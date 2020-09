Cómo es la relación de Luis Miguel con sus hijos: el artista repite el patrón ausente que vivió con sus propios padres

El cantante mexicano Luis Miguel tiene una relación distante con sus hijos (Foto: EFE/Leonardo Muñoz/Archivo)

El talento del cantante Luis Miguel es innegable desde que pisó por primera vez un escenario en la década de los 80. El artista, que este año cumplió 50 años, se ha encumbrado como “El Sol de México” a lo largo de su carrera musical y muy a pesar de las polémicas personales que lo acompañan desde su juventud, como las exigencias de su padre, la desaparición de su madre y su propia ausencia en la vida de sus tres hijos.

El artista siempre ha sido muy hermético con su vida sentimental y aunque los lazos con sus padres han sido revelados de a poco gracias a su serie biográfica con Netflix, el nulo contacto que tiene con sus hijos Michelle, Miguel y Daniel sí ha sido muy mediático.

La paternidad le llegó a Luis Miguel a los 19 años y cuando su carrera se encontraba en uno de los mejores momentos. Michelle Salas nació el 13 de junio de 1989 y fue producto de una relación intermitente entre el famoso y la cantante Stephanie Salas, quien también es integrante de una importante familia en México, la de Silvia Pinal.

Precisamente la Primera Actriz mexicana confesó que Luis Miguel sí tuvo un contacto muy estrecho con su primogénita durante sus primeros tres años, pero después se distanció sin dar muchas explicaciones. Durante este tiempo jamás la reconoció como su hija, aunque su parecido era evidente y en el mundo de la farándula todos conocían sobre su parentesco.

Michelle Salas con Luis Miguel (crédito: Instagram)

El reencuentro entre padre e hija ocurrió en 2007. Michelle, de entonces 16 años, habló sobre la ausencia de su padre en su vida y sólo buscaba un acercamiento con el cantante para conocer sus motivos para no reconocerla.

Motivado por estas declaraciones, y quizá la influencia de su entonces pareja, Aracely Arámbula, Luis Miguel le pidió a su representante, Alejandro Asensi, comenzar con los trámites para otorgarle el apellido y decidió fomentar una relación más cercana.

Poco a poco la modelo y el cantante comenzaron a frecuentarse más e incluso vivieron juntos en Los Ángeles, Estados Unidos, donde Michelle tuvo la oportunidad de convivir también con sus dos hermanos menores, Miguel y Daniel.

En 2018 la modelo volvió a hablar de cómo se lleva con su papá y lo hizo para la revista Vanity Fair: “Lo que pasa dentro de casa es muy diferente a lo que se ve desde fuera. Nunca he ventilado mi vida ni la de mi gente, porque me respeto a mí y a ellos. Todo está muy muy bien”.

Stephanie Salas se convirtió en madre a los 19 años (Foto: Instagram)

Su relación se vio fracturada ese mismo año después del final de la serie biográfica de Luis Miguel. Según Stephanie Salas, en el proyecto de Netflix no se dio a conocer la verdad del nacimiento de su hija o de la relación que mantuvo por dos años con el intérprete de Ahora te puedes marchar.

“La serie biográfica no es cronológicamente acertada ya que, para empezar, mi hija ya había nacido al momento de la relación entre Mariana y Luis Miguel, en la cual yo nunca me interpuse”, dijo para la revista Hola.

“No fue un noviazgo formal, exclusivo, como a mí me hubiera gustado, pero siempre lo entendí porque su vida era su carrera, sus giras… Salimos durante dos años”, añadió.

Este año Michelle se enfrentó a las críticas por no usar sus redes sociales para felicitar a su padre por su cumpleaños, pero fiel a defender su intimidad respondió a través de redes sociales: “Nadie te obliga a ver algo que no te gusta o te cae mal. Te invito a dejarme de seguir, así no te molesto”.

La relación que Luis Miguel tiene con sus hijos Miguel y Daniel no es muy diferente. Los niños de 13 y 11 años, respectivamente, nacieron del romance que sostuvo el cantante con la actriz Aracely Arámbula.

Los famosos mexicanos comenzaron su romance en 2005 y durante los años que estuvieron juntos se mostraron como una familia feliz hasta que en 2009 trascendió su ruptura

Los niños, nacidos en enero de 2007 y diciembre de 2008, recibieron el apellido de su padre desde el primer momento, pero actualmente no tienen una relación cercana con su padre, quien además no aporta dinero para su manutención.

En febrero de 2013 se supo que la actriz interpuso una demanda contra Luis Miguel por la pensión de los pequeños en la Corte Superior de Los Ángeles.

Miguel ya tiene 13 años

El año pasado se supo que ambos artistas ya tenían conversaciones para arreglar la situación de los pagos e incluso reanudar las convivencias entre los pequeños y su padre, pero hasta ahora no se tienen más detalles sobre la situación financiera.

La cercanía no se ha concretado. Este año Arámbula comentó que Luis Miguel no llamó a sus hijos en sus cumpleaños e incluso aseguró que tienen una figura paterna en su abuelo.

“Como yo estoy con mi papá y mi papá es un divino y es un espectacular papá, tienen mucho padre con mi papá, con mi hermano, con mis sobrinos. Mis hijos están felices, están en una familia muy unida y una familia divina que la verdad tienen de más de regalos y de amor, sobre todo lo principal que es el cariño y el amor que la verdad no extrañamos nada”, declaró a los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La actriz mexicana también tuvo la oportunidad de hablar del dinero y aseguró que ella trabaja para darle a sus hijos la manutención necesaria: “Yo trabajo mucho y la verdad es que vivimos muy bien con lo mío. Estoy con mi carrera desde antes de él, con él y después. Yo soy mamá y papá y soy una mujer que como muchas mujeres de México y en el mundo nos hacemos cargo, no solamente económicamente, es que no es solo esa la carga, es la educación, es estar al pendiente de ellos y más ahorita con la adolescencia… Es un trabajo fuerte”.

