Paty Manterola habló sobre su depresión y su silencio ante la muerte de Xavier Ortiz

La actriz Paty Manterola habló sobre la depresión que sufrió estos últimos días y platicó su punto de vista sobre su ex esposo, Xavier Ortiz, quien cometió suicidio en su domicilio de Guadalajara. Manterola fue la primera esposa de Ortiz, ambos se conocieron cuando formaban parte del grupo Garibaldi, donde comenzaron una relación que llevó al matrimonio en el año 1999 y terminando en divorcio en el 2005.

Esta es la primera vez que Manterola habló ante los medios de comunicación, fue en una entrevista para el programa Un Nuevo Día, en el que habló de la depresión que padecía el cantante. Paty argumentó que ella había pasado momentos difíciles en estos días, por eso se mantuvo al margen de la vorágine de declaraciones entorno a la situación de la muerte de su ex esposo, por lo que pidió perdón y respeto para los familiares del cantante, sobre todo para su ex esposa y su hijo:

Saben el cariño, pero sobre todo el respeto tan inmenso que nos tuvimos Xavi y yo, independientemente de que nuestra relación de pareja terminó pues ya hace más de 16 años y precisamente por ese respeto a él, a su familia, a sus seres queridos, a su hijo, es que siento que mis comentarios, mis palabras no tienen mucha importancia y por eso me he mantenido muy prudente y al margen de esta situación dolorosa para muchos

Y es que a Manterola le costó mucho superar la muerte de su padre por lo que decidió darse un tiempo para meditar sobre lo sucedido, sin embargo notó que durante algunos periodos se encontraba muy sensible emocionalmente por lo que decidió platicarlo con su médico. Fue el doctor quien le dijo que eso no era normal y que podría estar pasando por un periodo de desequilibrio hormonal que le pudiera estar afectando mucho.

Paty dijo que los exámenes médicos arrojaron que padece un desbalance hormonal que afectó sus emociones por lo que le recomendó un tratamiento para poder solucionarlo. Fue en el mismo periodo que sucedió el incidente con Xavier, cuyo cuerpo fue encontrado en Guadalajara. La fiscalía del estado concluyó en su investigación de que se trató de un suicidio, esto según lo encontrado en la escena. El hecho causó tal respuesta de su familia, amigos y de la prensa que Patricia decidió mantenerse en silencio a pesar de que muchos querían escuchar su opinión acerca del caso.

Me abro con mi doctor por primera vez y le digo que desde siempre yo recuerdo que he tenido periodos irregulares, y siempre hay ciertos días que la paso fatal, y entonces me empieza a cuestionar ciertas cosas, y me dice: ‘Paty eso no es normal, vamos a hacerte un panel completo de tus hormonas’, y descubrí precisamente que no era normal, y que tenía yo un desbalance hormonal, muy grande, que gracias a Dios me estoy tratando