“Estamos en guerra, me quiere acabado”: Xavier Ortiz y sus inquietantes mensajes sobre Carisa de León

Xavier Ortiz aseguró que Carisa de León lo quería acabado (Captura de pantalla/ IG: xavierortizr)

“Me quiere acabado”, así se refería Xavier Ortiz a la mala relación que llevaba con Carisa de León, su esposa y madre de su hijo Xavi.

El programa Suelta la Sopa tuvo acceso a una serie de mensajes que Xavier intercambió con un amigo en enero de 2019 y que daban cuenta de los problemas que el ex Garibaldi atravesaba.

Días después de que se diera a conocer un audio donde Ortiz llamaba a Carisa “malvada” y “mala mujer”, nuevos detalles sobre su relación se han destapado.

En los mensajes a los que tuvo acceso Suelta la sopa se leía a un Xavier triste por su situación.

Parte de la conversación de Ortiz con su amigo

“Gracias, es solo no caer en la desesperación y la depresión, es el peor veneno que hay”, decía Xavier.

Su amigo le pedía que se enfocara en lo positivo, a lo que Ortiz señalaba: “Ya sé hermanito, lo que pasa es que esta es la peor hora del día. Cuando estoy solo en casa y tengo chance de pensar”.

En las conversaciones se pudo ver que Xavier lamentó la información publicada en la revista TV Notas donde se le señalaba por presunta violencia doméstica en contra de Carisa.

Xavier dijo a su amigo que había sido la propia Carisa quien dio la entrevista para acusarlo. “Es ella hermano, así se maneja para decir que ella no fue”.

En los mensajes que "Suelta la Sopa" dio a conocer se leía a un Xavier afectado por la decisión del banco de poner la casa que él compró a nombre de Carisa y de él

Ortiz además lamentó que la casa, que él había pagado, fuera escriturada a nombre de él y su todavía esposa.

En otros mensajes Xavier lamentó no poder estar con su hijo . “Hoy cumple 7 años Xavi. Y no sé si Carissa me dejará verlo, estamos en guerra”.

Según Ortiz, De León no le permitía convivir con el pequeño porque se había negado a pagarle unas terapias.

Y más adelante aseguró: “Me quiere acabado hermano, me quiere indigente y así me lo dijo” .

Ortiz dijo que Carisa no lo dejaba ver a su hijo porque no le pagó unas terapias (Foto: Instagram/xavierortizr)

En la transmisión de Suelta la Sopa donde se dieron a conocer los mensajes, el presentador Juan Manuel Cortés compartió más información sobre la pareja.

“Quiero contarles algo, cuando Dinorah (la reportera que entrevistó a De León) le mostró esa grabación a Carisa (en donde dice) esta es una mujer malvada, Carisa le comentó a alguien de nuestro equipo que esto no le sorprendía, porque así era como ellos se llevaban. Estaban en guerra. Ella le decía a nuestra compañera Elizabeth ‘es que me decía bruja, me decía este tipo de cosas’. Es decir que era una relación conflictiva”.

Cortes añadió, respecto de la herencia y la casa que Xavier vendió días antes de morir, que su hermano Rafael fue nombrado albacea y está buscando algún testamento y es que “los amigos de Xavier piensan que hay algo oscuro detrás de esto”.

Carissa de León decidió hablar para "Suelta la Sopa" (Captura de pantalla)

Las palabras de Carisa

Cuando en la entrevista que dio para Suelta la Sopa a Carisa de León le presentaron el audio donde Ortiz la llamaba “mala” y “malvada”, ella solo dijo: “esa fue su percepción y tiene todo el derecho, yo respeto a los demás, entiendo que este tiempo fue muy difícil”.

En una entrevista con Ventaneando, De León aseguró que su relación con Xavier había mejorado bastante.

“Nunca nos divorciamos. Iniciamos el proceso, pero cuando llegamos casi al final decidimos desistimos de concluirlo. No era una prioridad para ninguno de los dos en este momento. No conozco a nadie que una separación sea algo bonito, a menos que haya pasado mucho tiempo; hay estos encuentros, desencuentros, desaciertos. Tienes que esperar. Ya eran dos años y llevábamos una comunicación mucho más tranquila, más efectiva por Xavi”.

