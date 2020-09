“Valía más muerto que vivo”: psíquico del FBI aseguró que Xavier Ortiz de Garibaldi no se suicidó

El Dr. Rob aseguró sentir algo extraño en la partida de Xavier Ortiz (Video: Chisme en vivo)

Luego de que hace una semana se diera a conocer la noticia del deceso de Xavier Ortiz, la conmoción por parte del público y sus compañeros del gremio artístico no se hicieron esperar, pues la trágica muerte de quien fuera integrante de Garibaldi fue además sorpresiva.

Al confirmarse la noticia de que el actor, modelo y cantante se había suicidado, los aspectos de su vida personal que habrían propiciado tal situación arrojaron luz en torno a la salud mental y a las circunstancias por las que el intérprete de La ventanita estaba atravesando.

Problemas financieros, un proceso de divorcio complicado y el no poder ver a su pequeño hijo son factores que, se infiere, pudieron haber abonado a que Ortiz tomara la decisión que lo llevó a su muerte.

E cuerpo del cantante fue encontrado sin vida por su primo en Guadalajara (Foto: Archivo)

Sin embargo, una versión extraoficial contradice el dictamen de la Fiscalía de Jalisco, pues el Doctor Rob Cissna, un psíquico que ha colaborado en casos con el FBI, aseguró haberse “comunicado” con el fallecido cantante, cuyo espíritu presuntamente le hizo fuertes revelaciones.

Según el especialista, Ortiz no se suicidó sino que fue asesinado puesto que “valía más muerto que vivo”. Así lo declaró para el programa Chisme en vivo:

“Siento presión aquí alrededor del cuello, siento conmociones, pero esto ocurrió antes de ponérselo, de ponérselo a él. Tengo que decirles que esto no es como la gente piensa. La forma como él murió no es lo que la gente piensa. Él no se quitó la vida, fue asesinado, pero quieren dar la impresión de que se suicidó. Él me dice que valía más muerto que vivo, pero él no decidió morir, tenía problemas como todos, pero no quería morir”, expresó el psíquico a través de una videollamada.

En 2011, Xavier sufrió un aparatoso accidente donde resultó gravemente lesionado (Foto: Archivo)

“Él está perdido ahora mismo porque no tiene justicia, no quería irse, pero nunca obtendrá justicia, tendrá que conseguir justicia en el mundo espiritual y eso no es muy fácil”, agregó.

Respecto a la presunta discusión telefónica que Xavier habría tenido con Carissa de León, su viuda, un día antes de morir, el psíquico aseguró que los problemas con ella tendrían que ver con la cuestión financiera:

“Esta pelea sucedió, pero hace como un mes. Esta pelea ocurrió por dinero, ella quería más dinero; honestamente veo que peleaban por dinero, ella usaba las peleas como una forma de demostrarle que él estaba acabado, él se deprimió sí, y pensó en suicidarse, pero esto no es lo que pasó”, aseguró.

“Me dice una y otra vez: me mataron, me mataron, me mataron... sólo quiere que su familia sepa que no los abandonó, que los quiere, que los ama, pero se vio obligado a dejarlos”, finalizó.

Rob Cissna asegura tener contacto con los espíritus (Foro: Archivo)

Rob Cissna es un especialista radicado en Casadagga, un un pueblo cercano a Orlando, en Florida. En dicha localidad habita una comunidad de médiums y, según su historial, el FBI lo ha contratado para que colabore en la investigación de asesinatos y casos intrincados.

También el especialista asegura haber sido contratado por la familia Reagan cuando se encontraba en la Casa Blanca. Ganó gran popularidad en 2008 por sus participaciones en el programa de radio Zona Cero, en Miami, donde “conectaba” a los famosos con los espíritus de sus muertos.

El psíquico vaticinó la muerte de Michael Jackson once meses antes de que sucediera, y asegura que sostiene comunicación con el fallecido cantante, y que a través de él, “manda mensajes a sus hijos”. Cissna también reveló en 2011 que Jenni Rivera se encontraría en peligro de muerte: “Es algo que puede cambiarse si ambos toman precauciones adicionales”, dijo en aquella ocasión refiriéndose a ella y a su entonces esposo Esteban Loaiza.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Habló la hermana de Xavier Ortiz: “La relación con Carissa de León era mala”

“Un detonante fue una llamada telefónica”: hermano de Xavier Ortiz recuperó el celular del ex Garibaldi e indagará qué lo llevó a la muerte

Carissa de León rompió el silencio sobre Xavier Ortiz y reveló cómo fue su última conversación