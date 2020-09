Grito de Independencia 2020: así fueron los festejos patrios de Danna Paola, Salma Hayek y otros famosos

Fotos: Salma Hayek / IG - Danna paola / IG - Tania Ruiz / IG- Barabara de Regil / IG

México está de fiesta a pesar de la pandemia del coronavirus. El país celebra el 210 aniversario del inicio de la Independencia y aunque la crisis sanitaria empañó los festejos masivos en espacios públicos, no apagó el ánimo entre las familias y en especial en los famosos, quienes realizaron reuniones íntimas, conciertos online y hasta publicaciones especiales para resaltar esta importante fecha.

Danna Paola, Bárbara de Regil, Carlos Rivera, Yalitza Aparicio, entre otras personalidades disfrutaron de una velada especial durante la noche del pasado 15 de septiembre y madrugada del este miércoles.

Salma Hayek compartió su emoción por el Día de la Independencia en México. En su cuenta de Instagram publicó un video donde le ve luciendo varios detalles en tricolor, como sus aretes o su playera.

La protagonista de Frida resaltó el ya conocido grito: “¡Viva México!”.

(Foto: Instagram de Danna Paola)

La protagonista de Élite preparó una cena especial para ella y sus amigos cercanos. A través de sus redes sociales publicó los videos de cómo cocinó unos chiles rellenos y diferentes platillos tradicionales de la cultura mexicana.

La famosa además compartió unas fotografías del atuendo que usó durante su noche festiva y en la que resaltó un enorme sombrero tricolor y una bandera mexicana. Además escribió: “¡VIVA MÉXICO! ( porque somos unos chingones)”.

La actriz y cantante también consiguió un disfraz muy original para su mascota, a la que vistió de taco, una comida típica en nuestro país.

(Foto: Instagram de Barbara de Regil)

Bárbara de Regil tampoco dejó pasar la fecha, que además coincide con uno de los aniversarios que tiene con su esposo Fernando Schoenwald.

En sus historias de Instagram compartió la lujosa fiesta que organizó con su familia y en el interior de su casa, donde prevalecieron los detalles patrios, una barra de hielo, los dulces nacionales y los platillos favoritos de la protagonista de Rosario Tijeras.

“Hoy 15 de septiembre me tocó festejar en mi casa, no quise salir, pero lo que hicimos aquí está de otro nivel... hoy festejamos el 15 de septiembre y que Fer me pidió que fuera su novia”, contó Bárbara de Regil en un video compartido desde sus redes sociales.

(Foto: Instagram de Tania Ruiz)

Tania Ruiz también disfrutó de un festejo en familia, pero alejada de su novio, el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto.

La modelo compartió en su cuenta de Instagram algunos detalles de la convivencia que tuvo con sus seres queridos y especialmente su hija Carlota, quien se vistió con un vestido tricolor, muy utilizado por las niñas mexicanas durante estos festejos patrios.

La también empresaria vistió de color verde y agregó a su look algunos detalles en rojo y blanco.

El festejo de Tania Ruiz terminó hace unas horas y escribió en sus historias de Instagram: “Amo las desveladas. A dormir que ya va a amanecer”.

(Foto: Instagram de Ninel Conde)

Ninel Conde ofreció su primer concierto virtual para celebrar el 15 de septiembre. “La bombón asesino” transmitió su espectáculo vía streaming y compartió varias imágenes a través de sus redes sociales.

“Feliz #15deseptiembre para todos nosotros, ser mexicano es maravilloso. Celebramos juntos en #UnaNocheConNinel 🇲🇽 Estamos listos para arrancar un concierto irrepetible”, escribió en su cuenta de Instagram.

(Foto: Instagram de Carlos Rivera)

Carlos Rivera también ofreció un espectáculo virtual desde su natal Tlaxcala. El cantante ofreció un espectáculo lleno de sus grandes éxitos en el Teatro Xicohténcatl, donde también tuvo la oportunidad de dar un grito de Independencia.

“Gracias por acompañarnos en la transmisión de nuestro concierto especial desde el Teatro Xicohténcatl de mi tierra Tlaxcala. Que orgullo poder mostrar mi música acompañada de mi cultura y mis tradiciones. ¡Viva México! Y ¡Viva Tlaxcala!”, escribió en sus redes sociales.

(Foto: Facebook de Yalitza Aparicio)

Yalitza Aparicio y Sebastián Yatra también conmemoraron esta importante festividad mexicana. Los famosos compartieron una amena plática que tuvieron a través de videllamada y publicada por Facebook.

La mexicana y el colombiano compartieron sus impresiones sobre la cultura mexicana y algunas de las frases más significativas utilizadas en nuestro país.

