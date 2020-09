Kimberly Loaiza hizo sufrir a James Charles en su colaboración: “Esto es asqueroso”

Kimberly Loaiza y James Charles compartieron las colaboraciones que grabaron hace una semana en Estados Unidos (Foto: Instagram de Kimberly Loaiza)

¡La espera terminó! Kimberly Loaiza y James Charles compartieron las colaboraciones que grabaron hace una semana en Estados Unidos y que dividió opiniones entre sus seguidores y quienes constantemente la atacan.

Los influencers publicaron en sus respectivos canales de YouTube los videos que grabaron juntos hace unos días y en los que demostraron la gran relación que construyeron para estos trabajos.

Aunque ambos productores publicaron sus contenido el mismo día, se notó claramente la influencia de ambos en cada clip. La youtuber mexicana puso a prueba el paladar de James Charles; mientras que éste la maquilló con tonos que resaltaron sus rasgos.

Kimberly Loaiza dio a su colega algunos dulces mexicanos para definir cuál es su favorito entre la amplia variedad de sabores, ya sea agridulces, chocolatosos, con leche y los muy picosos.

Video: Kimberly Loaiza / Youtube.

James Charles prefirió los sabores dulces y con chocolate, aunque también le desagradaron algunas paletas que acompañaron con chile y otros hechos con chamoy.

La sorpresa fue que no le agradaron para nada los dulces tradicionales hechos con leche. El beauty vlogger norteamericano manifestó que la combinación del dulce de leche con nuez no es la mejor e indicó que parecen excrementos, por lo que no les dio una buena calificación.

“No gracias. Adiós, bye, bye”, dijo el joven en el video publicado por Kimberly Loaiza.

El influencer también mostró su descontento al probar los chapulines, un insecto que con una preparación específica es muy solicitado para acompañar tacos o bebidas.

“Esto es muy mexicano, son chapulines”, mencionó Loaiza para animarlo a comer los crocantes alimentos.

Al verlos, James Charles alcanzó a negarse y con sarcasmo aseguró que se veían deliciosos, pero a pesar de su reacción decidió comer uno.

“Esto es asqueroso”, concluyó haciendo varios gestos de asco. Kimberly coincidió con su colega, ya que a ella tampoco le agradan los chapulines.

Video: James Charles / Youtube.

James Charles, para su canal, maquilló a Kimberly Loaiza. Esta es la mecánica que habitualmente utiliza en su espacio de YouTube, donde aplica los productos de belleza mientras entrevista a su invitado.

El beauty vlogger norteamericano explicó que este es el segundo makeup completamente en español, por petición de sus más de 22,1 millones de seguidores.

“Ahora estoy muy nervioso porque Kimberly sólo habla español y mi español no es bueno”, indicó en su video.

Loaiza aceptó que aunque ya tiene una canción en inglés, no ha podido dominar el idioma a pesar de que ya tomó clases privadas.

En esta conversación, la youtuber con más de 25 millones de suscriptores adelantó que ya trabaja en su propia línea de ropa y hasta una de maquillaje.

James Charles destacó la belleza de la joven mexicana con tonalidades específicas en los ojos y un rojo intenso en los labios.

Hay que recordar que desde que se anunció esta colaboración surgieron diversos comentarios negativos en contra de Kimberly Loaiza (Foto: Instagram)

Ambos videos han tenido muy buena aceptación. El publicado en el canal de Kimberly Loaiza ha sido reproducido 6.639.040 ocasiones; mientras que el de James Charles tiene 3.995.749 visualizaciones.

En sus historias de Instagram, la influencer mexicana destacó que disfrutó mucho estos trabajos y las calificó como las mejores colaboraciones que ha hecho para YouTube y otra red social, además se refirió a su colega como “una de las mejores personas que he conocido”.

“Es súper buena gente, es súper divertido. Me cayó muy bien y espero volverlo a ver muy pronto”, comentó en su red social.

“Me divertí muchísimo grabando esos videos. Tardamos un poquito grabando el tutorial de James por el español, pero de verdad que yo le entendía perfecto y la verdad es que ni sentí el tiempo que nos tardamos grabando, fue demasiado increíble”, concluyó.

Hay que recordar que desde que se anunció esta colaboración surgieron diversos comentarios negativos en contra de Kimberly Loaiza y su búsqueda por internacionalizar su trabajo.

Fue Juan de Dios Pantoja quien utilizó su cuenta de Twitter para defender a su novia y madre de su hija: “Los ‘LATINOS’ molestos porque una ‘LATINA’ está haciendo colaboraciones internacionales. Cuidan más a los extranjeros que a su misma gente”.

