno, que hablen, y ahora un poco lo que está rudo y que es un poco más fuerte son las redes sociales, de alguna manera hay cosas, comentarios, que se pueden viralizar, y la gente realmente, como que se lo cree”, expresó.

La relación del actor con Aislinn Derbez quedará marcada para siempre por la hija que procrearon juntos, incluso lleva una relación muy cordial con su ex pareja, situación que ha generado asombro entre el público, del que una buena parte aún no puede creerse que una de las parejas más mediáticas y prometedoras no estén más juntos:

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez siguen teniendo una buena relación y se dividen para cuidar a su hija Kailani (Foto: Instagram @mauochmann)

“Sí creo que hemos aprendido mal y que tenemos que desaprender ciertos conceptos establecidos por la sociedad, o sea, es como está bien visto que te pelees y que todo termine mal y el resentimiento, y está mal visto que te lleves bien, que hagas las cosas con amor”, expresó.

Ochmann reveló que tiene tiempo que se está centrando en sí mismo y en su crecimiento como persona, ayudado por expertos que lo han hecho trabajar en su introspección.

“Yo llevo trabajando en mí desde hace muchísimos años a nivel terapéutico, en diferentes terapias, pero echándome el clavado para dentro”, agregó.

Esmeralda Pimentel y Mauricio Ochmann hacen mancuerna en la película de Netlfix (Foto: Instagram de Mauricio Ochmann)

Cuando la pareja anunció su separación, sorprendió que lo comunicaran con una foto juntos y serenos, hecho que dio mucho de qué hablar y en cierto sentido desconcertó a sus seguidores, al respecto Ochmann confesó para el Heraldo de México:

“Estamos haciendo muy buena mancuerna como papás de Kai y hablamos todos los días, estamos en contacto todos los días, todo por el bienestar común (…) hemos estado acompañándonos en el proceso, pero seguimos siendo familia”

Mauricio sabe que su relación con su ex pareja quedará marcada para siempre en su vida y será una constante a futuro, además expresó cómo es que él ve el fin de una relación, y es mucho menos dramático de lo que muchas personas pudieran pensar.

Recientemente Kalimba declaró que tuvo una relación hace años con Aislinn Derbez (Foto: Instagram @kalimbaoficial / @aislinnderbez))

“Ais y yo vamos a ser familia siempre y así es la vida. El amor va más allá, siento que también el tema de las parejas y las relaciones, yo creo que son cíclicas, hay cosas más importantes a nivel humano (…) yo he visto parejas que se quedan juntas a pesar de todo y, de repente, sus vidas están truncadas”, finalizó.

