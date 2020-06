“Hay que sobrellevar la pérdida”: Sharis Cid habló del duelo por el crimen de su esposo

El empresario fue asesinado a tiros por Irving "N" quien se dio a la fuga y fue posteriormente capturado (Foto: Instagram @shariscid)

La actriz Sharis Cid habló por primera vez de su recuperación ante el trauma que dejó la muerte de su pareja, el empresario Isaías Gómez, luego de que este fuera asesinado a balazos antes de la inauguración de un hotel en San Miguel de Allende en 2018. Así lo dijo a Cid en entrevista a Ventaneando:

Gracias a que venía un angelito en camino pude motivarme para echarle todas las ganas del mundo, no podía llegar al mundo en un ambiente de tristeza, de luto, así que me agarré de la mano de Dios, de estar positiva y si me quería dar el tiempo de caerme, me encerraba yo sola, pero me levanté, quería que mi nieta llegara en un ambiente feliz y lo logré, claro que hay días que me vuelvo a caer, porque así es esto

La actriz también dijo que se pasa por distintas etapas cuando alguien te arrebata a un ser querido pero que siempre tuvo confianza de que capturarían a los involucrados en el asesinato:

Primero es el enojo, te enojas con todo, hasta con Dios. Te preguntas por qué él, ‘por qué a mí’, reclamas. Luego viene una profunda tristeza, el reclamo. Yo lo superé viviendo cada sentimiento y cada emoción, procesando cada una de esas etapas, dándome la oportunidad de sentir y de sacar porque si no, te enfermas

A pesar de que los familiares de Gómez dijeron que ellos ya vivían separados, Sharis dijo que Isaías fue el amor de su vida (Foto: Instagram @shariscid)

Además, se refirió a que siempre es necesario expresar los sentimientos con libertad pues eso ayuda mucho a la recuperación de los problemas emocionales:

Estaría enferma si yo no hubiera sacado tanto dolor y tanta tristeza, tantas preguntas, hasta que un día dije: ‘Hasta aquí’. Espero que un día la justicia que prometieron las autoridades y espero que así sea, si no, lo pongo en manos de Dios, porque más no sé qué hacer

Otra de las cosas que han ayudado a Sharis a salir adelante en su pérdida son las palabras de aliento y el papel que le da a su trabajo en su vida personal pues asegura que eso es algo muy positivo para ella además de que espera el nacimiento de su segundo nieto, algo que la ha llenado de felicidad:

A mí me dicen que cómo es posible que me vea tan bien a mis casi 48 años, entonces de ahí me surgió la idea de compartir con hombres y mujeres lo que a mí me ha funcionado

Sharis dijo que para superar una pérdida hay que pasar por diferentes etapas pero en el fondo hay que ser sincero y expresar tu dolor abiertamente (Foto: Instagram @shariscid)

La muerte de Isaías se dio a finales del 2018, en septiembre de aquel año fue emboscado a las afueras de la “Casa Pedro Vargas”, en donde fue asesinado por Irving “N”, quien le disparó en al menos seis ocasiones tras darle alcance en una moto, descargando su arma contra la camioneta del empresario.

Pocos días después Irving fue capturado, admitiendo su culpabilidad abiertamente, aunque las investigaciones de las autoridades de Guanajuato establecieron que había al menos dos personas más involucradas en el asesinato. Posteriormente se capturó a otros dos sospechosos, César “N” y Héctor “N”, siendo este último absuelto pues las autoridades no encontraron elementos para relacionarlo con el caso.

César “N” sigue sujeto a proceso por su probable responsabilidad en el caso. Irving “N” por su parte, recibió 18 años de prisión como condena por el asesinato.

