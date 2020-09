Irina Baeva en Nueva York: “Tengo una sonrisa de oreja a oreja”

La modelo Irina Baeva llegó a Nueva York para dar un gran paso en su carrera de actriz. Y a pesar de que lo hizo sola, está acompañada a la distancia por el apoyo de su novio, el actor Gabriel Soto, quien se quedó en México para seguir por la propia.

En su llegada a “La Gran Manzana”, la modelo originaria de Rusia no tardó en publicar fotos relacionadas con su nuevo departamento, en donde tiene una espectacular vista del Empire State y además presumió que ya se ha dado su tiempo para visitar algunos de los sitios emblemáticos como el Central Park:

Irina subió otro video en donde aparecía caminando por la ciudad; eso sí, usando un cubrebocas y manteniendo la distancia con otros neoyorkinos, al mismo tiempo de que publicaba que se sentía muy feliz:

Cuando los actores decidieron que estarían separados por un tiempo, ambos dieron a conocer la noticia, aunque las declaraciones iniciales fueron de Gabriel Soto, quien se refirió así a la nueva aventura de Irina:

El actor también dijo que, cuando Irina le preguntó cuál era su opinión acerca de su decisión de buscar tomar clases, el aceptó gustoso a fin de que su pareja siga buscando incrementar su aprendizaje y mejorarse con las clases de actuación:

El hecho de que ella quiera aprender cosas nuevas, no estancarse, no quedarse aquí en México sin hacer nada, sino buscar oportunidades, pues siempre como pareja hay que apoyarnos y sin duda tiene todo mi apoyo para que así sea. Nos apoyamos mutuamente y bueno, finalmente es algo que yo admiro de Irina, que siempre quiere mejorar, aprender cosas nuevas, ahorita no tiene proyecto aquí en México, yo empiezo la novela y como bien dicen, una vez que empiezas proyecto de novela no tienes vida, trabajas de sol a sol y de lunes a sábado