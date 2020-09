“Estoy desesperado”: Arturo Islas, conductor de “Survivor”, dio positivo a COVID-19

Arturo Islas estuvo grabado "Survivor" en República Dominicana y apenas regresó a México, se contagió de COVID-19 (IG: arturoislasallende)

Arturo Islas Allende, ambientalista y conductor de Survivor México, dio positivo a COVID-19.

El presentador realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook en donde contó algunos detalles de su estado de salud. “Quiero platicar que di positvo a COVID. Me hice un estudio, me hice la prueba después de haber tenido fuertes dolores de cabeza, me dolía mucho atrás de los ojos, escalofríos, fiebre, una ligera inflamación en la garganta, perdí el gusto”.

Islas explicó que no había dado antes la noticia porque estaba en espera de los resultados del test. Añadió que cuando inició con los síntomas ya no estaba con su familia cercana, pues su esposa e hijos se encuentran en otro lugar también en espera de hacerse las pruebas correspondientes.

“Este video es una invitación a que se cuiden todos, esto sí existe. A diferencia de algunas personas que son asintomáticas, yo no, yo sí tuve unas consecuencias fuertes. Quizás por eso me han visto mas activo en redes, porque estoy desesperado, ya llevo unos días que me encerré”.

Islas seguirá con las medidas de seguridad recomendadas. “No me quejo, soy un hombre relativamente fuerte y a salir adelante de ésta”. También mostró su empatía por las personas que han resultado contagiadas y han mostrado síntomas más fuertes.

Arturo Islas con Lalo Urbina, el ganador de "Survivor México" (IG: survivormexico)

“Entiendo lo que muchas personas han sentido. No es un juego, sí existe, no podemos relajar las medidas, que no es cierto es oque las cosas van mejorando. Aquí no es reponsabilidad de nadie más que de nosotros mismos para cuidarnos, para salir adelante”.

Arturo señaló que las cosas están complicadas en el país. “Estuve un tiempo afuera grabando Survivor, apenas tocando México resulta que me contagio... (el virus) está muy fuerte y está entre nosotros. Ningún político nos va a venir a dar nuestras medicinas en la boca”.

Finalmente agradeció por las muestras de apoyo y cariño de la gente.

Más contagios

El mundo del entretenimiento en México ha registrado ya decenas de contagios, pues apenas este fin de semana se supo que cuatro integrantes de la Banda El Recodo tienen el virus.

“Han sido meses difíciles para todos”, dijo Poncho Lizárraga a los medios presentes cerca del escenario donde ofrecieron su show en Anaheim, California.

Primero habló del contagio de Geovanni Mondragón. “Nuestro compañero está contagiado desafortunadamente; afortunadamente, dentro de lo que cabe, se encuentra bien”.

Joel Lizárraga y Geovanni Mondragón de El Recodo tienen COVID-19 (IG: joeldlizarraga/geovanni.mondragon27)

Y más adelante reveló que también su hermano Joel tiene el virus. “Se contagió en un supermercado”, aseguró.

En el caso de Geovanni no tienen claro cómo se dio el contagio pero creen que se dio por medio de su esposa.

“Creemos que fue por parte de la esposa, su papá se contagió y murió”, señaló Poncho. “Todos estamos expuestos a esto”.

Joel Lizárraga se contagió de COVID en un supermercado (IG: joeldlizarraga)

También se supo que Víctor Sarabia y Luis Ibarra, otros integrantes del Recodo, resultaron contagiados de COVID-19.

Ya dentro del regional mexicano, Oswaldo “Walo” Silvas, vocalista de la Banda MS, había dado positivo a COVID hace varias semanas, mientras que el pasado junio se supo del fallecimiento de Armando Cardona Sánchez, integrante de La Séptima Banda.

El joven de 30 años resultó contagiado de COVID-19 y estuvo hospitalizado en Sinaloa tras presentar complicaciones. En redes sociales, integrantes del medio le dedicaron emotivos mensajes para despedirlo.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“¡Ya está en mi cerebro!”: Camila Sodi sufrió al hacerse prueba de COVID-19

COVID-19 en la Banda El Recodo: Joel Lizárraga y Geovanni Mondragón están contagiados

Quién es Lalo Urbina, el ganador de "Survivor México 2020″