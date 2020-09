Los duros comentarios de Woody Allen a la actriz española Elena Anaya durante el rodaje de su última película: “Eres la peor actriz de la historia”

Elena Anaya en la premiere de "Rifkin's Festival" en el Festival de San Sebastián (Shutterstock)

Woody Allen no tolera errores durante el rodaje de sus filmes, por más mínimos que sean. Así se lo hace saber a los actores, que pueden pasar verdaderos calvarios hasta producir los resultados esperados por el director. La última intérprete en atravesar esta situación ha sido la española Elena Anaya, una de las protagonistas de su última película, “Rifkin’s Festival”, que el cineasta rodó en San Sebastián, España.

“Eres la peor actriz de la historia”, fue la frase que le dijo el famoso director a la actriz durante el rodaje, y que ella ahora se lo contó al reconocido presentador Andreu Buenafuente durante su visita al popular programa "Late Motiv”. “Decía verdaderas barbaridades. Era una tras otra. Yo llegaba a casa desolada”, describió.

Compañeras de reparto como Isabel García Lorca y Nathalie Poza intentaban levantar el ánimo de la actriz, que reconoció que terminaba las jornadas de rodaje devastada. “A mí me hundió muchos días”, explicó en el programa de Movistar+.

"Lo respeto, seguiría trabajando con él si me llamara, me parece un excelente director, un maestro, un mito del cine y un genio. Pero el primer día llegó y me dijo: "Es horrible. No me creo nada de lo que estás haciendo. Eres la peor actriz de la historia del cine”, recordó Anaya. “Su productora Helen me dijo que no me preocupara porque siempre que dijo eso fue a los actores más grandes del mundo. Eso era como un premio de consolación. Yo llegaba a casa desolada, tomando aliento para el día siguiente e intentando hacerlo lo mejor posible”, añadió la intérprete.

No obstante, Anaya matizó la situación e indicó que, pese a la tortura que supuso tolerar los comentarios al principio del rodaje, nunca le faltó razón al cineasta en sus críticas. Para el final de la filmación, aseguró, ya se tomaba a broma sus comentarios y se reía con él. “Él siempre tenía razón. Al final del rodaje empecé a reírme con sus comentarios, con él. Decía cosas como: ‘Si alguien tuviese que escribir un libro sobre la peor actuación del mundo, deberían de llamarte a ti’. Era una tras otra. Y yo decía, ‘si, sí, ya vamos a escribir un libro sobre la mala actuación. Vamos a hacer otra toma’”, concluyó Anaya.









La historia de “Rifkin’s Festival”, que se estrenará en cines el 2 de octubre, se centra en un matrimonio estadounidense que acude a San Sebastián y queda enamorada de la belleza y el encanto de la ciudad, así como de la fantasía que rodea al certamen de cine. La mujer mantiene un romance con un realizador francés y el marido entra en crisis, repasando las decisiones que ha tomado en su vida. En el interín, se enamora de una chica española. Wallace Shawn lidera el reparto del largometraje, dando vida a otro alter ego de Woody Allen. Lo acompañan en pantalla Gina Gershon, Louis Garrel, Elena Anaya, Sergi López y Christoph Waltz, entre otros.

“Rifkin´s Festival” es la cuarta colaboración de Allen con The Mediapro Studio, que estuvo tras la producción de “Midnight in Paris”, “Conocerás al hombre de tus sueños” y “Vicky Cristina Barcelona”.

El guionista y director, que recientemente publicó unas polémicas memorias, tuvo problemas para estrenar su anterior filme, “Día de lluvia en Nueva York”, y acudió en busca de financiación en Europa para poder seguir trabajando después de que el movimiento #MeToo reviviera la denuncia de su hija , Dylan Farrow, y que lo dejó sin posibilidades de rodar en su país.

