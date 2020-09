Memes festejaron a Keanu Reeves en su cumpleaños 56

En la imagen, el actor canadiense Keanu Reeves EFE/Etienne Laurent/Archivo

El personaje más amado de la internet, Keanu Reeves cumplió 56 años este 2 de septiembre. Para festejarlo, cibernautas han compartido durante todo el día memes, fotografías y gifs del actor, músico y productor de cine.

Keanu, hijo de Patricia Taylor, diseñadora de vestuario y artista, y Samuel Nowlin Reeves Jr., nació un día como hoy, pero de 1964, en Beirut, Líbano.

Además de sus icónicas actuaciones, su personalidad sencilla ha hecho que muchos lo admiren (Foto: Twitter/ Arte de Gedogfx/ @Nerdtropolis_)

El actor, inició su carrera a la edad de 9 años, apareciendo en una producción teatral de Damn Yankees. Siete años más tarde volvió a actuar en una obra de teatro interpretando a Mercutio en Romeo y Julieta.

Posteriormente comenzaría a interpretar otros papeles hasta llegar a la pantalla chica. Pasó de actuar en comerciales de Coca-Cola a cortometrajes, y a corresponsal de un programa juvenil llamado Canadian Broadcasting Corporation en 1984.

En este día de su cumpleaños muchos han aprovechado para hacer notar que Keanu Reevs sigue luciendo igual de joven (Foto: Twitter/@emilypacifier)

Su primera aparición en el cine fue interpretando a un portero de Quebec para la película de estudio Youngblood. Después de algunos papeles menores, comenzó a ganar popularidad hasta llegar a la cumbre de su fama.

Uno de los personajes más icónicos de la carrera de Keanu Reevs es Neo en la película Matrix (1999) y sus secuelas. Su actuación en la primera entrega fue motivo de buenas críticas y lanzamiento al estrellato.

No obstante, papeles anteriores como el de Jonathan Harker en la adaptación de Drácula del cineasta Ford Coppola en 1992, también es uno de los más recordados por el público.

En varias ocasiones se ha dicho que Keanu Reevs es el novio del internet (Foto: Twitter/@looper)

Sus éxitos taquilleros los obtuvo con The Matrix Reloaded, llamada Matrix Recargado, que recaudó 281 millones de dólares; The Matrix Revolutions, titulada en español Matrix Revoluciones, recaudando más de 427 millones de dólares; junto con Something ’s Gotta Give, conocida en hispanoamérica como Alguien tiene que ceder, con una recaudación de más de 266 millones de dólares; y Constantine, que recaudó más de 230 millones de dólares, películas filmadas entre el 2000 y 2006.

A partir de ahí su éxito solo iría creciendo con otros de sus papeles en el cine, personajes como John Wick, haría que terminara de ganarse el corazón de los fans en todo el mundo.

Sin embargo, no solo sus dotes actorales hicieron que la gente comenzara a amarlo, pues su vida lejos de los escenarios cautivó a todos.

John Wick es no de los personajes más queridos interpretados por el canadiense (Foto: Twitter/@TheFknLizrdKing)

Su pasado es uno de los aspectos que hicieron que las personas se encariñaran con Keanu Reevs.

Cuando era pequeño su padre estuvo preso en Hawai por vender heroína en el Aeropuerto Internacional de Hilo. Aunque su padre lo abandonó con su madre y a los tres años, fue hasta los seis años cuando lo conoció. La última vez que lo vio fue cuando tenía 13 años en la isla de Kauai.

Keanu es querido por su sencillez, pues ha sido visto viajando en el metro y cediendo su lugar (Foto: Twitter/@TheFknLizrdKing)

Posteriormente su madre se divorció de su padre y volvió a casarse y separarse tres ocasiones.

Esta situación lo obligó a vivir entre mudanzas, por lo que en cinco años acudió a cuatro escuelas secundarias diferentes. En una de ellas fue expulsado por ser “demasiado astuto”.

Otro de los aspectos más queridos del actor es que adora a los cachorros (Foto: Twitter/@primallassie)

Otro de los difíciles momentos por los que pasó el actor candiense fue cuando su novia de 1999, Jennifer Syme, dio a luz a su hija Ava Archer Syme-Reeves, quien nació muerta. Tras ello, la pareja se separaría, sin embargo, en 2001, Jennifer murió en un accidente automovilístico.

Por otro lado, lo que también ha hecho que se gane al público es su sencillez, pues ha sido visto en el metro de Estados Unidos dando su asiento a personas que lo necesitan, así como comiendo un sándwich en un parque sin guardias ni signos de opulencia.

Imagen del actor que se hizo viral y es mejor conocida como el meme "Sad Keanu" (Foto: Twitter/@robcham)

En 2010, la imagen de él comiendo sentado en la banca del parque se viralizó y fue bautizado como el meme “Sad Keanu”.

Además de esto, Keanu creó una organización benéfica para ayudar a enfermos con cáncer y decidió no poner su nombre en la misma; también ha ayudado a PETA, la Fundación SickKids y Stand Up to Cancer. En 2014 reveló que su hermana había muerto de leucemia.

En este meme el presentador le pregunta sobre lo que cree que pase después de la muerte y éste responde que: "quienes te aman te extrañaran" (Foto: Tomada de Twitter)

Por si fuera poco, en algunas ocasiones ha declarado que el dinero es lo último en lo que piensa, pues con lo que ha ganado hasta ahora podría vivir por siglos.

