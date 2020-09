Se acabó la dupla entre Nodal y Belinda: aseguran que Christian está fuera de “La Voz México”

Versiones apuntan a que el cantante no formaría parte de la nueva temporada del reality a pesar de haber ganado la versión anterior (Foto: Instagram @nodal)

El cantante Christian Nodal no estaría en planes para la nueva temporada del reality show “La Voz México 2021”. A pesar de haber sido el coach ganador del certamen de este año, el cantante ya no formaría parte del show por lo que el atractivo del programa de Belinda y Nodal juntos podría quedar descartado.

Según versiones periodísticas del programa de espectáculos Chisme No Like, Christian Nodal y María José no volverían para la siguiente temporada, dejando a Belinda y a Ricardo Montaner como los artistas que seguirían en el proyecto y estando como dos de los cantantes mejor pagados dentro de TV Azteca. Sin embargo, versiones apuntan a que la nueva estrella que formaría parte del programa sería Paty Cantú.

Quien sin duda estaría aprovechando el puesto para impulsar a sus familiares sería Ricardo Montaner, sobre quien dijeron está muy interesado en que sus hijos participen en el programa, e inclusive podría traer a su yerno “Camilo” quien recientemente se unió en matrimonio con su hija Evaluna Montaner. Sin embargo distintas versiones apuntan a que estos cambios serían usados para la versión juvenil de “La Voz Kids” y no para la versión adulta.

El venezolano Ricardo Montaner estaría interesado en que sus hijos, Ricky y Mau formen parte del programa, además de su yerno "Camilo" (Foto AP/Gisela Salomon, archivo)

Y es que a pesar del impulso que trajo el romance entre Belinda y Christian Nodal, el programa pasó por muchos momentos complicados debido a su nivel de rating.

Inclusive, la misma Paty Chapoy dijo, durante una de las emisiones del programa Ventaneando, que la producción “ya no sabía qué hacer con tal de levantar el rating”, pues se han visto superados por otros programas del mismo tipo, pero sobre todo ante el programa con el que comparte horario pero que pertenece a la televisora rival, pues La Rosa de Guadalupe le ha ganado en rating al proyecto de reality de La Voz México.

A la periodista Paty Chapoy se le habría salido un comentario negativo para el programa de La Voz, ya que dijo que la producción no sabía qué hacer para levantar el rating (Captura de Pantalla: @Ventaneandouno)

Y es que la periodista también resaltó que la temática y la forma del programa carece de puntos que atraigan el interés del público, en otra ocasión se burló del proyecto y dijo que le parecía aburrido y que ella sólo lo veía por lo coaches y no por los participantes. Este tipo de declaraciones fortalecieron la versión de que había sido el programa el que decidió emparejar a Belinda con Nodal en un intento desesperado por buscar seguidores, aunque por supuesto que los actores ya refutaron esta versión.

En una entrevista hecha por Adela Micha con Christian Nodal, el cantante aseguró que tiene muchos compromisos para el próximo año y que su agenda está tan ocupada que se vería en la necesidad de cancelar otros proyectos, sin embargo aún no se han pronunciado si el cantante no seguirá por decisión propia o por parte de la producción a la hora de intentar refrescar a los invitados y coaches del programa.

El romance entre los dos es un comentario de todos los días ante los constantes mensajes de amor que se envían a través de las redes sociales y a controversia que han causado como pareja.

