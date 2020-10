Cuando Mauricio Ochmann y Aislinn confesaron que el reality de los Derbez les causó una crisis

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se separaron en marzo de este año (Foto: Instagram@aislinnderbez)

El actor Eugenio Derbez sorprendió hace unos días al asegurar que la grabación de su reality familiar dejó problemas entre su hija Aislinn y Mauricio Ochmann, pero ya el año pasado ambos habían hablado de sus conflictos.

Y es que no solo dijo que el reality causó rispidez entre la pareja sino que fue Ochmann quien decidió separarse de Aislinn, pese a que ella aún deseaba seguir con él.

“Ella no quería terminar la relación, no fue ella la que tomó la decisión”, aseguró el comediante a Suelta la Sopa.

Si bien Ochmann reaccionó tranquilo a las declaraciones de Eugenio y aseguró que todas las relaciones tienen un ciclo, lo cierto es que ya el año pasado tanto él como Aislinn habían dejado ver que detrás de la grabación de De viaje con los Derbez no todo fue risas y diversión.

Eugenio reveló que Aislinn no quería separarse de Ochmann (Foto: Aislinn Derbez/Youtube.)

“A mí especialmente el tipo de contenido, como de reality, mi experiencia no fue la mejor, yo me quedo con la ficción y me quedo con el teatro. Para mí fue como experimentar en un género nuevo y, la verdad, es que a mí el género no me terminó por encantar, el género reality”, comentó Ochmann a Hoy en mayo de 2019.

En septiembre de ese año, Aislinn aceptó que durante la grabación del programa no pasaban su mejor momento como pareja.

“Fue uno de los viajes más difíciles de mi vida. Yo no estaba emocionalmente en un buen lugar, para mí fue muy confrontante. Ya tenía casi un año Kai, pero también ahí me pegó muy duro este rollo de la maternidad, pero también estábamos un poquito medio en crisis de pareja. A mí me pegó en un momento, que dije ‘no me pudo haber llegado en el peor momento todo este viaje’. Yo estaba desequilibrada, yo no estaba bien y creo que todo mundo se dio cuenta”, detalló al programa Despierta América.

Admitió que estaba en un momento muy oscuro de su vida y abrumada. “Sí siento que me salió lo peorcito de mí en ese viaje, tanto con Mauricio como con la familia. Yo estaba histérica, a mí me da mucha pena que salga esto. Gracias al no dormir nada durante un mes, más todas las confrontaciones, sí fue de mis toques de fondo de vida de los más cañones que he tenido… Está padre que vean que no es cierto, que vivimos crisis como todas las parejas”.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann enfrentaron una crisis durante la grabación del reality (Foto: Instagram@aislinnderbez)

En la misma charla, Ochmann habló de cómo enfrentó esas dificultades de convivencia con Aislinn, en medio del cuidado de su hija Kailani.

“Haciendo uso del silencio, la respiración, de darle por su lado un rato y la verdad yo estaba muy pendiente de las necesidades de Kai, entonces estaba tratando cómo de custodiarla, que estuviera tranquila, sí estábamos pasando por un proceso en el que no dormía bien. Estaba tratando de cuidar a Kai”.

"Suelta la Sopa" presentó la solicitud de divorcio de Mauricio Ochmann (Captura de pantalla)

En aquel momento el romance de la pareja aún seguí en pie, pero con la llegada de 2020 también se desataron versiones de distanciamiento entre ambos, hasta que finalmente en marzo pasado emitieron un comunicado para confirmar que habían pausado su relación de esposos para fortalecer su amistad.

Aunque algunos de sus seguidores esperaban una reconciliación, ésta posibilidad quedó anulada cuando se supo que Ochmann ya había solicitado el divorcio y pedía la custodia compartida de su hija Kailani.

