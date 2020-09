″¿Dónde estabas cuando dije la estupidez de Roma?”: Galilea Montijo le reclamó a Paul Stanley

Galilea Montijo volvió a recordar su error con la película "Roma" (Captura de pantalla- Las Estrellas)

La presentadora Galilea Montijo protagonizó un inesperado momento la mañana del martes en el programa Hoy.

Y es que volvió a recordar aquel famoso error sobre la película Roma que la convirtió en tendencia en redes en varias ocasiones.

En una sección del programa de Televisa, antes de presentar una nota sobre Gabriel Soto e Irina Baeva, Martha Figueroa estaba hablando del triunfo de Michel Franco en el Festival de Venecia, con la película Nuevo Orden

Martha comparó la película del cineasta mexicano con la multipremiada Parásitos, que Galilea dijo no haber entendido.

Galilea Montijo, Paul Stanley y Martha Figueroa hablaron sobre el triunfo de Michel Franco en Venecia (Captura de pantalla- Las Estrellas)

Una duda surgió acerca de si Franco obtuvo el León de Oro o el de Plata en el festival italiano.

Después de presentar la nota de Soto y Baeva, Paul Stanley aclaró que Franco obtuvo el León de Plata en Venecia, el mismo festival donde triunfó hace un par de años Alfonso Cuarón con la película Roma.

Quizás por ello Galilea recordó su famoso error, cuando en plena transmisión en vivo comentó: “Un mexicano hablando de Roma y que en Venecia, Italia, le estén dando esa ovación…”, pensando que la producción estaba ambientada en la capital italiana y no un una colonia de la Ciudad de México.

Así que el asunto volvió a ser comentado.

Galilea se hizo viral por un comentario sobre "Roma" (Instagram)

Una vez que Stanley aclaró lo del León de Plata para Michel Franco, Galilea le dijo, a manera de reclamo en broma:

“Qué bueno que te tenemos m’ijo, ¿dónde estabas cuando dije yo la estupidez de Roma? ¿dónde estabas”.

“A tu lado”, le respondió Paul. A lo que Galilea añadió “ ¿por qué no me ayudaste?... tampoco es que le puso Neza como para saber, ah Neza, nomás existe Neza aquí. Roma, perdón... ya, perdón, aparte no soy de cine , ustedes saben que es cotorreo”.

Ya en otra ocasión Galilea reveló que su propia familia se burlaba de ella por el error, incluido su esposo, Fernando Reina.

Galilea recibió burlas hasta de su propio esposo, Fernando Reina (IG: galileamontijo)

“El bullying para mí no nada más fue en las redes sociales de algo que dije hace un año, también en mi casa, mi marido el otro día me dice: ‘te voy a llevar de compras a Roma, te voy a llevar a comer a la colonia Roma y te voy a comprar un jabón (Roma) para que te laves tus calzones’”.

El día que cambió su vida

Esta semana Galilea Montijo llamó la atención gracias a una foto que compartió en su cuenta de Instagram.

La famosa presentadora de Televisa recordó el día que cambió su vida gracias a su triunfo en el certamen Chica TV, en 1993.

Galilea tenía entonces 20 años y ya soñaba con hacer una carrera en la televisión mexicana como actriz y conductora.

Galilea Montijo, Eduardo Palomo y Juan Ferrara al ganar el concurso "Chica TV" (IG: galileamontijo)

“Hoy hace 27 años hice realidad unos de mis sueños. ¡Cómo olvidar a #Eduardopalomo #JuanFerrara que votaron por mí y cambiaron mi vida! Mi agradecimiento para SIEMPRE”, escribió para acompañar la imagen precisamente junto a los actores.

Eduardo Palomo fue el encargado de ponerle la corona en el concurso realizado en Acapulco.

A casi tres décadas de distancia, Galilea logró su objetivo pues actualmente es una de las figuras de la televisión mexicana.

Aunque trabajó en varias telenovelas, es más reconocida por su trabajo de conducción en programas como Hoy, del que forma parte desde 2008, y Pequeños Gigantes.

