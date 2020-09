“Ando muy mal, estoy desesperado”: el crudo relato de la depresión que Xavier Ortiz padeció durante sus últimos días de vida

Xavier Ortiz (Foto: Instagram@xavierortizr)

A 10 días de la muerte de Xavier Ortiz, fue su hermana Olga Ortiz, quien abundó más en la depresión que padeció el ex integrante de Garibaldi y cómo fueron sus últimas conversaciones, muchas de ellas, con algunas señales de alerta que no notaron.

La familiar del cantante y actor rompió el silencio sobre cómo fueron los encuentros finales que tuvo con su hermano, a quien incluso recomendó visitar un psiquiatra y algunas actividades para superar la profunda tristeza que lo aquejó.

En entrevista con Ventaneando, Olga Ortiz, recordó que los pesares de Xavier provenían de la imposibilidad de ver a su hijo y de la falta de trabajo en el mundo de la farándula.

“Estaba triste; diario decía que no podía ver a su hijo y eso le causaba mucho dolor, pero las pláticas siempre eran muy amenas”, reveló al programa de espectáculos mexicano.

Olga Ortiz también relató la última plática que tuvo con su hermano, quien le hizo una devastadora confesión sobre el estado de su salud mental.

“Nosotros hacíamos chats familiares y en el último que tuvimos me dijo: ‘ando muy mal, me siento muy desesperado y he estado tomando algunas medicinas naturistas’", rememoró sobre la ocasión que ella le pidió buscar a un especialista.

Aquella vez, Xavier Ortiz comentó a sus familiares sobre las recomendaciones que recibió para superar su depresión, como practicar yoga o internarse en una clínica enfocada en dichos malestares.

“Le convencimos que fuera a ver un psiquiatra, un neurólogo”, comentó Olga Ortiz.

La hermana del ex Garibaldi afirmó que el famoso mexicano sí acudió con un especialista para descartar cualquier daño en su cerebro, pero jamás pensaron que quisiera quitarse la vida.

También notó un deterioro en su estado de ánimo durante los últimos meses, lo que se agravó a raíz de la pandemia por coronavirus.

“Él me lo dijo: ‘ésta es la nueva realidad, ésta es la nueva vida, tengo que poner los pies sobre la tierra y las cosas van a ser así de ahora en adelante’”, mencionó.

Este testimonio se suma a otros dados por las personas más cercanas de Xavier Ortiz, quien también tuvo conversaciones extrañas con algunos amigos y que fueron ventiladas recientemente.

El programa Suelta la Sopa, de Telemundo, dio a conocer el contenido de los mensajes que Ortiz le envío a un amigo que prefirió mantenerse en el anonimato y que expresan la tristeza que sintió durante los últimos días de su vida.

“Esta es la peor hora del día, cuando estoy solo en casa y tengo chance de pensar, así que ya me voy a la bici. Gracias de verdad, hermano, te siento muy cerca y me da mucho gusto porque la última vez que veniste a la cena te sentí muy lejos y me puse muy triste, pero te entiendo, mi actitud no ayuda en nada, pero ahora que regreses te prometo ser el de siempre”, se lee en una de las conversaciones del ex Garibaldi y un amigo.

Ante este desgarrador testimonio, el hombre anónimo respondió: “Eres mi hermano, y si a veces puedo parecer enojado es porque te quiero”.

“Yo lo sé y te lo agradezco, ya sabes que tengo el gran defecto de hacer mucho drama de todo y necesito a alguien como tú, que me ponga en mi lugar”, añadió el hoy fallecido.

Llama la atención que los presuntos chats de Ortiz mencionan la causa que tanto se ha relacionado con su muerte: la depresión, la cual padeció presuntamente desde el 2019, año del que son estas pruebas escritas.

IMPORTANTE

En México el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono (SAPTEL) ofrece atención telefónica las 24 horas del día en el número: 0155 5259-8121. En los Estados Unidos se puede marcar el +1-888-628-9454.

En el Centro de Asistencia al Suicida de Buenos Aires atienden a cualquier persona en crisis en las líneas gratuitas 135 desde Buenos Aires y GBA o al +54-11 5275-1135 las 24 horas del día. Está también el Centro de Atención al Familiar del suicida (CAFS): Tel. (011) 4758-2554 (cafs_ar@yahoo.com.ar – www.familiardesuicida.com.ar).

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda; puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomiendan sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

