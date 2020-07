Volvió a hablar el rapero que dice haber sido amante de la esposa de Will Smith con consentimiento del actor

Will Smith negó que su esposa Jada Pinkett Smith mantuvo una relación extramarital

El rapero August Alsina, de 27 años, afirmó que mantuvo un romance por años con la actriz Jada Pinkett Smith, de 48 años, con la “bendición” de su esposo, Will Smith. Tras las explosivas declaraciones del cantante, el matrimonio negó todo. Pero Alsina insiste: “Mi verdad es mi verdad”, escribió en su cuenta de Instagram.

Todo estalló cuando en una entrevista con Angela Yee en el programa Breakfast Club, el músico contó que conoció a la actriz en 2015 a través de su hijo Jaden. Y que habría tenido el permiso del actor para tener un affaire con su esposa en paralelo a su matrimonio. “Estuvimos hablando de la transformación de su matrimonio en una unión como compañeros de vida y me dio su bendición”, dijo el artista de Nueva Orleans, dando a entender que la pareja de Hollywood tiene una relación “abierta”.

Me entregué totalmente a esa relación durante años

“Me entregué totalmente a esa relación durante años, y la amé profundamente, hasta el punto de afirmar que podría morirme ahora mismo sabiendo que finalmente he sentido ese amor por alguien”, afirmó Alsina que dijo que con sus declaraciones solo quería sincerarse y contar su verdad.

August Alsina con Jada Pinkett Smith en la gala de los BET Awards de 2017 (Instagram: @lonniebrasco)

La desmentida de Will y Jada

El matrimonio no tardó en desmentir la historia a través de su representante: “La relación entre Jada y Alsina no es cierta. Absolutamente nada de eso es verdad”, afirmaron los voceros de los actores a través de un comunicado.

Will Smith, de 51 años, y su esposa forman uno de los matrimonios más queridos de Hollywood. La pareja de actores llevan casi 23 años casados, y son padres de Jaden, de 21 años, y de Willow, de 19. Se conocieron después de que ella fuera rechazada en el casting para interpretar el papel de la novia del personaje del actor en la exitosa serie The Fresh Prince of Bel-Air, emitida en la década de 1990.

El dos veces nominado al Oscar, oriundo de Filadelfia, tiene otro hijo, de 27 años, Trey, fruto del corto matrimonio con su primera esposa, Sheree Zampino.

El matrimonio con sus hijos Jaden y Trey (The Grosby Group)

En 2018 las estrellas reconocieron que, tras un dura crisis de pareja, optaron por reinventar su relación de tantos años. “Will y yo hemos decidido desechar el concepto de ‘matrimonio’. Porque lo nuestro no es eso, es una asociación de por vida, en el sentido de que creamos una base juntos, que sabemos que es para siempre”, explicó Jada, al cumplir 22 años de casada. En 2013, la actriz ya había declarado: “Podemos hacer ambos lo que queramos, porque confiamos el uno en el otro. Eso no significa que estemos en una relación abierta, eso significa que estamos en una relación madura”.

Will y yo hemos decidido desechar el concepto de ‘matrimonio’

El actor además reconoció públicamente que ha tenido una relación compleja con su primogénito. “No siempre nos hemos llevado así de bien. Hemos luchado durante años, después de mi divorcio con su madre. Él se sintió traicionado y abandonado y es una bendición increíble poder recuperar y restaurar mi relación con mi hijo hermoso”, escribió el actor en sus redes sociales. Aunque los sentimientos negativos de Trey podrían tener que ver con que su padre comenzó a salir con Pinkett el mismo año que se divorció de Zampino.

La pareja de Hollywood está junta desde 1998 y son padres de Jaden y Willow

En su programa “Red Table Talk”, Jada habló abiertamente sobre el amor y el miedo a las relaciones, así como de las emociones que afloran en ella cuando sale a relucir su ego, su otro yo, ese momento en el que admite que se vuelve una mujer “mala” y “cruel”. “He hecho algunas cosas muy desagradables a las personas que amo por mi miedo y a causa de mi ego”, confesa Pinkett Smith. “Una vez mi ego entra en acción, empiezan los problemas. Esa Jada, cariño, no es buena”, dijo entonces dirigiéndose directamente a su hija Willow.

Will Smith sentado frente a su hija Willow le dijo: “Mamá se levantaba todos los días y lloraba. Lo hizo 45 días seguidos. Llevé la cuenta”, reconoció. “Nunca me sentí peor en nuestro matrimonio. Estaba fracasando miserablemente”.

El rapero August Alsina concedió una entrevista al programa "The Breakfast Club", en el que confirmó que mantuvo un romance por años con Jada Pinkett Smith ( @augustalsina)

Nueva declaración de Alsina

En tanto, Alsina sigue manteniendo su versión de los hechos y no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados tras las palabras de Jada Pinkett, desmintiendo públicamente su largo romance con el rapero de 27 años, 21 años mayor que ella.

Hace escasas horas, el intérprete de “Kissin’ on my tattoos” volvió a la carga. En el último post publicado en su cuenta de Instagram, el rapero con unas potentes palabras, acerca de su versión sobre la relación, reafirmó que mantuvo un amorío con la actriz y presentadora estadounidense: “Mi verdad es mi verdad”.

La verdad y la transparencia nos incomodan, sí, pero no puedo disculparme por eso

“La verdad y la transparencia nos incomodan, sí, pero no puedo disculparme por eso. Cada uno tiene la libertad de sentir lo que sea, porque, cuando está en verdadera paz, cualquier ruido o comentarios se convierte en un susurro”, expresó.

Con estas palabras, el artista respondió de manera directa a las últimas palabras de la esposa del protagonista de “Men in Black” en las redes, quien prometió hablar del tema en su programa de “The Red Table Talk”, que se transmite por Facebook.

Ahora habrá que esperar al nuevo episodio del programa familiar de los Smith para conocer qué hay de verdad o mentira en las confesiones del rapero.

