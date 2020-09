Alexandra Beffer aseguró haber sufrido acoso sexual por parte de Chabelo

Beffer acudió a hacer audición para el programa La Cuchufleta, producido por el ex conductor (Foto: Especial)

Luego de cinco años de haber salido del aire en la televisión, Xavier López “Chabelo” sigue dando de qué hablar, y no precisamente por buenos motivos. Este martes la revista de farándula TVNotas publicó una entrevista con la ex actriz y conductora Alexandra Beffer, quien confesó que vivió malos tratos por parte del “Amigo de todos los niños”.

De acuerdo con la estrella de Las solteras del 2, uno de los programas más exitosos de la televisión mexicana en la década de los ochenta, tuvo dos desagradables incidentes con el icónico ex presentador de En Familia con Chabelo, uno de ellos con una insinuación sexual.

De inicio, Beffer contó que cuando tenía ocho años de edad acudió a un centro de convivencia infantil en Chapultepec, donde conoció a “Chabelo”, a quien admiraba debido a su programa y a las películas en las que había aparecido. Sin embargo, eso cambió después de acercarse a saludarlo con las mejores intenciones:

No podía creer que lo tenía cerca, pero tristemente se portó muy grosero conmigo. Me dijo ‘Pinche escuincla piojosa, lárgate de aquí, no me estés chin…'

Alexandra le dio voz a la marca de Gansito Marinela (Foto: Instagram/labeffer)

Tras dicha grosería no volvió a verlo hasta años después cuando hizo un casting para un programa de televisión llamado La Cuchufleta, producido por el también actor de 85 años de edad.

En 1995 quise retomar mi carrera y me enteré de que Chabelo estaba haciendo casting para un programa llamado La Cuchufleta, y me presenté a las audiciones. En toda mi carrera nunca me ha gustado hablar mal de nadie, nunca lo he hecho; pero tuve una segunda mala experiencia con él, mucho peor que la primera

Durante la audición, dijo, le mostró su curriculum y fotografías, además de asegurarle que podía hacer cualquier personaje y que tenía muchos deseos de participar en su programa. Sin embargo, según Alexandra él la tomó de la mano y le hizo “propuestas grotescas”.

Me preguntó: ‘¿Qué tan importante es para ti regresar a la televisión?’, y le dije que era muy importante, porque tenía la preparación necesaria en el medio y que sería un privilegio para mí trabajar con él, y me respondió: ‘De ti depende regresar; un rapidín y estás al aire’

En 2015 fue la última emisión del programa dominical "En Familia con Chabelo" (Foto: Cuartoscuro)

Beffer explicó que salió de la audición y lloró debido a la indignación que sintió. Y a pesar de que su esposo e hijo de tres años la esperaban afuera, aseguró que no mencionó el incidente y menos a los medios de comunicación. Añadió que tal vez “Chabelo” ni se acuerda de ella, pero enfatizó que no se trata de una difamación.

Puede ser que Chabelo se moleste, sé que es una persona famosa e importante, pero hay libertad de expresión y no estoy inventando ni difamando. Repito, esto me pasó a mí, a Alexandra Beffer, y si el señor se indigna, pues no debió haber actuado así conmigo porque se exponía a que algún día yo lo ventilara

Cabe mencionar que hasta el momento Xavier López no ha declarado nada al respecto.

Tragedias y depresión

La actriz perdió la vista a causa de un glaucoma (Foto: Instagram/labeffer)

Por si fuera poco, la vida de Alexandra Beffer ha estado marcada de duras tragedias, pues con solo 21 años de edad presenció el asesinato de su esposo.

Además, la pérdida de la vista que sufrió en 2013 a causa de un glaucoma, hizo que desapareciera por completo de la vida pública, situación que la deprimió mucho e incluso, intentó suicidarse. Así lo confesó en febrero pasado en una entrevista con el conductor Gustavo Adolfo Infante.

Tengo dos trasplantes de córnea, 32 operaciones y cuando me hicieron mi último trasplante de córnea no me la pudieron coser. Pasé momentos horribles (...) me vino una fuerte depresión y descubrir lo horrible que es mucha gente es lo peor que me ha podido pasar

