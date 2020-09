Surgen presuntas conversaciones de Whatsapp de Xavier Ortiz que muestran su depresión

El cuerpo de Xavier Ortiz fue hallado sin vida el pasado 7 de septiembre (Foto: Instagram@patriciamanterola)

Este jueves salieron a la luz presuntas conversaciones escritas que habría sostenido el fallecido Xavier Ortiz vía Whatsapp con un amigo cercano; así lo reveló el programa de televisión Suelta la sopa, que dio a conocer el contenido de supuestos textos que expresan la tristeza que el ex Garibaldi sentía, las condiciones de la venta de su casa y la situación con su hijo, el pequeño Xaviercito, de ocho años.

Con el fin de “aportar pruebas sobre el final de la vida del cantante”, un amigo que prefirió mantenerse en el anonimato compartió con el show de televisión las conversaciones que presuntamente sostuvo con el fallecido artista y cirujano dentista de profesión.

En los mensajes se destaca el estado de ánimo que tenía el cantante de temas como La ventanita y Que te la pongo ante sus problemas: “Ésta es la peor hora del día, cuando estoy solo en casa y tengo chance de pensar, así que ya me voy a la bici. Gracias de verdad, hermano, te siento muy cerca y me da mucho gusto porque la última vez que veniste a la cena te sentí muy lejos y me puse muy triste, pero te entiendo, mi actitud no ayuda en nada, pero ahora que regreses te prometo ser el de siempre”, escribió Ortiz a su amigo, quien según lo mostrado por las conversaciones en todo momento le brindó su apoyo.

Las presuntas conversaciones datan de enero de 2019 (Foto: Suelta la sopa)

“Eres mi hermano, y si a veces puedo parecer enojado es porque te quiero”, respondió el hombre anónimo, “yo lo sé y te lo agradezco, ya sabes que tengo el gran defecto de hacer mucho drama de todo y necesito a alguien como tú, que me ponga en mi lugar”, contestó supuestamente el hoy fallecido.

Llama la atención que los presuntos chats de Ortiz mencionan la causa que tanto se ha relacionado con su muerte: la depresión, y al parecer ya la llevaba padeciendo al menos desde 2019, año del que supuestamente datan estas pruebas escritas.

“Gracias, es sólo no caer en la desesperación y la depresión es el peor veneno que hay… sé bien que no estoy solo, gracias por apoyarme siempre”, escribiría Xavier.

En los textos se puede apreciar el estado anímico decaído del ex Garibaldi (Foto: Suelta la sopa)

Fue durante la separación con su hoy viuda, Carisa de León, que presuntamente Ortiz le habría confiado a su amigo que ella había sacado sus cosas de la casa y le contó que el banco había puesto la casa familiar a nombre de ambos.

“El banco escrituró a nombre de los dos para protegerse y no hay nada qué hacer. No me di cuenta”, dijo, “O sea ¿la casa es de los dos?”, le preguntó el presunto amigo, “Sí, yo la he pagado toda”, respondió Ortiz, “¿Cómo se puede? ¿tú la pusiste a nombre de los dos con el notario?”, “No, el banco; como está hipotecada…”, “¿Y en el notario? A ver si puedes denunciar al banco”, le aconsejó su amigo, “en esto estoy porque había un broker, a él le voy a reclamar”, le contestó el ex Garibaldi, según los chats presentados.

Xavier Ortiz aseguró que Carisa de León lo quería acabado (Captura de pantalla/ IG: xavierortizr)

En la conversación se puede leer cómo presuntamente Xavier estaba muy triste por la situación de la titularidad de la casa. “Me manejó (Carisa) que ella firmaba como aval”, “Por el momento si la quieres vender, no puedes”, le hizo ver su amigo, “Lo sé hermano, estoy muy triste”, le expresó supuestamente Xavier en los mensajes que compartieron en el programa de Telemundo.

También se mostró que Ortiz habría estado muy triste en el cumpleaños de Xaviercito del año pasado, puesto que tenía la duda de si su hoy viuda no le permitiría estar cerca de él:

“Hoy cumple años y no sé si Carisa me dejará verlo, estamos en guerra”, le dijo, “¿No te lo presta?”, le preguntó el amigo, “No porque no quise pagar unas terapias que se me hacen una estupidez… le dije que las pague ella, que yo prefiero llevarme con ese dinero al niño, al cine, a los parques, a los juegos, etc,”, “De todas formas eso no impide que te lo preste”, le respondió el anónimo, “Esa es la terapia que necesita, no estar encerrado viendo la tele o el iPad todas las tardes… ahora necesito una orden judicial”, le explicó Xavier, “que triste”, contestó el amigo anónimo que habría de facilitar estas conversaciones al programa.

