Britney Spears reconoció la existencia del movimiento #FreeBritney y quiere que el público esté informado

Britney Spears no confía en las acciones de su padre (Foto: EFE/Paul Buck)

Britney Spears no confía en su padre y no está dispuesta a seguir escondiendo nada nada a sus seguidores, ni al resto del público.

De acuerdo con el sitio de entretenimiento TMZ, James S. Spears, padre de la cantante, quiere que algunos de los documentos de la tutela de su hija queden sellados para el público. Sin embargo, este jueves el abogado de la cantante presentó un documento en el que ella se opone a esta acción.

Según la publicación, Britney está luchando en contra de su padre para nombrar a un co-conservador. James ha insistido que un abogado que estuvo involucrado en su tutela por años sea nombrado co-conservador; pero ella quiere que sea alguien independiente quien tome las decisiones.

En el documento, la intérprete de “Toxic” explicó que no existen problemas médicos, ni ningún dato sensible acerca de sus hijos que deba ser protegido. Por lo que no tiene problema alguno con que el público tenga acceso a estos documentos.

La cantante aclaró que no hay datos sensibles que no puedan salir a la luz (Foto: EFE /NINA PROMMER)

“Britney misma se opone vehementemente a este esfuerzo de su padre para mantener su lucha legal escondida en el armario como un secreto familiar”, escribió su abogado.

El abogado de la cantante explicó que su padre ha abusado de este privilegio e incluso ha hecho pasar este asunto como una teoría de conspiración cuando el público no tenía la suficiente información a la mano.

“Lejos de ser una teoría de la conspiración o una ‘broma’ como James dijo a los medios de comunicación, en gran parte este escrutinio es un resultado razonable e incluso predecible del uso agresivo del procedimiento de sellado por parte de James a lo largo de los años para minimizar la cantidad de información significativa que se pone a disposición del público”, expresó.

El sitio en línea reportó que con los documentos legales, los abogados de Britney adjuntaron un artículo sobre el movimiento Free Britney y declararon que ella está tratando de recuperar algo de autonomía personal en su vida.

Junto con los documentos presentados, se adjuntó un artículo e Free Britney (Foto: Shutterstock)

“Britney acoge y aprecia el apoyo informado de muchos de sus fans”, informaron los documentos.

La tutela es voluntaria y quiere terminar algún día

Este miércoles E! News tuvo acceso a un documento judicial presentado ante la corte de Los Ángeles, California. En este, la cantante solicitó que Bessemer Trust Company sea nombrada como administradora de su patrimonio.

La petición fue hecha a través de su abogado, Samuel Ingham, quien señaló que la cantante está bajo un arreglo voluntario, por lo que quiere ejercer su derecho de nombrar a un tutor de la herencia.

La cantante solicitó que Bessemer Trust Company sea nombrada como administradora de su patrimonio (Foto: EFE/RICK NEDERSTIGT)

“Esta es una tutela voluntaria. La persona bajo tutela desea ejercer su derecho de nominar a un tutor de la herencia según la sección 1810 del Código Testamentario”, explica el documento firmado el 27 de agosto.

Dentro de la misma solicitud, la estrella de pop internacional también pidió que se le entregue a Bessemer Trust Company el poder para “buscar oportunidades relacionadas con compromisos y actividades profesionales que incluyen, entre otros, presentaciones, grabaciones, videos, giras, programas de televisión”, entre otras actividades relacionadas con la profesión de Spears. De acuerdo al documento, a fin de que la cantante pueda participar en dichas actividades, el tutor y el equipo médico tendrían que dar la aprobación final.

Aunado a esto, la petición describe específicamente que la cantante se opone fervientemente a que su padre continúe como tutor de su patrimonio. No obstante, aclaró que por el momento, no quiere finalizar la tutela.

