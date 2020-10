Kris Jenner negó las acusaciones de acoso sexual hechas en su contra por un ex empleado

Peoples Choice Awards - Arrivals - Santa Monica, California, U.S., November 10, 2019 - Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian and Kim Kardashian (L-R). REUTERS/Monica Almeida

Kris Jenner fue demandada por uno de sus ex guardaespaldas por acoso sexual, la matriarca de la familia Kardashian fue acusada de manosear y por conducta inapropiada.

Según documentos legales obtenidos por el sitio de entretenimiento The Blast, un ex guardaespaldas de nombre Marc McWilliams, que trabajó para Jenner a través de una compañía de seguridad, presentó una demanda alegando que fue víctima de un “patrón de insinuaciones sexuales no deseadas y conducta inapropiada de acoso” a manos de la empresaria.

Además del acoso, la demanda presentada también alega que hubo un ambiente de trabajo hostil, discriminación racial y discriminación de género. De acuerdo con el documento McWilliams, quien se describe como un hombre de afroamericano, comenzó a trabajar con la familia en mayo de 2017 y le fue asignada la seguridad tanto de Jenner, como de su hija mayor, Kourtney Kardashian. Esta última también figura como una acusada en la demanda.

McWilliams señaló que durante su trabajo con la mujer de 64 años, ella “se embarcó en un patrón de conducta que involucraba contacto físico no consensuado con el demandante de naturaleza sexual e inapropiada”.

Peoples Choice Awards - Arrivals - Santa Monica, California, U.S., November 10, 2019 - Kris Jenner. REUTERS/Monica Almeida

Según los documentos, Jenner presuntamente hacía comentarios de naturaleza sexual, comentarios dirigidos a su apariencia física, le preguntaba acerca de sus actividades sexuales, así como comentarios de la misma vida romántica y sexual de Jenner.

Aunado a esto, la demanda también afirma que Jenner siempre provocaba que su cuerpo entrara en contacto con el de McWilliams a través de contacto no deseado. Esto podría ser a través de masajes sin consentimiento en su cuello, hombros, brazos y espalda. Jenner supuestamente también descansaba su mano sobre la ingle de Mc Williams, y hacía que las manos del hombre entraran en contacto con los glúteos de ella.

McWilliams explicó que finalmente informó a Jenner que la mala conducta no era bienvenida y le pidió cesara inmediatamente. Además, expresó que se quejó en el departamento de Recursos Humanos de la compañía, no obstante, no se hizo nada al respecto. Y, por el contrario, alega fue víctima de represalias intencionales por haber denunciado a Jenner.

También explica que fue suspendido de sus turnos con Jenner, mientras que sí pudo continuar con la mayor de las Kardashians hasta que fue despedido en septiembre de 2018.

(Shutterstock)

McWilliams afirmó que Jenner lo “hostigó e intimidó” en un esfuerzo para evitar que él emprendiera alguna acción en contra de la también productora.

La reacción de Kris

Por su parte, el abogado de la socialité, Marty Singer, emitió un comunicado a TMZ en el que Jenner niega las acusaciones en su contra, pues tuvo muy poco contacto con él.

“Kris niega categóricamente haberse comportado de manera inapropiada con Marc McWilliams. El guardia de seguridad trabajaba fuera de la casa y ni siquiera entró a su casa. Kris tuvo muy poca interacción con él”, expresó.

Además, Singer explicó que fue debido a la falta de profesionalismo por parte de McWilliams, que este fue suspendido.

(Shutterstock)

“Después de que el guardia fue sorprendido repetidamente durmiendo en su auto mientras estaba en el trabajo, se le pidió a la compañía de seguridad que no lo asignara a trabajar allí en el futuro”, agregó.

A pesar de que Kourtney apareció en la demanda, ella no fue acusada de nada indebido, por lo que el abogado aseguró que son represalias. Por lo pronto, también anunció que cuando todo esté aclarado la familia demandaría McWilliams.

“Es indignante que alguien pueda demandar a cualquier persona en Estados Unidos y crea que no hay ningún recurso para realizar afirmaciones ficticias y sin mérito. Cuando Kris y Kourtney derroten esta demanda ridícula y frívola, tienen la intención de demandar de inmediato McWilliams y sus abogados por enjuiciamiento malicioso”, finalizó.

