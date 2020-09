Laura Bozzo llamó farsantes a los amigos del ex Garibaldi Xavier Ortiz que lloran su muerte

La conductora peruana Laura Bozzo criticó a los amigos y ex compañeros de Xavier Ortiz, en específico a los integrantes del grupo Garibaldi, a quienes tachó de “farsantes” por haber mandado condolencias.

Bozzo dijo en un comentario en su perfil de Instagram que los ex Garibaldi abandonaron a su amigo en un momento de necesidad y dio a entender que en lugar a apoyarlo sólo lo dejaron a su suerte en “sus momentos difíciles”:

La conductora también dijo que ella ha vivido situaciones similares en donde las amistades son manejadas por intereses que se basan principalmente en lo económico, y criticó a las personas que hoy lloran su pérdida, principalmente a sus amigos, de haberlo abandonado. Además dijo que fue una pena que Ortiz “no dejó todo en manos de Dios”:

Lo digo por experiencia, cuando la he pasado mal todos desaparecen. Pero siempre me aferré a Dios, por eso salí adelante. Que no me vengan a llorar aquellos que lo abandonaron en sus peores momentos, una pena que no pusiera todo en manos de Dios, sólo él jamás te falla