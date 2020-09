“Se siente horrible”: Sharis Cid reveló que dio positivo a COVID-19 y contó cuáles fueron sus síntomas

Sharis Cid dijo llevar ocho días con la enfermedad (Video: Instagram@shariscid)

La actriz Sharis Cid reveló a través de una transmisión en vivo por Instagram que dio positivo a la prueba de COVID-19 luego de experimentar síntomas desde el pasado jueves, y aunque en un inicio “ocultó” su condición comunicando que dio negativo al análisis, dijo que lo hizo por negación.

“Ayer yo les subí un mensaje diciéndoles que había dado negativo, por qué lo hice, no sé. Yo con ustedes he sido una persona sumamente abierta, siempre les he abierto mi corazón, siempre he sido una mujer muy honesta, les prometí que les iba a decir los resultados de mi prueba, no sé por qué dije negativo, no lo quería asimilar, si se dieron cuenta la historia la borré inmediatamente. ¿A qué voy con esto? Soy positiva a COVID, ay se siente horrible, bendito sea Dios me siento muy bien” , expresó la también conductora.

“Yo empecé como les dije, desde el jueves, yo empecé a sentir como una alergia a las cuatro de la tarde que salí a caminar por mi casa, por el jardín y dije ‘hijo, me dio alergia’, yo soy alérgica a los gatos y pasé por una casa donde hay muchos gatos y dije ‘son los gatos’. Para el mismo jueves en la noche, ya tenía nariz tapada, tos, dije ‘qué raro’”, narró en un live ante algunos de sus 380 mil followers.

Sharis Cid fue abuela recientemente y lo volverá a ser en el mes de noviembre (Foto: Instagram)

“El sábado tuve una reunión en el jardín con un amiguito, nos la pasamos muy a gusto, muy padre, que si me estás escuchando, Jorge, ¿qué te digo, hermano?, sé que me dijiste que estás bien, que te habías cuidado, que tu mamita está bien y eso me tiene muy feliz”, agregó, dejando claro que en aquel encuentro mantuvo las medidas sanitarias pertinentes.

La consuegra del actor Arturo Peniche mencionó cuáles fueron los síntomas que no experimentó, haciendo hincapié en que la enfermedad se manifiesta de modo distinto en cada persona.

“No sentí absolutamente pérdida de olfato, no perdí el gusto, no me duele la cabeza, no me duele el cuerpo, me siento extremadamente bien. En este tiempo todos nos cegamos, decimos ‘es una alergia, es una gripa’, hablo por mí. ¿Me quieren decir Covidiota? Sí, porque estamos en tiempo de pandemia, estamos en tiempo de coronavirus” , expresó la actriz quien en un momento de la transmisión se le nublaron los ojos.

La actriz se jacta de llevar una vida sana, comer bien y hacer ejercicio; narró que "cualquiera se puede infectar" (Foto: Instagram @shariscid)

Cid contó que pese a que gran parte de su familia dio positiva a la enfermedad hace unos meses, ella pensó que ‘la había librado’, aunque dijo no saber cómo sucedió su contagio, pues prefiere no atormentarse más. Su hija Kristal, quien está embarazada, y su yerno Brandon Peniche, se contagiaron hace unos meses y salieron avantes.

“Yo me creía invencible, yo me creía la mujer más sana del universo, porque ya me había salvado de Kristal y Brandon, de toda mi familia que en Vallarta le dio COVID, y dije ‘Soy inmortal, a mí no me va a dar’, dije ‘qué hago, que no me dé’, Kristal embarazada, en noviembre nace el bebé, ¿y si me da después? Efectivamente era COVID (...) Si ya les dio a todos, por qué a mí no me iba a dar, ¿porque como sano, porque hago ejercicio? Ya me dio”, narró.

Cid declaró que tras recibir el diagnóstico positivo comenzó a experimentar síntomas psicosomáticos que no había tenido: “Me tocaba, no soy un robot. La mente es cabrona, ayer que me dieron el resultado de positivo empecé con síntomas otra vez, me empezó a doler la cabeza, me sentí paniqueada, me dolía el cuerpo. Conforme fui hablando con mi infectóloga me fui tranquilizando ”.

Su hija Kristal y su yerno Brandon Peniche dieron positivo a COVID-19 hace unos meses y salieron airosos de la enfermedad (Foto: Instagram @shariscid)

La actriz contó que ha tenido que declinar invitaciones para acudir a programas como Sale el sol, Venga la alegría y Hoy, pues habría preferido no exponerse al contagio, y aseguró que esta enfermedad será algo que afectará a gran parte de la población.

“Ya estoy medicada, me siento bien, sigo haciendo ejercicio, he tenido más hambre que nunca en la vida, no he tenido fiebre, no he tenido depresión, no he tenido absolutamente nada. A todos nos va a pasar, al 99% de la población nos va a dar este maldito virus que unos dicen que no existe, cómo no va a existir, si de mis gentes cercanas son 60 personas a las que les ha dado. Tengan mucho cuidado en el super, llegas, te toman la temperatura, peor antes de tomarte la temperatura ya se la tomaron a 300 personas atrás, está bien difícil, yo les digo: ’yo saliendo del COVID voy a seguir con mi vida lo más normal posible. Me tengo que aislar hasta el 17 de septiembre, después de esa fecha soy una Sharis nueva”, narró en el videochat donde prefirió inhabilitar los comentarios de sus seguidores.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Brandon Peniche y su familia están libres de COVID-19: “Pasamos 40 días aislados”

El sufrimiento de Arturo Peniche por la muerte cuatro familiares que contrajeron COVID-19

“Hay que sobrellevar la pérdida”: Sharis Cid habló del duelo por el crimen de su esposo