Luis Miguel respalda a su mariachi ante COVID-19: la agrupación de Tecalitlán asegura que el cantante los apoya

El cantante se ha hecho acompañar por mariachi en distintas producciones (Foto: Captura de pantalla)

En este periodo de contingencia sanitaria se han visto afectadas muchas industrias, entre ellas la del espectáculo y la música, pues al no ser factible la posibilidad de congregar al público en un mismo espacio, las restricciones en pos de reducir el riesgo de contagio por coronavirus han hecho que los músicos se encuentren sin la generación de sus ingresos habituales.

En este sentido, Luis Miguel se ha mantenido cerca de sus colaboradores, mostrando su preocupación por el bienestar de los músicos que lo han acompañado a través de su exitosa trayectoria musical sobre los escenarios, especialmente por los integrantes de su ensamble de mariachis, pues desde que ‘el Sol’ ha incursionado en la música tradicional mexicana, estos músicos han sido parte fundamental de su equipo y de sus shows.

Respecto a su cercanía con sus mariachis, Arturo Vargas, vocalista del Mariachi Vargas de Tecalitán, legendaria agrupación y una de las más antiguas, comentó al respecto de Luis Miguel y su relación con ellos:

“Está al pendiente, de vez en cuando nos habla para ver cómo estamos en este relajo de la pandemia y él igual que nosotros esperamos que ya pase, para entrar en circulación dentro de los espectáculos” , contó el cantante en charla para el periódico El Universal.

Respecto al nivel de involucramiento de ‘el Sol’ para con su música y el desarrollo de sus proyectos, Vargas contó que le impresiona que Luis Miguel esté al pendiente de los detalles y que que carezca de un equipo de seguridad resguardándolo en todo momento, contrario a lo que podría pensarse.

“Él se portó como todo un caballero y como todo un profesional, la mayoría de los cantantes ya sólo se presentan a ponerle voz, pero a él le gusta estar empapado desde un principio, cuando nosotros llegamos, él llega solo y sin guardaespaldas” , reveló el integrante de uno de los mariachis más antiguos de México.

El vocalista dio a conocer que el afamado cantante es una persona amable y cordial, y que al equipo de músicos los trata con mucha camaradería, también reveló que el en lo personal ha forjado una “bonita amistad” con el intérprete de México en la piel y La bikina.

“Desde que hicimos el primer disco tuve la dicha de que fue más cercano a mí y en nuestro último disco me tocó hacerle ocho tracks con la letra, porque me decía: ‘¿sabes, Arturo? No conozco mucho de este tipo de canciones, ¿me haces una guía musical?’, y yo le dije ‘desde luego, Micky, con mucho gusto’. Y con esa confianza ya desde México en la piel me dio la oportunidad de hacer esto y desde ahí hemos sostenido una amistad estrecha” , reveló.

Luis Miguel nació el 19 de abril de 1970 (IG: lmxlm)

Aunque Luis Miguel nació en Puerto Rico, hijo de un padre español y una madre argentina, está considerado como uno de los máximos exponentes de la música romántica y tradicional mexicana.

Tanto es su amor por el país que ya son varias las producciones que el artista lanza en el género regional mexicano, haciendo gala del acompañamiento del famoso mariachi en álbumes como México en la piel y México por siempre. Gracias a su incursión en este género se ha hecho ganador del Latin Grammy al mejor álbum ranchero, y del Grammy al mejor álbum México/Americano.

En México por siempre, su más reciente álbum del género lanzado en 2017, Luis Miguel presentó 14 temas del género, siendo el sencillo La fiesta del mariachi la carta de presentación del material. Llamarada, El Bajalú, Soy lo prohibido, El siete mares, ¿Por qué te conocí?, Deja que salga la luna, Serenata huasteca –anteriormente interpretada por José Alfredo Jiménez y Pedro Infante- Que te vaya bonito y Sin sangre en las venas, son los más recientes temas con mariachi de “El sol de México”.

