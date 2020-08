Brandon Peniche y su familia están libres de COVID-19: “Pasamos 40 días aislados”

El pasado 20 de julio se confirmó que Brandon Peniche estaba contagiado de COVID-19 (IG: penichebrandon)

Fueron días difíciles, pero lograron ganar la batalla. El presentador Brandon Peniche y su familia están libres de COVID-19.

Fue Kristal Cid, la esposa del integrante de Venga la alegría, quien informó sobre su estado de salud.

“Después de la tormenta siempre llega la calma”, escribió la diseñadora al inicio de su post, este sábado. “Pasamos 40 días aislados y deseando que llegara el momento de poder salir , deseosos de ver a nuestra bebé caminar en la playa, tocar la arena y disfrutar del clima soleado; de verdad aprendes a valorar al aire fresco, el sonido del mar. Gracias a Dios les puedo decir ‘estamos libres de Covid’”.

Kristal admitió ante sus seguidores que tuvieron “días muy difíciles, de mucha incertidumbre, de dolores, de días buenos y de días malos pero Bran, Alessia, Baby y yo, salimos victoriosos de esta batalla mundial”.

El mensaje que compartió Kristal Cid en Instagram

La hija de Sharis Cid recordó la importancia de agradecer y valorar la salud.

Ya en Instagram stories, Kristal comentó que “solamente las personas que han pasado por lo que pasamos nosotros van a entender, tenía mucha fe en que íbamos a salir victoriosos de esta situación”.

Relató además que Peniche la llevó de sorpresa a la playa, algo que no habían podido hacer desde el pasado diciembre.

Comentó que a sus siete meses de embarazo, el bebé que espera se encuentra muy bien.

Hace unas semanas anunciaron que volverán a ser papás

Y es que al darse a conocer la noticia del contagio de Brandon preocupó precisamente la salud de Kristal por su embarazo.

Fue el pasado 20 de julio cuando se confirmó el positivo de Brandon a la prueba de COVID-19.

Apenas unos días antes el hijo de Arturo Peniche había negado en un espacio de Venga la alegría que estuviera infectado.

“Me salió un falso positivo o un positivo que estaba creando anticuerpos”, comentó Brandon, quien también dijo que se había estado sintiendo mal.

Brandon primero dijo que no tenía COVID-19 pero después resultó positivo

Peniche continuó con su trabajo en el matutino de TV Azteca, pero al no mejorar decidió someterse a otras pruebas, hasta que una salió positiva.

Desde entonces, Brandon siguió presente en el programa a través de enlaces desde su casa.

Además de Brandon, en Venga la alegría resultaron contagiados Patricio Borghetti, “El Capi” Pérez, Kristal Silva, Flor Rubio y Ricardo Casares.

El único que no se ha reintegrado a la emisión es Casares, quien resultó más afectado por el virus, pues debió estar conectado a un tanque de oxígeno.

Ricardo Casares reveló que lleva más de 20 días con el virus

Justo la semana pasada el presentador publicó en Instagram un mensaje para insistir a la gente sobre la necesidad de tomar medidas de precaución como la sana distancia y el uso de cubrebocas.

“Escribo esto para decirte que esto es de verdad, que si existe y que a cualquiera le puede dar muy fuerte. Quiero decirte que es más fácil ponerte el tapabocas que ponerte el oxígeno, que es más fácil mantener una sana distancia que estar pegado al tanque”, señaló.

Descartó hacer la publicación como una manera de llamar la atención, sino solo para compartir la difícil experiencia que él ha enfrentado y hacer énfasis en la necesidad de que todos nos cuidemos.

“Hoy cumplo 21 días con el virus y sé que me faltan varios más, pero gracias a Sol, mi médico, familia, vecinos, compañeros y amigos la neumonía empezó a ceder. No quiero atención por este posteo pero si quiero decirte que un par de noches me moría de miedo, que la vi cerca y por eso te seguiré repitiendo:cuídate todo el tiempo. No hay necesidad de tomar riesgos”.

