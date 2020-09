Un amor entre ídolos solitarios y trastornos de ansiedad: lo que podría revelar el libro de Mariah Carey sobre Luis Miguel

Luis Miguel y Mariah Carey se conocieron en 1999 y continuaron juntos hasta 2001 (Foto: Twitter@jalejandrohh)

El libro biográfico de Mariah Carey está próximo a salir a la luz este próximo 29 de septiembre, y en él la cantante estadounidense revela diversos aspectos referentes a su carrera y a su vida personal.

The Meaning of Mariah Carey ya ha dado de qué hablar pues la diva de la música se encuentra en plena promoción de su extenso libro y en una reciente charla con Oprah Winfrey reveló algunos detalles de lo que el público podrá esperar en la publicación.

La famosa cantante contó cómo en 1997 la leyenda del baseball Derek Jeter fue un catalizador para dar por terminado su matrimonio con Tommy Mottola, quien en aquel momento era su productor discográfico y el director de Sony Music.

Mariah Carey con Tommy Mottola en 1994. La pareja estuvo unida de 1993 a 1997 (Crédito: Shutterstock)

Carey se sinceró al respecto y admitió haberle sido infiel a su esposo, pues se sentía aprisionada en una relación donde el carácter del hoy marido de Thalía era muy demandante y acaparador. Así lo dijo en The Oprah Conversation:

“Él fue un catalizador que me ayudó a salir de esa relación porque creí que había alguien más para mí allá afuera. Era la situación racial, su mamá es irlandesa, su papá es negro, yo también me veía de una forma muy ambigua. No sabía quién era él… nos conocimos y escribí canciones al respecto”, reveló en el show de la plataforma Apple TV.

Tras estas declaraciones no queda duda que el libro de Mariah arrojará luz a otros aspectos de su vida amorosa, y se puede esperar que le haya dedicado algunas páginas o capítulos a su recordado y mediático romance con Luis Miguel.

Corría el invierno de 1998 cuando tras el éxito avasallador del álbum Romances, su tercer trabajo de boleros que lo llevó incluso a abarrotar cinco veces el Radio City Music Hall de Nueva York, el talentoso cantante se trasladó a las montañas nevadas de Aspen para descansar y recobrar fuerzas.

Los intérpretes mantuvieron su relación en un bajo perfil, siendo él el más discreto (Foto: Twitter@jalejandrohh)

Buscando un poco de tranquilidad y calma luego de sus habituales temporadas de concierto, en ese lugar conoció a Mariah, quien había terminado recientemente su relación con el mencionado Jeter y también gozaba de un momento de auge en su carrera musical.

La estadounidense venía de grabar un álbum cada dos años desde su debut en 1990, así que después de su divorcio con Mottola y de la relación que no prosperó con el beisbolista decidió vacacionar sola y aprovechar el paisaje nevado para la reflexión.

Se les llegó a ver en distintos puntos turísticos, y el yate de Luis Miguel en Acapulco no fue la excepción (Foto: Twitter@mundialdemusica)

Gracias a una cita pactada por el agente inmobiliario que les alquiló una respectiva mansión en el lugar a cada superestrella, los cantantes se conocieron con una elegante cena en un salón privado de un restaurante de alta gama.

La cita fue el lugar ideal para el flechazo entre ambos jóvenes ídolos, tan exitosos como solitarios y tras el encuentro no se separaron más: pronto se les vio en Nueva York compartiendo cariñosamente, y aunque ‘el sol’ nunca habló en su momento de la relación, fue ella quien declaró haber encontrado en él a un gran amor con el que se identificaba y se sentía a plenitud.

Luis Miguel y Mariah Carey grabaron un tema juntos que al final no fue incluido en el álbum "Rainbow" (Foto: Twitter@mundialdemusica)

“Me he dado cuenta que uno tiene que estar seguro de uno mismo. El público y los medios pueden atacar una relación y volverte loco. Necesitas ser alguien muy seguro de ti mismo para lidiar con esa situación. Yo estoy muy feliz con la relación en la que estoy ahora porque él es un cantante y una super estrella latina. Se llama Luis Miguel y él está tan seguro de sí mismo que si bien todos le dicen de hacer un disco en inglés, él no lo hace porque no lo necesita. No sigue modas y entiende la locura de mi vida porque no hay muchos a los que les puedes decir por teléfono ‘OK, te dejo que tengo que cantar para 50 mil personas’ y realmente te entiendan”, contó la intérprete en una entrevista de 1999.

Con visitas a la mansión de Acapulco de Luis Miguel y escapadas a la isla de Capri, donde Mariah alquiló 8 lujosas suites para que nadie los molestara, la pareja de estrellas protagonizó un intenso romance del que poco se sabía, dada la característica enigmática de “Luismi”, pero de la que el público se mostraba muy emocionado.

Pero todo comenzó a cambiar a mediados del 2000, pues los tabloides aseguraban que Luis Miguel le era infiel a Mariah; por su parte ella era señalada de sostener un romance a escondidas con Eric Benét –quien en ese momento era esposo de Halle Berry- durante la filmación de su película Glitter. Estos rumores aunados a los compromisos laborales de ambos que los mantenían distanciados terminaron por minar en su relación.

Mariah declaró sentirse identificada con su entonces novio, en el sentido de ambos ser unas superestrellas de la música (Foto: Archivo)

Incluso para el álbum Rainbow de Mariah, ella quería incluir la canción After Midnight que alcanzó a grabar a dueto con Luis Miguel, gracias a su insistencia, pero existen versiones que afirman que dicho tema no fue del agrado del cantante y que incluso destrozó el demo, por lo que al final fue descartada. Eso sí, Carey escribió en los agradecimientos de su disco publicado en 2000 “Luis: Gracias a Dios que te encontré” en español.

Luego de esta sentimental dedicatoria y aunque circularon rumores de una supuesta boda en Marruecos, la pareja terminó su relación en 2001. Mariah tuvo que ser internada por depresión cuando terminaron, siendo ella misma quien declaró que por esas fechas sufrió un colapso nervioso.

Luis Miguel y Mariah Carey fueron novios desde 1998 hasta 2001, y nunca se especificó la razón concreta de su separación (Foto: Archivo)

Fue hasta 2018 cuando la cantante admitió su condición ante los medios y resalta que las fechas en que comenzó a experimentar este tipo de trastornos de ansiedad concuerdan con el fin de su romance con Luis Miguel:

Hasta hace poco vivía en la negación y el aislamiento y con el miedo continuo de que alguien me pudiera desenmascarar. Era una carga demasiado pesada y ya no podía soportarla más. Busqué tratamiento y lo recibí, me rodeé de personas positivas y ahora vuelvo a hacer lo que amo: escribir canciones y música. De hecho estoy tomando medicamentos que parecen ser bastante buenos. No me hace sentir demasiado cansada o lenta ni nada de eso. Encontrar el equilibrio adecuado es lo más importante

Fueron captados algunas veces a bordo de lujosas limousines transitando por Nueva Yorkl (Photo by Dave Allocca/DMI/Time Life Pictures/Getty Images)

Los famosos pusieron punto final al romance de una manera muy tranquila y nunca trascendió la verdadera razón del quiebre. En referencia a la separación, Luis Miguel dijo a la prensa un comentario breve y algo hostil:

“Todo lo bueno y lo positivo está ahí y seguirá allí. Fue una relación muy positiva”, declaró en ese momento en una entrevista en España donde lució visiblemente incómodo.

Desde aquella ruptura, Mariah ha atravesado por varias relaciones, y poco tiempo después “el Sol” conoció a la actriz Aracely Arámbula, de quien se enamoró. Al tiempo procreó a dos hijos y en 2011 terminó separándose de ella entre controversias por la manutención de los pequeños.

