“Me parece de muy mal gusto”: Andrés García habló sobre la versión que asegura que la mamá de Luis Miguel está viva

Andrés García opinó nuevamente sobre el paradero de la madre de Luis Miguel (Instagram)

El paradero de la madre de Luis Miguel, Marcela Basteri, es un enigma desde que desapareció en los años 80 y aunque hace unas semanas el ex director de la Interpol México aseguró que la mujer está viva y tiene dos hijos más; ahora es el actor Andrés García quien desestimó esta versión e incluso negó haberlo visto en el círculo cercano del “El Sol”.

Hay que recordar que tanto Andrés García como Miguel Aldana, ex director de la Interpol México en la década de los setenta, tienen versiones muy distintas del paradero de la mamá del cantante de Cuando calienta el sol.

Para el histrión de 79 años, Marcela Basteri fue asesinada por Luisito Rey, quien en una ocasión le pidió ayuda para cometer el crimen.

“Finalmente la desapareció, y eso ya lo dijo la cuñada de Luisito en una entrevista en España claramente, que la ahorcó en una alberca”, contó el mes pasado a Venga la Alegría.

En cambio, el ex funcionario de la Interpol México aseguró que la mamá de Luis Miguel vive en Argentina y hasta tiene dos hijos más.

“Yo siento que está feliz. Pienso que Luis Miguel tiene comunicación con ella, que están respetando la intimidad de los dos”, comentó para el programa de espectáculos Ventaneando.

Pero ante estas polémicas declaraciones, Andrés García volvió a pronunciarse sobre el tema y puso en duda todas las declaraciones de Miguel Aldana.

“No sé por qué Aldana sale con esta mamada, a estas alturas andar alegando esas cosas, yo porque vinieron a preguntármelo y porque viví aquellos momentos cuando Luisito quería eliminarla y es mi opinión al respecto de lo que sé”, comentó también para la emisión transmitida por TV Azteca.

“Me parece de muy mal gusto de Miguel (Aldana), que ya está muy viejo para andar con esas pendejadas, yo no le tengo miedo a la Interpol Miguelito, ni a ti tampoco, así es que ojo, sigue tu vida y déjala ahí manito”, le recomendó al ex director de la Interpol México en la década de los setenta.

Andrés García negó haber visto a Miguel Aldana con el ex jefe del Departamento de Policía, Arturo Durazo Moreno

Andrés García negó haber visto a Miguel Aldana con el ex jefe del Departamento de Policía, Arturo Durazo Moreno, quien sí fue muy cercano a Luis Miguel y a su padre Luisito Rey.

“Nunca vi a Miguel con Arturo Durazo, a lo mejor anda de hocicón, pero nunca lo vi... probablemente se conocían porque los dos fueron policías, pero Arturo Durazo no estuvo en la Interpol, que es donde estuvo Aldana”, sentenció.

Cuando Miguel Aldana platicó con Ventaneando hizo otras fuertes revelaciones, como que Luis Miguel ya conoce a sus hermanos nacidos en Argentina y que tuvo una amistad muy cercana con Marcela Basteri, razón por la que conoció los motivos para alejarse.

“Se peleó con Luisito Rey. Desapareció porque se había enojado con él. Se fue a Argentina”, comentó para el programa de espectáculos mexicano.

Su cercanía con Marcela fue tal que la salvó en más de una ocasión de tener intimidad con Arturo el Negro Durazo, jefe de la policía capitalina de aquel entonces y hasta intervino para sacar al cantante español de los separos policiacos.

“(Luis Rey) quiso meterla con Durazo, yo me opuse. Llegué, se la quité varias veces, no la dejé que estuviera (con él)”, dijo.

“Muchas veces por el vicio lo detenían. (Yo) hablaba con las autoridades, les hacía el favor, los apoyaba y lo soltaban”, concluyó.

