Salma Hayek presumió un bolso ecológico de 35,000 pesos

Salma Hayek habló maravillas de un bolso ecológico

La actriz Salma Hayek mostró orgullosa en Instagram una imagen luciendo un bolo ecológico.

Se trata de una pieza de la firma Gucci, de la que es propietario su esposo (Henry Francois Pinault), realizada con materiales reciclados.

“Este bolso #Guccioffthegrid está diseñado para aquellos que son conscientes de su entorno”, escribió Salma para acompañar la imagen en la que posó de pie con una playera rosa y la pieza colgando de su brazo.

La imagen con el bolso que compartió Salma Hayek

“El director creativo @alessandro_michele usó materiales #reciclados, orgánicos, de base #biológica y de origen #sostenible, incluido ECONYL®, fabricado con nailon regenerado (de redes de pesca abandonadas, alfombras viejas y otros desechos, incluidos plásticos que dañan la vida marina y materiales viejos que probablemente lo harán). terminan en vertederos) junto con poliéster reciclado sin solventes (de botellas de PET)”, añadió Salma sobre el bolso.

En la página oficial de Gucci la pieza tiene un precio de USD 1,690, lo que equivale a unos 35,600 pesos mexicanos, según el tipo de cambio actual.

En los comentarios que recibió la publicación algunos seguidores de la actriz señalaron que para poder tener una bolsa así tendrían que ahorrar durante mucho tiempo, o bien, que nunca podría comprar un artículo de lujo como ése.

El costo de la pieza en la página de Gucci

La publicación de Salma captó la suficiente atención como para obtener más de 240,000 “like” en la red social, en la que ya tiene una comunidad de casi 16 millones de seguidores.

Celebración

Salma Hayek ha incrementado su presencia en Instagram con imágenes de su pasado, de su trabajo y también de su vida cotidiana.

A principios de septiembre generó miles de reacciones gracias a las imágenes con las que celebró su cumpleaños

“¿Quién creen que cumple 54 años mañana? Por cierto, ¡esto no es un Throwback Thursday! ¡Gracias Marjo por convertirte en fotógrafa durante las vacaciones!”, escribió primero para compartir una imagen en la que lució su figura en traje de baño.

Su colorida foto de celebración (IG: salmahayek)

Al siguiente día se mostró feliz y al natural para festejar sus 54 años.

La estrella compartió un par de fotos luciendo un traje de baño amarillo y una falda del mismo color.

“Estoy muy agradecida y orgullosa de todos y cada uno de mis 54 años. Gracias por todos las felicitaciones, especialmente a mis fans que hicieron un Instagram especial para mi cumpleaños. ¡Qué regalo!”, comentó la actriz nacida en Veracruz el 2 de septiembre de 1966.

Belleza natural

En numerosas publicaciones en su red social Salma se ha mostrado sin maquillaje y dejando ver sus arrugas y canas, y es que ella es fiel defensora de la belleza natural.

Así luce su rostro a los 54 años (IG: salmahayek)

“No uso botox, ni peelings, ni rellenos”, declaró hace un par de años la actriz, quien dijo que el secreto detrás de su imagen era usar cremas con un ingrediente especial: tepezcohuite. “No creo en el botox porque hace que tu cara no se mueva y es algo que tienes que hacer por el resto de tu vida, y cada vez te lo tienes que hacer más y más”.

Y hace unos meses dijo a la revista People en Español: “Mis días favoritos son aquellos en los que no estás usando maquillaje y no te estás viendo al espejo. Porque no estás pensando en cómo te ves, sino que estás presente y estás haciendo tus cosas. Y, esto es lo mejor de no usar maquillaje: Cuando no estás pensando ‘¿Cómo me veo sin maquillaje? O, se me olvidó ponerme maquillaje’. Cuando simplemente estás viviendo tu vida”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Salma Hayek en bikini a los 54 años: la mirada íntima a las vacaciones de la estrella

Los momentos más icónicos de Salma Hayek en su cumpleaños número 54

Salma Hayek fue el amor platónico de Joan Sebastian, quien le escribió el tema ‘Eso y más’