Al estilo Brad Pitt: qué estrellas de Hollywood mantienen una relación de pareja abierta

Brad Pitt y Nicole Porturalski; Wil Smith y Jada Pinkett Smith y Ethan Hawke y Ryan Shawhughes, entre las parejas que apuestan a las relaciones abiertas

La práctica del matrimonio abierto está siendo cada vez más común en Hollywood. No es que antes no existieran, pero ahora las estrellas del cine se animan a hablar más abiertamente sobre relaciones “sin exclusividad”. El amor viene en muchas formas, y aunque muchos todavía prefieren las relaciones monógamas, de una persona a la vez, hay otros que no comparten la idea de que el amor tenga que estar atado a ese trabajoso compromiso.

El romance del galán eterno Brad Pitt con una modelo casada generó gran revuelo en las redes y en los medios cuando se dio a conocer unas semanas atrás, pero no es el único que en los últimos tiempos apuesta a otro tipo de amor sin ataduras ni etiquetas.

Brad Pitt y Nicole Porturalski

Brad Pitt tiene una relación con Nicole Poturalsk, que está casada con el empresario Roland Mary

La pareja más comentada del momento es la formada por el actor Brad Pitt y la modelo alemana Nicole Porturalski. Al principio la noticia fue que el galán de Hollywood había encontrado el amor de manera oficial tras su divorcio de Angelina Jolie en 2016, pero rápidamente la historia se convirtió en una mucho más interesante. La joven de 27 años en realidad está casada desde 2012 con un empresario gastronómico 41 años mayor que ella llamado Roland Mary, con quien mantiene una relación abierta. “Roland es una persona muy filosófica. Se ha casado muchas veces y tiene cinco hijos. No está interesado en la negatividad o los celos”, dijo una fuente cercana al tabloide británico Daily Mail, el cual también desvela que el matrimonio tiene un hijo en común: Emil, de 7 años.

Al parecer, el reciente ganador del Oscar y Nicole se conocieron el año pasado en Berlín en el famoso restaurante Borchardt, del que Mary es el propietario, mientras la estrella promocionaba “Once Upon a Time in Hollywood”. Aunque de momento el actor no confirmó públicamente su relación, por lo pronto la modelo está aprovechando la atención mediática y es protagonista de la portada del número de septiembre de la edición alemana de Elle y se muestra cada vez más activa en su cuenta de Instagram, que cada vez tiene más seguidores gracias a su comentado romance con uno de los hombres más deseados del mundo.

Wil Smith y Jada Pinkett Smith

El matrimonio de tres entre Wil Smith, August Alsina y Jada Pinkett Smith

Semanas atrás una de las parejas más famosas de Hollywood pasó a ser foco de todos los medios internacionales: el rapero August Alsina aseguraba haber mantenido un romance durante años con la actriz Jada Pinkett Smith, con el consentimiento de su esposo, el reconocido actor estadounidense Will Smith. Según el testimonio del músico en el programa Breakfast Club, conoció a la actriz en 2015 a través de su hijo Jaden. “Me entregué totalmente con esa relación durante años, y la amé profundamente, hasta el punto de afirmar que podría morirme ahora mismo sabiendo que finalmente he sentido ese amor por alguien”, afirmaba.

La declaración de amor fue una bomba. Hasta ese momento nadie en el mundo del entretenimiento sabía que el matrimonio había pasado por dificultades y menos, que tuvieran una pareja abierta.

La estrella de “Men in Black” y su esposa, al principio, lo desmintieron. “La relación no es cierta, absolutamente nada de eso es verdad”, afirmaron voceros del popular matrimonio. Sin embargo, el rapero se mantuvo firme en su versión y aseguró que entre ellos existió una relación abierta. Y contó cómo fue la conversación muy civilizada que tuvo con el actor al respecto. “Me senté con Will y hablamos sobre las transformaciones que ha ido sufriendo su matrimonio, y cómo se ha ido convirtiendo en una unión de compañeros de vida... y me dio su bendición”, afirmó el artista de Nueva Orleans. Días más tarde de la entrevista, el matrimonio finalmente admitió públicamente que Jada había mantenido un romance con August, 21 años menor que ella, durante una crisis de pareja y habló de cómo lograron recomponer su relación tras el affaire de la actriz con el amigo de uno de sus hijos. “Nosotros decidimos que íbamos a darnos nuestro espacio, y entonces yo me metí en un enredo con August”, reconoció Jada. "¿Un enredo?”, replicó Will entre risas. “Sí contestó ella”, aún sin ganas de ampliar. “Una relación…”, calificó el actor.

Mo’Nique y Sidney Hicks

Mo'Nique y Sidney Hicks (Shutterstock)

La actriz ganadora del Oscar Mo’Nique y su esposo de más de 15 años, Sidney Hicks, hablaron sobre su matrimonio abierto. En 2016, acerca de su relación con el actor y productor, la intérprete contó a Andy Cohen lo siguiente: “La idea de tener un matrimonio abierto fue mía. Cuando tuvimos la conversación por primera vez fue porque todavía tenía la mentalidad de ‘soy una artista y quiero tenerlo todo’. Entonces dije: ‘Quiero tener un matrimonio abierto’”. Y explicó que su relación se basa en la confianza mutua. “Tenemos un acuerdo de que siempre seremos honestos, y que si tenemos sexo con otra persona no es un factor decisivo para terminar”, declaró la actriz al The New York Times en 2007.

Por su parte, Hicks, en otro artículo que el mismo diario les dedicó en 2016, explicó dijo que su larga amistad con Mo’Nique, a quien conoció en la escuela secundaria, les dio “un nivel de flexibilidad” en su relación. “Antes de que fuera mi esposa, fue mi amiga”, dijo. “Cuando atraviesas todas estas dinámicas con alguien, lo entiendes” . Y afirmó: “Nos metimos en esto sabiendo que ambos queríamos estar con alguien que te permitirá ser quien eres. Creo que una de las cosas más románticas que pueden hacer como pareja es ser sinceros el uno con el otro. Y lo somos".

Ethan Hawke y Ryan Shawhughes

Ethan Hawke y Ryan Shawhughes (Foto: The Grosby Group)

El matrimonio del actor Ethan Hawke con la actriz Uma Thurman terminó después de que el actor mantuvo un affaire con Ryan Shawhughes, quien en ese entonces era la niñera de los hijos de la pareja. Él siempre negó el hecho, pero ha sido sincero sobre su creencia de que la monogamia es mucho más compleja de lo que la mayoría de la gente piensa. “La gente tiene una visión tan infantil de la monogamia y la fidelidad”, dijo Hawke en una entrevista de 2013 con la revista Porter. Hawke admitió que está contento con Shawhughes, pero reconoce que puede pasar cualquier cosa en el futuro. " Los seres humanos somos seres sexuales. La fidelidad sexual no puede ser todo de lo que dependas de tu relación”, opinó el actor que está casado con Shawhughes desde 2004 y con quien tiene dos hijos: Clementine e Indiana. Además, el actor tiene otros dos hijos fruto de su relación con la estrella de “Kill Bill”.

Dolly Parton y Carl Dean

Dolly Parton y Carl Dean

La reina de la música country, Dolly Parton, conoció a su esposo, Carl Dean, afuera de una lavandería automática de Nashville cuando ella tenía 18 y él 21. A lo largo de los años, Dean ha apoyado la carrera de su esposa, pero admite que no tiene interés en compartir el centro de atención y rara vez aparece en público con Parton. Esa independencia puede ser una de las cosas que ha ayudado a mantener fuerte su matrimonio durante más de 50 años. Los dos tienen una política de no preguntar, no decir nada cuando se trata de situaciones fuera de su matrimonio. “Si somos infieles, no lo sabemos. Si ambos salimos con otras personas, bien por nosotros. Si mi marido me está engañando, no quiero enterarme; si yo engaño a mi marido, sé que él no quiere saberlo. Pero que tengamos la libertad de hacerlo ayuda a que nuestro matrimonio funcione", dijo Parton a la revista Life & Style. Y aunque Parton admite que le gusta coquetear con otros hombres, también dijo que considera a Dean su alma gemela.

Tom Ford y Richard Buckley

Tom Ford yRichard Buckley (Shutterstock)

Cuando el diseñador y director de cine Tom Ford conoció a su esposo, el ex editor de la revista Vogue, Richard Buckley, fue amor a primera vista. Los dos han estado felizmente casados desde 2014, aunque Ford admitió en una entrevista con la revista New York que no cree que la monogamia sea algo natural, aunque no llegó a decir que tienen un matrimonio abierto. “Creo que la monogamia es artificial. No creo que sea algo que nos salga de forma natural", afirmó el estadounidense que, al parecer, ve difícil de llevar en el tiempo las relaciones “exclusivas” y podría apostar al poliamor en el caso de que él lo crea necesario.

Hugh Grant y Anna Elisabet Eberstein

Anna Elisabet Eberstein y Hugh Grant en los BAFTA 2020 (Reuters)

El actor inglés es reconocido mundialmente por gran talento para la actuación y por su encuentro in fraganti en 1995 con la prostituta Divine Brown en Los Ángeles. Su entonces pareja, Elizabeth Hurley, lo perdonó y siguieron adelante con su relación hasta su separación en el 2000. El seductor empedernido en la vida real siempre tuvo una concepción singular acerca del compromiso. Por eso, sorprendió la noticia de su casamiento a los 57 años con Anna Elisabet Eberstein en 2018. El protagonista de comedias como “Notting Hill”, “El diario de Bridget Jones” y “Cuatro bodas y un funeral” es cuida mucho de su intimidad y evita que la prensa se meta entre sus sábanas.

La formalidad nunca fue lo suyo. De sus cinco hijos, dos son con la ex Miss Hong Kong Tinglan Hong, con quién el romance le valió “una grata sorpresa”, como él mismo describió la llegada de su primera hija. Pero aunque la paternidad le llegó cumplidas las cinco décadas, Hugh no perdió el tiempo. En 2012, Eberstein quedaba embarazada y en septiembre de ese mismo año daba a luz al primer bebé de la pareja. Más tarde y con tan sólo 12 semanas de diferencia, nacería su segundo hijo con la actriz asiática. Y como si fuera poco, para sumar otro elemento poco convencional, Grant es el padrino de Damián Hurley, hijo de su ex Elizabeth Hurley.

Entendiendo un poco la historia no llama la atención que el actor no sea un gran fanático de la frase “hasta que la muerte nos separe”. Consultado sobre las relaciones y el paso del tiempo, Grant afirmó: “Si me preguntan si creo que los seres humanos están destinados a estar en relaciones monógamas y fieles de 40 años, digo que no, no”. “Siempre admiro a los franceses e italianos que son muy devotos de sus matrimonios. Se los toman muy en serio, pero se entiende que puede haber otros visitantes a las 5 de la tarde. Nunca lo sabes".

Gwyneth Paltrow y Chris Martin

Gwyneth Paltrow y Chris-Martin se separaron en 2014. Hoy siguen siendo grandes amigos e intentan ser los mejores padres de sus dos hijos (AP)

Tan famosos por su ‘desacoplamiento consciente’ (que sería algo como finalizar la relación de mutuo acuerdo, asumiendo la responsabilidad de nuestros errores, sin lastimar ni culpar al otro) como lo fueron al anunciar su divorcio en 2014, algunos comentarios han sugerido que Gwyneth Paltrow y Chris Martin mantuvieron una relación abierta durante su matrimonio de 10 años “Si Chris estaba coqueteando, a Gwyneth no le importaba. Nunca ha sido celosa ni territorial. Su filosofía es: ‘Los dos somos adultos. Tomamos nuestras propias decisiones’”, dijo en ese entonces una persona cercana a la pareja a Access Hollywood. Pese a que la actriz nunca dio detalles sobre las reglas en su matrimonio con el líder de Coldplay, dio su mirada sobre las relaciones amorosas. “Creo que la idea de estar comprometido con alguien es importante. Ninguna pareja es igual y, como tal, cada pareja asume diferentes desafíos. Me gustaría pensar que perdonaría o no perdonaría si mi pareja o yo nos acostáramos con otra persona, pero no puedo dar una respuesta honesta”.

