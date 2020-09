Salma Hayek y sus fotos del recuerdo: así se veía en bikini hace más de 20 años

Salma Hayek compartió fotos de su pasado (IG: salmahayek)

Salma Hayek es una de esas famosas por las que parece que el tiempo no pasa y para muestra unas fotos en Instagram publicadas este jueves.

La estrella mexicana empleó el hashtag #tbt (throwback Thursday) para compartir en la red social -donde por cierto cada vez es más numerosa su comunidad- un par de imágenes de una campaña publicitaria que hizo hace más de 20 años para una tienda sueca.

Las imágenes llamaron especialmente la atención porque Salma, que entonces tenía ya unos 33 años, lució su figura en bikini y dejó ver que se mantenía en perfecto estado físico.

Así se veía Salma Hayek en bikini en 1999 (IG: salmahayek)

“Esta foto es para una campaña de trajes de baño que hice en 1999”, fue su único comentario para acompañar la publicación.

Si bien en aquella época Salma usaba el pelo corto, a la altura del cuello, poco ha cambiado en más de 20 años.

Otra de las imágenes de la campaña publicitaria (IG: salmahayek)

Ya en aquel momento sorprendía por su aspecto tan natural y, por supuesto, por su figura, la misma con la que atrajo las miradas de Hollywood en los inicios de los años 90 gracias a su espectacular aparición en bikini en la película Del Crepúsculo al Amanecer.

Más de dos décadas después, Salma es sin duda una de las estrellas latinas en la industria del cine, en donde se mantiene activa con varios proyectos.

Aunque en un principio sufrió por la etiqueta de “sex symbol”, hoy puede presumir con orgullo que se sobrepuso a ese mote, a los estereotipos y a los sombríos pronósticos acerca de su carrera.

En 2019 compartió esta foto para celebrar sus 53 años

“Siempre te aconsejan que ahorres dinero porque todo se habrá acabado para ti cuando cumplas los 30. Pero también me dijeron que nunca conseguiría trabajo en Los Ángeles, porque era mexicana y tenía acento. Ahora tengo 50 y estoy trabajando más que nunca antes. Los mejores personajes son de mujeres de treintaitantos para arriba. Como actriz, son más interesante. Ahora me he librado por fin de la etiqueta de sex symbol”, confesó Salma en una entrevista para Rhapsody de 2017.

Y para demostrar que el paso del tiempo no ha dejado huella ni en su apariencia física ni en su interior, Salma se mostró feliz y agradecida en su cuenta de Instagram para celebrar sus 54 años.

Con un traje de baño amarillo y una falda del mismo color, una sonriente Salma publicó un par de fotos en la red social -en las que por cierto dejó ver sus canas- y escribió:

“Estoy muy agradecida y orgullosa de todos y cada uno de mis 54 años. Gracias por todos las felicitaciones, especialmente a mis fans que hicieron un Instagram especial para mi cumpleaños. ¡Qué regalo!”.

Su colorida foto de celebración (IG: salmahayek)

Por cierto, la famosa actriz es fiel defensora de la belleza al natural. Ella misma ha compartido Instagram fotos sin maquillaje y con el pelo sin teñir.

“No uso botox, ni peelings, ni rellenos", declaró hace un par de años la actriz, quien dijo que el secreto detrás de su imagen era usar cremas con un ingrediente especial: tepezcohuite. "No creo en el botox porque hace que tu cara no se mueva y es algo que tienes que hacer por el resto de tu vida, y cada vez te lo tienes que hacer más y más”.

