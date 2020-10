Reportan que el hijo de William Levy sufrió un accidente y fue operado de emergencia

Christopher. el hijo mayor de William Levy, ya se encuentra en recuperación (IG: willevy)

El actor cubano William Levy y su pareja, Elizabeth Gutiérrez, pasaron un susto este fin de semana luego de que su hijo Christopher sufriera un percance a bordo de un carrito de golf.

El domingo por la noche el periodista Orlando Segura publicó en su cuenta de Instagram una fotografía del actor junto a su hijo mayor y compartió información del accidente.

De acuerdo con ese reporte, el adolescente de 14 años se encontraba a bordo de un carro de golf la tarde del domingo en Weston, Florida, pero el vehículo se volcó.

“El joven fue transportado en helicóptero al hospital y ya salió bien de una cirugía a la cual fue sometido”, detalló Segura.

La información que publicó Orlando Segura

Christopher Alexander Levy se encontraba ya recuperándose y hasta ahora no ha surgido mayor información respecto del percance.

En sus redes sociales ni William Levy ni Elizabeth Gutiérrez se han manifestado respecto de lo ocurrido con su hijo mayor, nacido en 2006. (También son padres de una niña, llamada Kailey Alexandra y nacida en 2010).

“Nuestras oraciones por la pronta recuperación de Christopher y toda nuestra solidaridad con Willy y Elizabeth”, finalizó Segura en su mensaje.

El actor y sus hijos (Foto: Instagram William Levy)

Contra los estereotipos

Hace más de una década, Levy era el galán del momento en México gracias a telenovelas como Pasión, Cuidado con el ángel, Sortilegio y Triunfo del amor. Sin embargo, no ha estado presente en producciones del país desde que apareció en 2013 en La Tempestad, junto a Ximena Navarrete e Iván Sánchez.

Trató de hacer carrera en Hollywood (Foto: Instagram William Levy)

El actor vive junto a su familia en Florida y ha hecho algunas incursiones en el cine de Hollywood como Resident Evil: The Final Chapter, Girl Trip, El fantasma de mi novia y En brazos de un asesino.

El pasado 28 de agosto, Levy cumplió 40 años un tanto desilusionado del mundo de Hollywood.

“Llega un momento en el que uno tiene que aceptar las cosas. En Hollywood no están listos para entender que los latinos no cabemos dentro de ninguna cajita”, comentó el actor en 2019 a la agencia EFE. “ Me decían que era demasiado rubio para ser latino, demasiado latino para ser americano. Sí, hay más oportunidades, pero son para los que tienen un aspecto que responde a los estereotipos existentes”.

Así que Levy cejó en su intento de encajar en la industria y ahora se dedica a producir filmes latinoamericanos. “Llega un momento en el que uno tiene que decidir qué quiere en la vida y yo me di cuenta de que prefería enfocarme en los míos”.

Ahora está enfocado en producir películas de latinos (EFE)

En aquel momento, hace mes y medio, se supo también que Levy estaba por regresar a las telenovelas, algo que quizás no tenía contemplado hace años. Su retorno al género vendrá de la mano de una nueva versión de la legendaria Café con aroma de mujer, la telenovela colombiana de 1994 que impulsó las carreras de Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker. “Levy no ha dado declaraciones sobre el icónico personaje de Sebastián, aunque se espera que viaje a Colombia en las próximas semanas para comenzar las grabaciones y compartir carteles con Carmen Villalobos y Laura Londoño”, explicó la agencia EFE.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

William Levy habló tras las versiones de que está acabado y endeudado

William Levy cumple 40 años sin Hollywood y regresando a las telenovelas

Sara Sosa, la hija de José José, acudió a la inauguración del restaurante de William Levy en Florida