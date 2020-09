Murió Xavier Loyá, legendario actor mexicano que trabajó con Luis Buñuel y Marilyn Monroe

Xavier Loyá (Foto: Twitter@libertadlanovi2)

El actor Xavier Loyá falleció este martes a los 92 años a causa de un infarto al miocardio. Así lo dio a conocer la Asociación Nacional de Actores: “La ANDA lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Xavier Loyá, miembro de nuestro sindicato. Ocurrido la mañana del día de hoy. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en paz”, se lee en la cuenta oficial de Twitter de la asociación.

Actuó en emblemáticas películas como La sombra del Caudillo y en recordados filmes de Luis Buñuel, entre ellos El Ángel exterminador. Compartió escena con la actriz Marilyn Monroe en el Actor’s Studio de Nueva York y la acompañó en su visita a México en febrero de 1962.

Fue una de las grandes figuras de la época de oro, y a su paso por el ambiente artístico de Estados Unidos se le conoció por su gran parecido físico con el actor Alain Deloin.

El también guionista, de nombre completo Xavier Hernández Loyá, nació en la Ciudad de México el 31 de diciembre de 1934. Estudió Teatro en el Instituto Nacional de Bellas Artes en 1948, donde participó en las puestas en escena Romeo y Julieta y Edipo Rey.

También trabajó en diferentes temporadas de grupos experimentales artísticos. Debutó fílmicamente en Huellas del pasado, con un rol estelar al lado de Libertad Lamarque y Emilia Guiu.

En 2007, el emblemático actor declaró que “morirse es una bendición” y aseguró estar en paz con su vida al considerarse una persona afortunada “porque siempre he conseguido lo que he querido: amor, trabajo, fortuna. Mejor no me ha podido ir”, contó al diario El Universal.

El actor acompañó a Marilyn Monroe en su visita a México en 1962 (Foto: Archivo)

Pese a haber nacido en la Ciudad de México, de muy niño se trasladó con su familia a Yucatán: “Aquel niño que en Mérida veía a los actores en la pantalla cinematográfica nunca imaginó que un buen día estaría actuando con ellos. Gente de la importancia de Libertad Lamarque, Carlos López Moctezuma, Fernando Soler y muchos más” , expresó en aquella charla.

En julio de este año, un grupo de Facebook compartió una foto reciente del actor donde aparece acompañado de su sobrino (Foto: Facebook)

