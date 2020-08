Alyssa Milano reveló su lucha contra las secuelas del COVID-19

Alyssa Milano mostró al mundo su peculiar batalla con el COVID-19 (Video: Instagram/milano_alyssa)

La batalla con el COVID-19 llevó a Alyssa Milano a perder algo que no muchos se hubieran imaginado: su cabello. La actriz publicó en sus redes sociales un video en el que no solamente detalló, pero también mostró lo que le virus le ha hecho a su cabello.

Milano apareció en una bata, en lo que se puede suponer era después de un baño, pues tenía el cabello mojado.

“Hola a todos. Solo quería mostrarles la cantidad de pelo que se me está cayendo de la cabeza como resultado del COVID”, dijo la actriz en su video de menos de dos minutos.

En seguida, la protagonista de “Charmed” sacó un cepillo y comenzó a pasárselo por el cabello. Al momento de hacer esto, grandes cantidades de éste comenzaron a desprenderse de su cabeza.

Milano finalizó el video con una simple pero tajante petición: “Usen una maldita mascarilla”, sentenció (Foto: Instagram/milano_alyssa)

“Este es mi cepillo para desenredar favorito, como ven no tiene ningún cabello ahora. Con una cepillada esta es mi pérdida de cabello por el COVID-19”, aseguró.

Milano finalizó el video con una simple pero tajante petición: “Usen una maldita mascarilla”, sentenció.

A pesar de que esta no es una reacción común, sí puede tener una explicación sencilla, de acuerdo a lo que el doctor Andrew Ordon dijo en una entrevista con el noticiero Entertainment Tonight.

“Puede ser que sean sus propios anticuerpos los que están afectando sus folículos capilares. Porque también hay otras cosas que causan pérdida de cabello, una de las más importantes es el estrés. Y ella tiene que estar estresada al máximo solamente con el hecho de saber que tiene COVID-19”, expresó el médico.

La actriz reveló la semana pasada que ella contrajo coronavirus a principios de abril, y después de meses de experimentar síntomas, ahora tiene que lidiar con la pérdida de su cabello (Foto: AP)

La actriz reveló la semana pasada que ella contrajo coronavirus a principios de abril, y después de meses de experimentar síntomas, ahora tiene que lidiar con la pérdida de su cabello.

En una entrevista en conjunto con CNN la actriz le preguntó al experto William Schaffner cuáles son los pasos a seguir, ya que ahora que está en recuperación, ella no sabe qué hacer.

“Mi pregunta es que no hay orientación sobre qué hacer una vez que se recupere. No sé si debería ir a que me revisen el corazón, los pulmones. Hay preocupaciones sobre el sistema vascular. ¿Necesito hacer un panel para todos? ¿de eso?”, cuestionó.

“No hay plan que podamos decir, sin embargo, usted tiene síntomas y creo que debe ver a su médico de cabecera de manera razonablemente regular [...] Porque hay gente que está en una fase de recuperación muy larga. El virus ya no vive dentro de ellos, pero la inflamación de su cuerpo aún está tratando de disminuir. Y por sus síntomas, parece que usted está en esa posición”, explicó el doctor Schaffner.

“Por favor, cuídense, lávense las manos, usen mascarilla y mantengan la distancia social. No quiero que nadie se sienta como sentí yo”, manifestó (Foto: Reuters)

Un sistema que falla

Después de haberse hecho dos pruebas, las cuales le dijeron que no tenía ningún virus, Milano tuvo síntomas por meses hasta que decidió hacerse la última prueba de anticuerpos, y resultó que sí tuvo la enfermedad.

“Solo quiero que sepan que nuestro sistema de prueba es defectuoso y que no conocemos los números reales. También quiero que sepan que esta enfermedad no es una mentira”, advirtió la actriz en su publicación.

“Por favor, cuídense, lávense las manos, usen mascarilla y mantengan la distancia social. No quiero que nadie se sienta como sentí yo”, manifestó.

Al igual que otras estrellas de Hollywood, Milano también ha querido concientizar a sus seguidores sobre la realidad de una enfermedad que ya ha causado la muerte de más de 700 mil personas en todo el mundo. “Creía que me moría. Sentía que me estaba muriendo. Voy a donar mi plasma con la esperanza de poder salvar una vida”, contó Milano.

