“Un detonante fue una llamada telefónica”: hermano de Xavier Ortiz recuperó el celular del ex Garibaldi e indagará qué lo llevó a la muerte

Hermano de Xavier Ortiz reveló que una llamada pudo haber detonado su suicidio (Video: Despierta América)

Tras el deceso de Xavier Ortiz, ha comenzado a surgir información referente a cómo se dieron las circunstancias del trágico caso, pues luego de conocerse que el ex integrante de Garibaldi se quitó la vida han surgido interrogantes en torno a la situación que lo orilló a tomar esa decisión.

Fue su hermano Rafael Ortiz quien decidió aclarar algunos rumores que circulan en algunos medios y redes sociales con el objetivo de precisar aspectos sobre el deceso de su hermano. Tras llevarse a cabo la primera misa en honor a Xavier en la ciudad de Guadalajara, su hermano convocó a una rueda de prensa donde expresó su sentir y reveló el estado de las investigaciones de la Fiscalía de Jalisco.

“ En la parroquia me preguntaron si sabía que Xavier estaba deprimido, les contesté que no estaba enterado, porque la comunicación con él siempre fue rutinaria, todos los días hablábamos, estábamos al pendiente, sabía que tenía cierta depresión, no al grado que desencadenó su muerte. Yo soy el mayor de los hermanos y él es el menor de cinco hermanos, siempre estuve al pendiente de él como de los demás ”, reveló.

Rafael es el mayor de los hermanos Ortiz (Foto: Archivo)

El hermano mayor del artista señaló que tiene en su poder el teléfono celular de Xavier, aparato que será crucial para las investigaciones que realiza la fiscalía.

“Hay una carpeta de investigación -efectivamente- hay que esclarecer muchas cosas, por eso está en proceso. Recuperé un celular de él que lo estamos investigando, para ver qué fue lo que lo detonó, porque al parecer es eso, que fue un detonante de una llamada telefónica, entonces en cuanto yo la tenga la vamos a proporcionar al fiscal para que lo integren a esa carpeta y nos quiten la duda a todos. Lo que haya sido no nos va a devolver a mi hermano, pero sí que lleguen a las últimas consecuencias” , declaró ante los medios.

“Tenía sus problemas financieros, ¿no?, pero estaban resueltos, ese es otro detalle que a mí me sorprende mucho. Ya había vendido la casa, tenía su coche en el taller, que por cierto tengo que lo tengo que sacar…”, agregó.

Fue el 7 de septiembre cuando se dio a conocer la noticia (Foto: Archivo)

El hermano de quien fuera modelo, actor, y cirujano dentista de profesión reveló que respetó la forma en cómo su viuda y su pequeño hijo se despidieron de él en la funeraria:

“Legalmente está casado y ella (Carissa de Léon), quiso hacerse cargo de tomar decisiones, yo la vi en el velorio, pero quería ella tener un momento con Xaviercito para confrontarlo, fue un tema psicológico que le permitieran que viera a su papá dentro del ataúd. Nosotros nos mantuvimos al margen. Hay que saber cuál fue la ultima llamada, porque ahí sabremos qué fue el detonante de eso, no sé quién fue”, agregó.

Este fin de semana circuló en las redes sociales un audio donde presuntamente Xavier Ortiz mencionaba que su aún esposa no lo dejaba ver a su hijo.

El pequeño Xavier pudo acudir al velorio a despedirse de su padre (Foto: Instagram/xavierortizr)

“Le están metiendo… ya me lo estoy imaginando, porque lo ha hecho. Cuando regresemos de todo esto me costará mucho trabajo llegar a una relación sana con Xavi (hijo), si es que esta señora le logra lavar el cerebro”, se escucha decir a un hombre.

A lo que su hermano respondió: “Según mi hermano por la pandemia no quería ponerlo en riesgo, sé que estaba en contacto con él, pero realmente no sé si no lo dejaba ver, a nosotros los hermanos no nos comentaba de esas cosas, porque no nos quería molestar. Hablábamos todos los días, la última vez que estuvo en contacto conmigo fue el domingo a las 12:58 horas, que me escribió: ‘Buenas noches, aquí sin poder dormir’”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Laura Bozzo llamó farsantes a los amigos del ex Garibaldi Xavier Ortiz que lloran su muerte

Carissa de León rompió el silencio sobre Xavier Ortiz y reveló cómo fue su última conversación

“Me vi muy déspota”: Charly López admitió rencillas con Xavier Ortiz