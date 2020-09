Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja: el baile que encendió las dudas y las redes

La youtuber Kimberly Loaiza sigue siendo una tendencia creciente en las redes sociales y en las plataformas de video, en esta ocasión, Loaiza apareció con unos movimientos muy sensuales mientras bailaba para una transmisión de su canal en Instagram, todo esto en compañía de su novio, el creador de contenidos Juan de Dios Pantoja.

En el video, ambos posan para la cámara y comienzan una coreografía muy sensual al ritmo de la canción Frikitona, de Plan B. Mientras la youtuber viste unos sensuales leggins negros, a su lado y junto a una piscina, está Juan de Dios Pantoja, quien también baila al ritmo de la canción. El video tiene más de 17 mil reproducciones en Instagram.

En sus más recientes videos, la pareja aparenta estar muy unida y suelen mostrar constantemente su cariño y su cercanía. Sin embargo, ambos vienen de pasar por momentos complicados luego de que salieran a la luz algunos videos íntimos de Juan de Dios Pantoja, además de que fue acusado por la célebre conductora, Lizbeth Rodríguez, quien perteneciera al canal Badabun, de tener contenidos en donde se muestra que es infiel a su esposa y madre de su hija. El escándalo llegó a tal grado, que se volvió tendencia en las redes sociales bajo la etiqueta de “Liz yo te creo”.

Y es que Rodríguez dijo en sus acusaciones de que la evidencia que ella tenía señalaba no sólo las constantes infidelidades de Juan de Dios con diversas mujeres sino que también se había relacionado con personas del mismo sexo. El escándalo fue devastador para la pareja, quienes decidieron separarse brevemente para poder solventar el problema.

El escándalo llegó a mayores pues algunos usuarios sospecharon que las chicas, con quienes Juan de Dios Pantoja había engañado a Kimberly, no sabían que estaban siendo grabadas durante el acto sexual. Ante estas acusaciones, el creador de contenido dijo que ya no quería estar involucrado en escándalos y que por ello quería parar, aunque sospechó que pudieron haber sacado contenidos incluso más reveladores. Estas fueron las declaraciones de Pantoja:

No recuerdo qué tantas cosas tenía. Si tenían tanto acceso a mi celular sí me pone a pensar que tengan un par de cosas más y que como sacaron estas y no les funcionó, y la gente se les fue en contra, se estén esperando más tiempo