Despeja rumores: Julio Iglesias reapareció en las redes sociales para hablar sobre su salud

El cantante Julio Iglesias pasó por momentos delicados de salud en los últimos meses, así lo mostraron algunas publicaciones de seguidores quienes decían que habían visto al español con muchas dificultades para caminar y con un apariencia demacrada. Sin embargo, el día este sábado, el cantante salió a explicar qué es lo que sucede con su estado de salud.

Iglesias dijo a sus seguidores y a los medios de comunicación que tuvo un accidente en el cual casi se fractura su tobillo derecho, esto debido a un resbalón que había tenido en un pequeño puente que se encuentra dentro de su casa. Fue por ello que decidió tener atención médica especializada y reducir sus actividades al mínimo con el fin de evitar que el problema se agravara.

Hace dos meses y medio casi me rompo la pierna derecha y el tobillo derecho en una caída tonta desde un pequeño puente de mi casa. (Me ha tenido) sin poder casi andar y haciendo mis ejercicios de recuperación

Fue en agosto pasado cuando la prensa española publicó las fotos en donde se observa al cantante casi inmovilizado y apoyándose en dos jóvenes al caminar, lo que hizo que muchos de sus seguidores se pusieran en alerta por pensar que Iglesias se encontraba enfermo de gravedad.

Sin embargo, a pesar de que el cantante redujo al mínimo su actividad física, donde sí se mantuvo muy activo fue en sus redes sociales y utilizó su perfil de Instagram para dar a conocer que se ha dedicado a revisar su pasado con el fin de regresar a sus recuerdos:

En este tiempo, que he estado sin poder casi andar y haciendo mis ejercicios de recuperación, me he entretenido dando una vuelta por mi pasado. He visto conciertos con pequeñas historias muy simpáticas que quiero compartir con todas mis gentes