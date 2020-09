“Nos aislamos como familia”: Dwayne Johnson anunció que sus hijas, su esposa y él dieron positivo a COVID-19

Dwayne Johnson y su familia dieron positivo a la prueba de COVID (Video: Instagram/ @THEROCK)

Dwayne “la Roca” Johnson podría aparentar ser un hombre rudo y sin problemas. Sin embargo, este miércoles, el ex luchador de la WWE y ahora actor dejó ver su lado más vulnerable.

A través de un video, publicado en su cuenta de Instagram, compartió su experiencia durante las últimas tres semanas. El actor contó que tanto él, como su esposa e hijas, dieron positivo en la prueba de coronavirus.

“La actualización es la siguiente: mi esposa Lauren, así como mis dos bebés y yo hemos dado positivo por COVID-19”, confirmó el ex luchador a través de un video de casi 12 minutos de duración.

Johnson confirmó que, aunque ha tenido que sobrevivir a cosas muy difíciles durante su via, esto ha sido algo en verdad lo desafió en lo más personal, ya que su misión en la vida siempre ha sido proteger a su familia.

El actor contó su experiencia con la enfermedad (Foto: Instagram/THEROCK)

“Puedo decirles que esta ha sido una de las cosas más desafiantes y difíciles que hemos tenido que soportar como familia; para mí personalmente también. He pasado por algunos problemas en el pasado, me han golpeado y me han pateado el trasero en el pasado, pero dar positivo por COVID-19 es muy diferente a superar algunas lesiones desagradables o ser desalojado, o incluso estar en quiebra (que he estado un par de veces). Y la razón por la que siento esto es porque mi prioridad número uno es siempre proteger a mi familia y proteger a mis hijas, a mis seres queridos”, expresó.

El actor admitió que fue lo más difícil fue saber que toda su familia se vio implicada y lamentó que no fuera él, el único contagiado por el nuevo virus. “Desearía que fuera solo yo quien dio positivo, pero no fue así, fue toda mi familia, así que fue una verdadera patada en el estómago”, compartió.

El también empresario se confesó feliz por decir que los cuatro se encuentran en la recta final de la enfermedad y se sienten más fuertes y sanos. Ahondó que se siente bendito al saber que ellos están bien, cuando ha escuchado historias acerca de otras personas que no se han encontrado con las mismas ventajas que él.

Johnson expresó que se sintió mal por no poder haber protegido a su familia (Foto: REUTERS/Yves Herman)

“Estoy contento de comunicarles que nosotros como familia estamos bien. Estamos del otro lado, ya no somos contagiosos y estamos, gracias a Dios, sanos. Hemos sobrepasado el COVID-19 más fuertes y más sanos, y créanme estoy contando mis bendiciones. Todos hemos sido golpeados por esta cosa, si es por gente que conocemos, familia, seres queridos, amigos. Así que sabemos que no siempre es el caso que llegas al otro lado”, agregó.

Algo que también mantuvo al Johnson tranquilo fue ver que sus hijas, Jasmine de cuatro años y Tiana de dos, resistieron a la enfermedad sin mayor inconveniente.

“Uno de los resquicios de esperanza es que los bebés generalmente tienen pocos, sino es que nada de síntomas. Así que para nuestras bebés, Jazzy y Tia, solamente tuvieron la garganta adolorida durante los primeros días, pero se recuperaron. Y ha sido la vida normal: bebés felices corriendo y jugando. Pero nos aislamos como familia, es lo que tenemos que hacer”, declaró.

El actor confesó que se contagiaron por seres queridos (Foto: EFE/EPA/DAVID SWANSON)

El actor compartió que él y su esposa sí tuvieron momentos más difíciles ante la enfermedad. “Nos contagiamos del COVID-19 por amigos muy cercanos a la familia que queríamos y en los que confiábamos. Aún los queremos y confiamos en ellos y están devastados porque ellos se contagiaron, porque no saben en donde lo hicieron y están devastados por ser quienes nos contagiaron”, dijo.

Johnson continuó dando unos consejos acerca de cómo evitar la enfermedad y explicó que él siempre fue disciplinado acerca de su salud, pero sus medidas no fueron suficientes para evitar un contagio.

El actor aconsejo que el público tratara de elevar sus sistema inmune con vitaminas y antioxidantes, así como seguir las medidas preventivas al pie de la letra, sin importar las ideas políticas del público.

“Hemos estado en cuarentena por meses y usamos nuestras mascarillas todos los días. Me desconcierta que algunas personas, incluyendo a políticos, se tomen la idea de usar una mascarilla y tomarla para sus agenda políticas. No tiene nada que ver con política”, aseveró.

Johnson se despiedió con un mensaje de amor (Foto: EFE/EPA/DAVID SWANSON)

Aunado a esto, Johnson puso de ejemplo a su mamá, a quien le quitaron un pulmón y tiene poca capacidad respiratoria, pero aún así utiliza la mascarilla por su propia seguridad.

“Me importan todos ustedes, y me importa que ni ustedes, ni sus familias se contagien de COVID-19”, compartió.

Finalmente, el actor finalizó su mensaje con “mucho amor” y expresó que quiere que todos estén sanos.

