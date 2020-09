“Tu piel está muy tensa”: los cirujanos de “Botched” se negaron a operar a la argentina Sabrina Sabrok

La actriz dedicada al cine para adultos quiso modificar su mirada, pero los especialistas le explicaron que esto no es posible (Foto: captura de pantalla)

La obsesión de Sabrina Sabrok por las operaciones estéticas la impulsó a buscar la ayuda de los expertos de Botched, un reality show transmitdo por E! Entertainment, con la intención de operarse los ojos y darles una forma características en los gatos, lo que finalmente no consiguió porque sería peligroso para su salud.

La polémica famosa, reconocida porque se ha sometido a cerca de 50 intervenciones físicas, compartió en Instagram su participación en el programa estadounidense, donde los cirujanos plásticos, Terry Dubrow y Paul Nassif, realizan cirugías correctivas para ayudar a quienes han visto deteriorada su salud a causa de malas prácticas médicas.

En los fragmentos que compartió la actriz, dedicada al cine para adultos, se puede ver su interacción con los médicos, quienes no pudieron ayudarla en su intención de modificar su mirada ante el riego latente para su salud.

“He tenido 50 cirugías plásticas en todo el cuerpo, en la nariz, en los labios, en los ojos, de todo. Desde la cabeza hasta los pies, pero mis ojos se ven así, como cansados, porque la cirugía no me dejó como yo quería; quiero que me los hagan extremos, en ojos de gato”, relató la famosa nacida en Argentina, Buenos Aires, al inicio de su participación en Botched.

Terry Dubrow y Paul Nassif se mostraron sorprendidos al conocer todas las operaciones a las que se ha sometido Sabrina Sabrok a lo largo de su vida, y en especial por la intención de darle un aspecto felino a sus ojos.

La famosa, que ha vivido por varios años en México, fue revisada por ambos especialistas, quienes coincidieron en que esta operación es inviable por la forma que adquirirían los ojos en el rostro de Sabrina, lo que finalmente le afectaría la visión en un tiempo.

“Déjame explicarte algo sobre tus ojos. Tu piel actualmente está muy tensa para conseguir esa mirada sexy que quieres y no tendrás piel extra (en los ojos). Si yo jalo de este lado y de este lado, tus ojos quedarán muy cerrados y tener los ojos cerrados todo el tiempo es muy peligroso para tu visión. Lo normal es tener los ojos húmedos y tú los tendrías secos y eso es un gran problema para la visión”, comentó Paul Nassif.

Ante la respuesta del cirujano, Sabrina se mostró angustiada e informó que ella ya tiene dificultades con su visión, lo que agrava más la posibilidad de hacer la cirugía estética.

Sabrok explicó que ya se había sometido a una operación en los ojos, por lo que Nassif le recomendó no volver a intentar una intervención en esta área de su rostro.

(Foto: Captura de pantalla)

Estas últimas palabras provocaron la tristeza en la también modelo, quien aseguró que necesita este tipo de intervención ahora mismo.

“Ahora qué me voy a hacer. Digo algo me tengo que hacer”, consultó con su esposo, Alex, quien la acompañó en todo momento.

Durante la conversación la cantante de metal confesó que también practica santería y que en una ocasión se valió de este tipo de trabajos para destruir la carrera de uno de los médicos que le hicieron mal una cirugía.

“Me gusta trabajar con los espíritus, me gusta trabajar con los muertos”, dijo al practicar un trabajo vudú “para los médicos”.

Es así que al concluir su revisión médica, Terry Dubrow y Paul Nassif se cercioraron que no existiera rencor hacia ellos.

La modelo aparecerá en el programa sobre cirugías (Foto: E! Entertainment)

A este programa también asistió la modelo mexicana, Carmen Campuzano, el año pasado. La también Dj, conferencista y activista solicitó a los especialistas reconstruir su nariz, la cual quedó desfigurada por un accidente vial.

Durante el examen físico, el doctor Paul Nassif descubrió que su nariz es un gran hoyo negro, sin división debido a que no tiene tabique nasal.

Es por eso que es difícil alargar la nariz. “No tengo nada a qué aferrarme durante la cirugía”, dijo el doctor.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

La nariz de Carmen Campuzano no tiene arreglo, según los cirujanos de “Botched”

Sabrina Sabrok criticó las fake news de una manera peculiar

La fugaz pero intensa relación entre Cibernético y Sabrina Sabrok