Cristian Castro fue visto con una mujer a pocas horas de la muerte de “El Loco” Valdés

Así vive el luto Cristian Castro tras la muerte de su padre “El Loco” Valdés (Video: Despierta América)

Cristian Castro fue captado el pasado viernes acompañado de una mujer en Malibú, California, luego de algunas horas después de darse a conocer la noticia del fallecimiento de su papá, Manuel “el loco” Valdés.

Al cantante se le vio acompañado de su “novia de la cuarentena”, una mujer no identificada quien fue con él a adquirir autopartes mientras escuchaban música a todo volumen.

Según las cámaras del programa Despierta América, al intérprete de “Es mejor así” se le vio por las calles de la ciudad estadounidense la tarde de este viernes tras haberse suscitado el deceso del cómico que conmocionó al público desde temprana hora.

Con cubrebocas N95 y a bordo de su convertible, el cantante fue visto por las calles de California (Foto: Instagram @CristianCastroNoi)

Como se recordará, Verónica Castro fue la primera en extender sus condolencias tras la muerte del papá de su primogénito, y fue en sus redes sociales donde compartió una oración a San Agustín en memoria del otrora titular del programa Operación Ja Ja.

“La Vero” aseguró que su hijo estaba realmente afectado tras la muerte de su padre, por lo que al verlo escuchar música a tan alto volumen y hacer una compra no indispensable, como las partes para su auto, el público se mostró contrariado.

Cristian se dejó ver portando una mascarilla N-95 y vestido totalmente de negro, en señal de luto; la cámara captó su semblante serio mientras manejaba al lado de su misteriosa acompañante.

Se desconoce la identidad de la acompañante que fue captada con el artista (Foto: Cuartoscuro)

El cantante de Azul reapareció en sus redes sociales horas más tarde donde, a través de un breve video, externó su dolor por la noticia y volvió a dejar claro que su mamá nunca le habló mal de “El Loco”, sino que por el contrario le inculcó el cariño y el respeto por él.

“ Estoy muy orgulloso de ser su hijo, estoy muy agradecido con la familia Valdés por muchos años de apoyo, de cariño, que me brindaron en el momento que yo me quise acercar a él (…) Quiero agradecer a mi madre por haber hablado tan bien de él, por seguir amándolo, por seguir enamorada de él, es el regalo más bonito que me dio mi mamá y se lo agradezco a ella ”, dijo Christian en un video donde aparece con la misma ropa con la que se le vio horas antes en la calle.

El emblemático comediante Manuel el Loco Valdés luego de una larga batalla contra el cáncer perdió la vida este viernes a los 89 años de edad, dejando un legado al público mexicano, quien durante décadas disfrutó de sus actuaciones, conducciones y el peculiar estilo humorístico que lo caracterizó.

Verónica Castro siempre le habló positivamente a Cristian de su padre (Foto: Instagram)

Con un afán de honrar la memoria del tan querido cómico, Verónica Castro compartió con el programa Ventaneando momentos que vivió al lado de quien considera “el primer gran amor” de su vida.

La llamada reina de las telenovelas lamentó el deceso, pero también aseguró que “el Loco” tuvo una vida muy disfrutable.

Valió la pena, volteas a ver y dices ’él vivió hasta donde le dio la gana, lo vivió todo muy bien, se divirtió una barbaridad de tiempo, tuvo cualquier cantidad de mujeres, se paseó por todos lados, a lo mejor la salud no lo acompañó al final, pero tuvo una muy buena vida

La también conductora de televisión compartió cómo fue que a los nueve años Cristian Castro conoció a su papá, cuando se encontraban hospedados en el mismo hotel de Acapulco.

“Estábamos al fondo del pasillo. Venía un señor del otro lado, y dije ‘Ay, cómo se parece a Manuel’. ¡Estábamos en el mismo piso y hotel en Acapulco! Y entonces, cuando llegamos al elevador, estaba él (Valdés) parado, y le digo a Cristian: ‘Éste es tu papá’, y me dice ‘¿Eh?’, y le digo: ‘Sí. Manuel, éste es tu hijo’”, recordó la actriz.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“La baba se me caía”: Verónica Castro narró cómo se enamoró del “Loco” Valdés a los 14 años

No sólo fue Verónica Castro: Manuel “Loco” Valdés tuvo fama de mujeriego y varios romances

“Estoy muy orgulloso de ser su hijo”: la despedida de Cristian Castro al “Loco” Valdés