Felicity Jones, que interpretó a Ruth Bader Ginsburg, y el elenco de su película biográfica se expresaron así de su fallecimiento

Hace más de tres años que Felicity Jones fue elegida para interpretar el papel de Ruth Bader Ginsburg, la histórica jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos.

Jones interpretó a una joven Bader Ginsburg en la película biográfica “La voz de la igualdad” (On The Basis of Sex, en inglés).

Tras la noticia de que la jueza falleció el pasado viernes, tanto el mundo de la política, como el mundo del espectáculo expresó sus condolencias. Entre quienes rindieron homenaje se encontraron tanto Jones, así como algunos miembros del elenco y la directora de la película, que fue estrenada en 2018.

“Ruth Bader Ginsburg nos dio esperanza, una figura pública que defendía la integridad y la justicia, una responsabilidad que no asumió a la ligera. La extrañaremos no solo como un faro de luz en estos tiempos difíciles, sino por su ingenio agudo y su extraordinaria humanidad. Ella nos enseñó mucho a todos. La extrañaré profundamente”, compartió Jones en un comunicado a los medios.

Por su parte, Armie Hammer (quien dio vida a Martin D. Ginsburg, esposo de la jueza), Justin Theroux y Kathy Bates también compartieron su pesar en sus redes sociales.

“Mozart - Don Giovanni (la ópera favorita de RBG) Ésta es para usted, señora jueza. Gracias por todo lo que hiciste y todo lo que fuiste. Descanse en la paz que se merece”, escribió Hammer en su cuenta de Twitter.

Theroux compartió dentro de su cuenta de Instagram dos fotografías: una en donde parece estarse presentando con Bader Ginsburg, y otra en donde posaron juntos.

“Tengo el corazón partido. No tengo palabras para el agujero que acaba de abrirnos. Gracias por su servicio, juez Ginsburg. Te extrañaremos RBG. Te amo Ruth”, escribió el ex esposo de Jennifer Aniston.

“RBG ‘Ahora pertenece a las edades’. Aturdida. Con el corazón roto y con mucho miedo. Debemos tomar su manto”, expresó Bates, quien interpretó a la activista Dorothy Kenyon en la cinta.

Mimi Leder, la directora del filme, compartió una imagen de Bader Ginsburg frente al Capitolio.

“RBG: nunca te olvidaré. ¡Gracias por cambiar profundamente el mundo con su poderosa mente, corazón y alma ferozmente brillantes! Su coraje y valentía allanaron el camino para todos nosotros. Continuaremos la lucha en tu nombre. ¡¡¡Guerrera!!! Descanse en Paz y Poder mi querida amiga, Señora Jueza”, escribió la cineasta.

“La voz de la igualdad” se centró en un caso fiscal de 1970, que la entonces abogada utilizó como trampolín para luchar contra todas las leyes basadas en el género.

Cuando Jones fue cuestionada acerca de por qué tomó el papel, la actriz confesó que admiraba la lucha de la jueza y todo lo que logró en los años subsecuentes.

“Fue una decisión muy fácil. Es una mujer fantástica, una luchadora, nunca se ha rendido y tiene una integridad tremenda. No pude evitar admirarla, así que el poder interpretarla fue simplemente fantástico. Le pregunté si tenía algún consejo después de que habíamos hablado bastante y pasamos tiempo conociéndonos. Y simplemente me dijo ‘he visto tu trabajo y sé que lo puedes hacer’, lo que me dio bastante confianza”, explicó la intérprete.

Aunado a esto, la actriz reveló que la fallecida mujer verificó cómo se iba a contar su historia en la pantalla grande.

“Ella fue parte de cada versión del guión, ella dio sus notas desde el primer día. Daniel Stiepleman, quien hizo el guión, es su sobrino. Ella estuvo al tanto de todo”, explicó.

Ruth Bader Ginsburg, murió este viernes a los 87 años. En un comunicado, el máximo tribunal indicó que estaba “rodeada por su familia en su casa de Washington DC” y que su deceso fue consecuencia de un cáncer pancreático.

