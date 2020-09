La pelea de Frida Sofía que la llevará ante la Corte: porqué la hija de Alejandra Guzmán está en problemas

Frida Sofía se enfrenta a una acusación por violencia en Estados Unidos. (Foto: Instagram de Frida Sofía)

Frida Sofía se enfrenta a una acusación por violencia en Estados Unidos. La hija de Alejandra Guzmán deberá acudir ante la Corte de Miami, Florida, para aclarar un incidente ocurrido con una de sus vecinas en 2019.

En el programa de espectáculos mexicano, Ventaneando, dio a conocer los documentos del proceso legal que tendrá que afrontar la modelo e influencer, después de que una mujer presentó una queja en su contra por agresión.

De acuerdo con la emisión, Frida Sofía fue citada por la Corte Criminal de Miami, luego que el estado de Florida la acusó del cargo de violencia.

En los documentos de la denuncia, se explica que el juicio por agresión comenzó después de que la joven presuntamente encabezó un altercado el 29 de junio de 2019.

Aunque no existen muchos detalles sobre el momento en que Frida Sofía supuestamente atentó contra su vecina, sí se menciona que esta última declaró que fue “tocada de forma intencional y golpeada en contra de su voluntad”, lo que afecta los estatutos de paz y dignidad del estado de Florida.

La riña entre ambas mujeres ocurrió en el condominio que actualmente habita Frida Sofía, el cual es propiedad de una compañía a su nombre llamada FSG Legacy LLC y que fue creada por su representante legal en el 2017.

Será el 10 de septiembre cuando la hija de Alejandra Guzmán tendrá que acudir a una audiencia para llegar a un acuerdo con la persona agredida, a pesar de que ha ignorado otros dos citatorios.

En Ventaneando se explicó que en caso de que la encuentren culpable, la joven podría ser expulsada de Miami, Florida, por considerarla un riesgo.

Pero éste no es el único proceso legal en el que está envuelta Frida Sofía. En 2018 se vio involucrada en otro altercado por no pagar el mantenimiento del edificio en el que vivió por casi tres años.

Ella relató en los documentos oficiales que no cumplió con sus obligaciones monetarias porque el departamento que ocupaba fue infestado por ratas y cucarachas, ya que el administrador no fumigó las instalaciones.

Aseguró que siempre había hecho los pagos correspondientes, pero en aquella ocasión no lo hizo en protesta porque las plagas mordieron a su mascota y la falta de higiene en el lugar.

Este año ha sido turbulento para Frida Sofía. A lo largo de este 2020 ha promovido los conflictos con su familia, especialmente el distanciamiento con mamá, Alejandra Guzmán; su abuelo, Enrique Guzmán, y su tío Luis Enrique Guzmán.

Constantemente hace reclamos por el cuidado que recibió por parte de su madre, a quien acusa de no tener la mejor conducta por su consumo de alcohol, sustancias tóxicas e intensas giras musicales, e incluso de haberla obligado a ingerir cosas indebidas.

Hace unos meses reveló que quiere hacer un libro para relatar lo difícil que ha sido su vida: “Quiero contar mi historia para qué, para que me entiendan, yo sé que es difícil porque a veces ni yo me entiendo, pero lo quiero contar porque ya superé esa etapa, fue muy fea pero muy valiosa y me enseñó a sobrevivir”.

En más de una ocasión la ha acusado de sostener relaciones sexuales con su ex pareja Christian Estrada, con quien también ha emprendido una férrea batalla a través de las redes sociales y los medios de comunicación.

El conflicto con Estrada también alcanzó a la actual novia de éste, la actriz María Fernanda Quiroz, quien prefiere ignorar todos los comentarios en contra de su actual relación sentimental.

