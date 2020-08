“La baba se me caía”: Verónica Castro narró cómo se enamoró de “El loco” Valdés a los 14 años

La pareja se conoció a principios de la década de los 70 en Televisa (Foto: Archivo)

El emblemático comediante Manuel “El loco” Valdés luego de una larga batalla contra el cáncer perdió la vida este viernes a los 89 años de edad, dejando un legado al público mexicano, quien durante décadas disfrutó de sus actuaciones, conducciones y el peculiar estilo humorístico que lo caracterizó.

Con un afán de honrar la memoria del tan querido cómico, Verónica Castro, quien fue su pareja en la juventud y con quien procreó al popular cantante Cristian Castro, compartió momentos que vivió al lado de quien considera “el primer gran amor de su vida”.

La estrella de telenovelas que tuvo su momento de gran fama en los 70 y 80 con producciones como Rosa salvaje y Los ricos también lloran, recordó que al principio, cuando conoció a Manuel, quedó prendada de él no importando la diferencia de edad de 22 años.

Manuel Valdés ya había tenido muchas relaciones sentimentales antes de involucrarse con Verónica (Foto: Especial)

A pesar de que el romance no duró mucho tiempo, la actriz sí lo recuerda con cariño, pues para ella fue una relación inolvidable, fruto de la cual nació su hijo mayor.

“Yo creo que me enamoré desde los 14 años, cuando entré a trabajar ahí en Televisa con él (Valdés). Desde el 66 en Operación Ja Ja. O sea, yo sí quedé como sonsa, me quedaba viéndolo y la baba se me caía, pero realmente cuando empecé a salir ya con él fue cuando empezamos a salir en la gira teatral de Ensalada de locos, ahí empezamos a salir más juntitos” , contó la popular estrella en el programa Ventaneando en charla teleónica.

Luego de un tiempo de romance, la joven Verónica Castro quedó embarazada en 1974, y fue en ese momento cuando se enteró de un detalle que no se había tocado y que fue definitorio para dar por terminada la relación y alejarse de él: “El loco” estaba casado.

“Cuando terminó la obra ya estaba yo embarazada y platicamos, pero pues ya no hubo contacto, ya no hubo relación porque yo después me enteré que seguía casado. Entonces, dije, ‘ay Dios mío, qué vergüenza’, porque la verdad que lo único que nunca quise en mi vida era hacerle daño a una mujer y me sentí súper mal, dije ‘esto no puede seguir así’ ”, recordó.

Tras enterarse del matrimonio de Manuel, Verónica decidió tener al bebé y continuar con sus estudios (Foto: Archivo)

Verónica expresó que decidió continuar sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudiaba Relaciones internacionales, y esperar la llegada del bebé lejos de “El loco”, pues no quería interferir en su relación familiar.

“Mi mamá me ayudó mucho, me dijo qué quieres hacer, no, le digo ‘pues tengo que salir adelante con mi hijo, estoy terminando la universidad’ y entonces hasta con ocho meses y medio de embarazo corría yo todavía a la universidad con una panza terrible, la pasé muy difícil, porque aparte de todo tuve que empeñar mi coche que me llevaba a la universidad porque no tenía para pagar el hospital, fue muy difícil pero sí fue mi primer gran amor de mi vida. Fue hasta los 19 años que nos dejamos de ver”, expresó.

Fue así que ella decidió terminar de la manera más tranquila, haciéndose la promesa de intentar no volver a verlo: “Tuve la oportunidad de pedirle disculpas a su esposa porque lo que menos quería era hacer sufrir a una mujer, la mamá de Pupi (Alejandro Valdés), a quien adoré, fue un amigo muy querido” expresó.

Luego de prometerle a la entonces esposa de Manuel no volver a verlo, Verónica prosiguió con sus planes, ahora como futura mamá soltera.

Yo me quedé muy tranquila, me quedé muy bien, pero sí me costó mucho trabajo porque (salía a) la calle en camión porque no había para el coche, tampoco

Fue hasta la edad de nueve años cuando Cristian tuvo un primer acercamiento a su padre (Foto: Instagram)

La llamada “reina de las telenovelas” lamentó el deceso, pero también aseguró que “El loco” tuvo una vida muy disfrutable.

Valió la pena, volteas a ver y dices ‘él vivió hasta donde le dio la gana, lo vivió todo muy bien, se divirtió una barbaridad de tiempo, tuvo cualquier cantidad de mujeres, se paseó por todos lados, a lo mejor la salud no lo acompañó al final, pero tuvo una muy buena vida

Al paso de los años, y ante su determinación por permanecer alejada de Manuel, fue que Cristian no pudo conocer a su papá en sus primeros años de vida, y fue hasta la edad de nueve cuando se encontraron por casualidad en un hotel en Acapulco.

“Estábamos al fondo del pasillo. Venía un señor del otro lado y dije, ‘ay, como se parece a Manuel’. ¡Estábamos en el mismo piso y hotel en Acapulco! Y entonces ya que llegamos al elevador, está él (Valdés) parado y le digo a Cristian ‘éste es tu papá’ y me dice ‘¿eh?’ y le digo ‘sí. Manuel, éste es tu hijo’”, recordó la actriz.

