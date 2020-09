Christopher Uckermann aclaró las versiones sobre el posible regreso de RBD

Christopher Von Uckermann pidió a sus seguidores que se inscribieran en la nueva página RB2 (Foto: Instagram @christophervuckermann)

El actor y cantante Christopher Uckermann empezó a dar vuelo a los rumores de la reaparición de la banda que lo llevo a él y a muchos de sus compañeros a la fama: RBD. Y es que el joven actor publicó en las redes sociales un mensaje en el que dio a conocer que el proyecto traerá nuevas alegrías a sus seguidores muy pronto.

Uckermann dijo estar muy emocionado por un posible reencuentro de la banda, como dijo a través de un video en su perfil de Instagram. Así lo dijo Christopher a sus fans en directo de su perfil de Instagram:

Para los que me preguntan o que siempre han preguntado ’¿te gustaría algún reencuentro en algún momento? Digo ahorita estoy muy feliz de que salga el catálogo y hace unos días venía pensando… Me gustaría porque fue algo que me marcó mucho y la verdad extraño a mis compañeros y sería un honor poder estar junto a ellos otra vez en un escenario

Tras la reunión de la banda, los rumores de que habría un reencuentro y un concierto especial fueron incrementando (Foto: Instagram @RBDoficial)

El grupo musical fue el resultado de experimentar con una telenovela (Rebelde) y que llegó a ser un éxito tanto en la televisión como en los escenarios musicales, lo que causó que Anahí, Dulce María, Christopher Von Uckermann, Maite Perroni y Cristian Chávez se elevaran a la fama. El mismo Uckermann refirió a que muchos de los grandes papeles que hoy a desempeñado como actor, se los debe a lo que hizo cuando interpretaba en la telenovela a Diego Bustamante:

Hace unos días pensaba en la nostalgia, en todo lo maravilloso que he vivido porque el grupo me dio muchísimo como persona y musicalmente me llevó al punto en el que estoy ahora. Ya me gustaba la música pero el grupo fue lo que me abrió las puertas para entrar a ese mundo musical y ese potencial que tenía y que he seguido trabajando

Y fue en un reencuentro que se dio entre los ex integrantes, donde comenzó a surgir la versión de un posible retorno como grupo a los escenarios. Otro gran suceso que marcó un levantamiento fue cuando la aplicación de música, Spotify junto con otros servicios de streaming, anunciaron que ahora podían reproducir las canciones y los álbumes de RBD. A esta campaña se sumaron los ex integrantes del grupo, con la excepción de Alfonso Herrera, quien fue el gran ausente de la campaña de publicidad que el grupo hizo a sus antiguos éxitos.

Christian Chávez reveló que ya se está haciendo publicidad con el nuevo símbolo de la banda RB2 (Foto: Instagram @christianchavezreal)

Christopher Von Uckermann no es el único, hace unos días su ex compañero Christian Chávez reveló que ya se está haciendo publicidad bajo el nombre de RB2, y refirió a sus seguidores a registrarse en la página con el fin de ser los primeros enterados de lo que va a suceder con la popular banda musical.

Yo ya les dije que vayan a la página de RB2 y regístrense porque es muy importante que se registren ahí para la sorpresa que se estará dando dentro de alrededor de un mes. Van a saber. Es algo impresionante, es algo que me toca el corazón, que me llena de emoción, tenemos que esperar un poquito más, pero les digo que sus plegarias han sido escuchadas, su amor, su energía, sus ganas están dando muchísimo (…) Regresa la música, pero no solamente regresa la música, ya después les daremos una sorpresa

En dicha página aparece un conteo atrás para el día cuatro de octubre, que es cuando se festeja el aniversario de RBD, y será la fecha en la que darán a conocer qué es lo que están planeando desde hace ya mucho tiempo. Así también lo dijo Christopher Von Uckermann:

Muchos han visto un link, algunos se preguntarán qué es, ahí vamos a poder estar conectados, ahí podrán saber qué es lo que viene”, anunció Uckermann sin revelar más detalles. “Estoy muy contento con todo lo que se viene, vamos a pedirle al universo que nos dé lo que queremos

