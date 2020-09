Los amores de Christian Nodal antes de Belinda: así influyeron en su música

La vida sentimental de Christian Nodal está muy expuesta gracias a su relación con Belinda (IG: lavozazteca)

Christian Nodal se ha ganado un lugar en la industria del entretenimiento gracias a su constancia, trabajo y talento para componer e interpretar, y aunque ahora su vida sentimental está muy expuesta gracias a su relación con Belinda, no olvida que su éxito se debe en gran medida a la inspiración que toma de la experiencias de sus conocidos y de otros dos amores que lo marcaron a sus 21 años.

El cantante contó al motivador Daniel Habif, en el podcast Inquebrantables, su proceso para componer sus más grandes hits musicales y cómo logra plasmar sus sentimientos para captar la atención de sus seguidores.

“Nada más he vivido dos amores, uno de niño y otro de grande, antes del que estoy viviendo ahora, y prácticamente me baso en el de niño porque yo tenía muchas ilusiones, es cuando te entregas así y no mides y dices ’yo me voy a casar con ella’... y mi otro amor fue maduro y me basé en esos polos para componer ”, se sinceró para el canal de YouTube.

Nodal destacó que aunque sus canciones tienen muchas de sus experiencias, también toma las de sus amigos a la hora de componer.

Christian resaltó estas dos fuentes como su inspiración y mencionó que sus relaciones anteriores sí han acompañado a sus discos.

“Pero no creas que todas mis canciones son vividas. Sí le meto de mis vivencias, sin embargo es con las pedas con mis compas, donde me cuentan sus problemas y todo ese rollo, ahí es donde (logra su inspiración)”, explicó más a fondo su proceso creativo.

Christian resaltó estas dos fuentes como su inspiración y mencionó que sus relaciones anteriores sí han acompañado a sus discos.

“Lo que sí me pasa es que en cada disco he vivido un amor, entonces trae vibras totalmente diferentes, porque trato que así como evoluciono como persona, mi música también evolucione y no se quede en un sólo lugar”, precisó.

Nodal no descartó hacer una colaboración musical con Belinda, su actual novia, ya que aceptó que los dos tienen una aptitud que les gustaría explotar.

“Dios nos dio un don a los dos, Dios nos dio ese poder de impactar en la vida de los demás. Yo sí quiero hacer música con ella, quiero hacer algo, entonces, probablemente, haya más de una canción, no ahorita, porque para mí los duetos significan mucho”, contó.

Nodal no descartó hacer una colaboración musical con Belinda, su actual novia. (IG: lavozazteca)

Resaltó que su novia tiene una personalidad especial y muy alejada de lo que las personas opinan en las redes sociales.

“Siento que podemos hacer cosas muy chidas, porque ella es una persona que… si la gente la conociera, se tomara el rollo, hay muchas cosas que, si yo me pusiera a escuchar y a leer, porque sí he leído poquito”, señaló.

“No te voy a mentir, yo soy una persona que ama, stalkea y todo. Y veo comentarios que, literalmente, hablan de otra persona, totalmente. Porque la que yo conozco no es eso que escriben. Y ahora que la estoy conociendo digo, sabes qué podemos hacer algo tan bonito”, sentenció.

“El (género) regional no tiene muchos lados a donde irse, pero me gusta hacer mi propio camino, porque si te pones a escuchar hay compositores increíbles, hay bandas increíbles, pero suele sonar igual y yo trato de que mejor sea por otro lado... sin darle en la madre a todo lo que han construido (grandes artistas)”, concluyó.

Belinda y Christian Nodal siguen derrochando amor a cada paso que dan. La llamada “pareja del momento” celebró un aniversario con una romántica velada en la casa de la cantante de Luz sin gravedad y con diversos detalles personalizados, entre los que destacaron los adornos del jardín, sus uñas decoradas con los nombres del otro, un cine en casa y un lujoso brazalete de diseño exclusivo.

Belinda y Nodal

Los cantantes compartieron en sus redes sociales momentos emblemáticos del encuentro mágico que vivieron durante la noche del viernes y madrugada de este sábado, donde abundaron las decoraciones centradas en ellos y los recordatorios de que celebran unos meses juntos.

En la velada romántica disfrutaron de una deliciosa cena, bebidas, música en vivo, diversas botanas y hasta cine en casa.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Belinda y Christian Nodal en la intimidad: celebraron su aniversario con una romántica velada y detalles personalizados

Cuál fue la promesa que Christian Nodal le hizo a Danna Paola antes de ser novio de Belinda

La otra mujer en la vida de Christian Nodal que compite con Belinda