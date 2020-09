“Estoy en la recta final de mi vida”: Andrés García se confesó acerca de su salud

Andrés García cumplió 79 años el pasado mayo (Captura de pantalla- Ventaneando)

El actor Andrés García, quien fuera uno de los galanes más cotizados en los años 70 y 80 en el medio del entretenimiento mexicano, dijo estar consciente de que no le queda mucho tiempo de vida.

“Estoy en la recta final de mi vida, considerando los años y achaques que tengo. T rato de sobrevivirlos, porque tengo dolores muy fuertes por la vida de golpes y peleas que he llevado ”, declaró al número más reciente de la revista Tv y Novelas.

“Tengo fibromialgia y osteoartritis, que me provocan dolores terribles, pero no me quiero quejar; los sobrellevo como puedo y mejor disfruto”, añadió García, de 79 años, sobre su estado de salud.

El actor además habló con la revista sobre la manera en que ha enfrentado la pandemia de COVID-19.

Andrés García junto a Salvador Pineda (i) y Lucía Méndez en la telenovela "Tú o nadie", de 1985

Si bien reconoció que la cuarentena le ha permitido pasar más tiempo en familia, lo cierto es que la situación lo deprimió y le impidió continuar con sus planes de escribir un libro biográfico y una serie.

“Me tiene triste y sin ánimo lo que pasa en el mundo y lo que va a pasar; no puedo escribir, estoy triste. Estoy enfocado en cuidar a mi familia y en buscar una solución económica para sobrellevar estos momentos, para al menos mejorar la situación de las personas que están alrededor mío, pero no la encuentro”.

También recordó que de niño vivió la crisis del sarampión, viruela y fiebre española, pero no fue una pandemia, como sí ocurrió con el COVID-19, que ya le arrebató a uno de sus mejores amigos.

Con Sonia Infante, quien fuera su pareja (Foto: TV Azteca)

Revelaciones sobre Luis Miguel

La semana pasada el actor, nacido en República Dominicana en 1941, dio de qué hablar luego de explotar durante una entrevista con un programa argentino.

A Andrés García le molestó que los presentadores se burlaran de él y decidió suspender la entrevista de manera abrupta.

Ya más tranquilo, el actor explicó al programa Venga la alegría que lo buscaron de aquella emisión para obtener información amarillista sobre la muerte de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, que ya no amplió por los problemas que se suscitaron en la emisión.

A Venga la alegría sí detalló cómo Luisito Rey le pidió ayuda para desaparecer a Marcela y cómo advirtió a Luis Miguel sobre los planes de su padre.

Tan cercana era la relación de Luis Miguel con Andrés García que lo llamaba "tío".

Contó que en un viaje a España Luisito le solicitó ayuda, pero García ya estaba al tanto de lo que le pediría Rey, pues se lo avisó Alfonso “El Negro” Durazo.

“Cuando me dice lo de Marcela, le dije ‘no Luisito, estás mal, ella no ha hecho nada malo, tú la has obligado a hacer cosas indebidas, y yo lo sé, así que no me vas a contar una historia’”, recordó.

“Llamé a Micky. Le dije ‘mira Micky, tú ya eres mayor de edad, tu papá no te ha querido devolver tu dinero y ahora quiere buscar a alguien para que lo ayude a matar a tu mamá, así es que cuida tu mamá porque este cabr*n ya se lo pidió a Durazo, me lo pidió a mí, a lo mejor va a encontra ahí alguien que lo ayude’”, añadió.

La advertencia de Andrés no tuvo mucho efecto, pues Luisito Rey “finalmente la desapareció y eso ya lo dijo la cuñada de Luisito en una entrevista en España claramente, que la ahorcó en una alberca”.

