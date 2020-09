“Me vi muy déspota”: Charly López admitió rencillas con Xavier Ortiz

Tras la conmoción causada este lunes 7 de septiembre cuando se dio a conocer el deceso de Xavier Ortiz, ha surgido información que revelaría por qué el ex Garibaldi se encontraba en un estado anímico tan afectado que lo llevaría a quitarse la vida.

Luego de confirmarse por las autoridades que efectivamente se trató de un suicido lo que provocó el fallecimiento del artista de 59 años, tal y como se había especulado en un inicio, diversas personas del público comenzaron a “buscar culpables” y señalaron a algunos de sus ex compañeros de agrupación como los causantes de la depresión de Ortiz.

Una de ellos es Charly López, con quien el fallecido cantante se vio enfrentado en meses pasados por la disputa de la idea de crear una nueva generación del grupo que los lanzó a la fama en 1989.

El cuerpo de Xavier Ortiz fue hallado sin vida la mañana de este lunes (Foto: Archivo)

Fue López quien la noche de este miércoles publicó un extenso video en sus redes sociales para defenderse de las acusaciones y refrendar el amor que siente por quien fuera su compañero:

“Por el amor que le tengo a Xavier y al grupo Garibaldi, que en paz descanse mi hermano, no había hablado, no había dicho nada, no acostumbro hacer nada de esto, si lo pueden checar. En este caso lo estoy haciendo porque se me está atacando a Sergio (Mayer) y a mí injustamente. En primera porque subí un video el día domingo en la madrugada y todos pensaron que era como una burla para Xavier, esa es en primera; en segunda, todo mundo piensa que yo le robé el concepto (de GBLI, la nueva alineación de Garibaldi) a Xavier. Lo que Xavier y yo peleamos o discutimos en algún momento en algún programa de televisión era el nombre”, expresó el también empresario del ramo restaurantero.

“ Él estaba haciendo un reencuentro de Garibaldi, eso es juntar a los integrantes del grupo, en ese momento no podíamos nosotros, ni Sergio, ni Paty, ni Víctor, ni yo, estar en el reencuentro. En ese momento estaba yo en Sólo para mujeres y en una obra de teatro, en ese momento a mí se me ocurrió hacer un nuevo Garibaldi en lugar de hacer el reencuentro. Hacer una nueva generación Garibaldi para darle un refresh al grupo, por el amor que yo le tenía y por cómo me identificó y por lo mucho que me dio de mi vida ”, agregó el cantante de temas como “La ventanita” y “Que te la pongo”.

Charly López y Xavier Ortiz se acusaron y recriminaron en un programa de tv (Captura de pantalla- De Primera Mano- Imagen)

López admitió que en algún momento sí se exasperó y fue “déspota” con quien fue “un hermano” para él, aunque aseguró que después limaron las asperezas y quedaron tan amigos como siempre:

Entonces en el programa de repente nos llegamos a exaltar Xavier y yo, y llegó a sacar cosas personales, y yo me llegué a ver de repente muy déspota, toda la gente que me conoce sabe lo noble que soy, y sabe lo mucho que nos amamos, y somos hermanos. A mí me ha dolido mucho, en verdad estos dos días han sido terribles para mí por todo lo que ha pasado, por todo lo que se ha hablado. Hay un pequeño de ocho años, que es Xavier, que es nuestro sobrino de los ocho Garibaldis y de Luis de llano, a quien hay que cuidar, a quien hay que proteger

Mientras Ortiz buscaba el reencuentro con la alineación original de garibaldi; Charly López planeaba una nueva generación llamada GBLI (Foto: Twitter@jjsolisher)

Charly equiparó su relación con el artista fallecido con la de los hermanos de sangre, cuestionando al público si ellos no habían tenido rencillas similares con sus propios familiares:

“Ya no es tanto por mí, simplemente para aclararles que lo que se habló en ese programa, si en algún punto me sintieron déspota o algo, porque Xavier me empezó a atacar y era una pelea de hermanos. No sé si ustedes se han peleado una vez con sus hermanos, pero nos mentamos hasta la madre en algún punto Xavier, Sergio, Víctor, Paty, todos, nos odiábamos pero seguíamos siendo hermanos”, finalizó el también actor y ex esposo de la conductora Ingrid Coronado.

